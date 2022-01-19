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Кабмин снизил квоту иммиграции на 2022 год

Кабмин снизил квоту иммиграции на 2022 год

Кабинет Министров Украины установил квоту иммиграции на 2022 год в 8488 человек. В 2021 году квота иммиграции составила 9818 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, квота для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки) составила 805 человек; для лиц, ранее находившихся в гражданстве страны – 406 человек; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов – 2,345 тыс. человек; деятелей науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины - 730 человек.

Для лиц, осуществивших иностранную инвестиционную деятельность в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее $100 тыс., иммиграция установлена без ограничений.

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Кроме этого, в текущем году по квоте могут иммигрировать в Украину 4 101 высококвалифицированных специалистов или работников, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.

Среди прочего, установлена квота в 99 человек для лиц, прослуживших в Вооруженных силах Украины три и более года.

Для лиц, которые непрерывно прожили на территории государства три года со дня установления для них статуса пострадавших от торговли людьми, установлена квота в 2 человека.

Автор: 

иммиграция (50) Кабмин (14031) квоты (169)


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Топ комментарии
+4
Копец, как будто Украина это США или Швейцария. Какие квоты?)

У нас такая смертность, что людей все меньше и меньше становится, уровень жизни низкий. Смешно.
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19.01.2022 14:43
+1
везде на 0,75 и 0.5 ставки переводят медсестер
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19.01.2022 14:45
+1
А что теперь делать немцам, массово рвущимся на заработки в Украину?
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19.01.2022 15:47
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законы сохранения незыблемы. если квоту иммиграции уменьшили, то эммиграция просто возрастёт.
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19.01.2022 14:32 Ответить
не пишіть дурні.
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19.01.2022 14:47 Ответить
бггг



Денис Днепр @dendnepro

https://twitter.com/dendnepro/status/1483538608623525892 16 ч



Вёз сегодня тетку с больницы Мечникова. Медик.
Зарплату им поднимают с февраля до 20К, но…
Сегодня их известили, что будет сильное сокращение))))
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19.01.2022 14:42 Ответить
везде на 0,75 и 0.5 ставки переводят медсестер
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19.01.2022 14:45 Ответить
Собственно так всегда и было везде. Увеличение зарплаты влекло за собой сокращение. Дай Бог чтобы им действительно до 20К подняли зарплату. Ибо по факту может быть сильно меньше. Или ставки урежут или еще чего.
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19.01.2022 15:15 Ответить
Копец, как будто Украина это США или Швейцария. Какие квоты?)

У нас такая смертность, что людей все меньше и меньше становится, уровень жизни низкий. Смешно.
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19.01.2022 14:43 Ответить
Якщо зменьшити квоту законної імміграції то у керівників управлінь міграційної з'являться нові вілли
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19.01.2022 14:45 Ответить
Этничную группировку пополнять?
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19.01.2022 14:47 Ответить
А что теперь делать немцам, массово рвущимся на заработки в Украину?
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19.01.2022 15:47 Ответить
Возвращатся в Швейцарию и Люксембург.
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19.01.2022 16:43 Ответить
 
 