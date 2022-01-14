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киберпреступление (762) хакер (1171) атака (350) кибербезопасность (663) Ермак Андрей (1240)

"Мы готовы ответить", - Ермак о кибератаке на правительственные сайты Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что практически 90% правительственных сайтов, пострадавших от кибератаки минувшей ночью, возобновили работу, в то же время Украина готова ответить на эти атаки

Об этом он сказал во время прямого онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодня практически 90% этих сайтов возобновили работу", - отметил Ермак, уточнив, что об этом доложили на последнем совещании профильные представители правительства.

Он также сообщил, что СБУ и украинская разведка проводят "очень глубокий анализ" ситуации и уже имеют определенные мнения по поводу того, кто стоит за кибератакой.

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Ермак подчеркнул, что Украина тесно сотрудничает с международными партнерами по вопросам кибербезопасности, в том числе с США и Великобританией.

"Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты", - заявил он.

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Руководитель ОП назвал кибератаки одним из потенциальных факторов дестабилизации в Украине. Он также проинформировал, что другая стратегическая инфраструктура Украины не пострадала, поскольку имеет "очень хорошую" защиту.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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Топ комментарии
+47
Який офіційний статус у цього персонажу і чому його так забагато?
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14.01.2022 18:03
+31
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14.01.2022 18:13
+30
Валяй. Но сначала - помыть боссу машину.
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14.01.2022 18:01
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Так он молча работает на ФСБ.
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15.01.2022 11:51 Ответить
рассмешил
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15.01.2022 01:09 Ответить
Всё Ермак, один Ермак, кругом Ермак, всюду Ермак! Зелю уже прикопали где-то? Или от кокса откачивают?
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15.01.2022 03:18 Ответить
Чем отвечать?
Вот этим, что ли?

"Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина" Источник:
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15.01.2022 05:33 Ответить
"Звісно, ми абсолютно готові відповісти на ці атаки та продовжити співпрацю з нашими партнерами для забезпечення захисту", але не будемо - сказав агент "Тимофєєв"
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15.01.2022 11:27 Ответить
Очёи звездит этот Ермак -Тимофеев!!? У него же три класса образования!!!
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15.01.2022 12:28 Ответить
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