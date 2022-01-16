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Новини
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ЄС розпочав антихакерські навчання на тлі кібератак на Україну

ЄС розпочав антихакерські навчання на тлі кібератак на Україну

У Європейському Союзі розпочали тестувати власну систему кіберзахисту, змоделювавши атаку на вигадану фінську енергокомпанію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що ЄС у ході навчань має намір зміцнити свій цифровий захист, оскільки має побоювання потенційних атак хакерів.

Віртуальний "напад" на Фінляндію є частиною шеститижневих навчань, спрямованих на стрес-тестування кіберстійкості Європи, зміцнення готовності та співпраці між державами-членами, а також підвищення ефективності спільного реагування. Очікується, що випробування завершаться наприкінці лютого – на момент зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft після кібератаки на Україну знайшов віруси на урядових сайтах

Оскільки країни ЄС тісно пов'язані одна з одною у цифровому просторі, потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися й інших. Навчання націлені на те, щоб налагодити внутрішньоєвропейську співпрацю при нападі хакерів.

Реакція ЄС передбачає активацію робочих груп держав-членів з кіберпитань для моніторингу впливу та виявлення причин кризи, а також пом'якшення наслідків атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Автор: 

хакер (1351) Євросоюз (13434) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+3
Если вы действительно про-украинское издание, то пора выучить, что правильно пишется не "на", а - "в" Украине!!!
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16.01.2022 13:00
+2
А в это время зеленые долпоепы воюют с порошенко, ведь для них больше проблем нет, как стремящийся к нулю рейтинг
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16.01.2022 13:04
+1
на фоне кибератак на Украине

-----------------

Уже что отскок правил и в этом просходит? И даже на Цензоре?
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16.01.2022 13:02
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У меня один вопрос, зачем московии делать хакерскую атаку на то, что они контролируют и так? Как мы знаем чего один Ермак стоит, который телеграфирует донесения по понедельник в кремль. Нет .Тут уши торчат из неньки, от недовольных , которых отстранили от кибер безопасности. Только цифровой след замыли свой хорошо.
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16.01.2022 12:51 Відповісти
Ты про мужа Венедиктовой?
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16.01.2022 15:07 Відповісти
Смотрите, чтобы выдуманная финская энергокомпания не оказалась нечаянно в собственности Коломойского.
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16.01.2022 12:58 Відповісти
Если вы действительно про-украинское издание, то пора выучить, что правильно пишется не "на", а - "в" Украине!!!
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16.01.2022 13:00 Відповісти
на фоне кибератак на Украине

-----------------

Уже что отскок правил и в этом просходит? И даже на Цензоре?
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16.01.2022 13:02 Відповісти
Атака происходит (где?) в Украине

но

Атака (на кого? либо покушение тоже на кого) на Украину
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16.01.2022 15:27 Відповісти
А в это время зеленые долпоепы воюют с порошенко, ведь для них больше проблем нет, как стремящийся к нулю рейтинг
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16.01.2022 13:04 Відповісти
ЭТО ЧТО ПЕРВАЯ !?)
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16.01.2022 23:06 Відповісти
 
 