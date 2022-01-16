ЄС розпочав антихакерські навчання на тлі кібератак на Україну

У Європейському Союзі розпочали тестувати власну систему кіберзахисту, змоделювавши атаку на вигадану фінську енергокомпанію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що ЄС у ході навчань має намір зміцнити свій цифровий захист, оскільки має побоювання потенційних атак хакерів.

Віртуальний "напад" на Фінляндію є частиною шеститижневих навчань, спрямованих на стрес-тестування кіберстійкості Європи, зміцнення готовності та співпраці між державами-членами, а також підвищення ефективності спільного реагування. Очікується, що випробування завершаться наприкінці лютого – на момент зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

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Оскільки країни ЄС тісно пов'язані одна з одною у цифровому просторі, потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися й інших. Навчання націлені на те, щоб налагодити внутрішньоєвропейську співпрацю при нападі хакерів.

Реакція ЄС передбачає активацію робочих груп держав-членів з кіберпитань для моніторингу впливу та виявлення причин кризи, а також пом'якшення наслідків атаки.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.