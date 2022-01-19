Кабмин снизил квоту иммиграции на 2022 год
Кабинет Министров Украины установил квоту иммиграции на 2022 год в 8488 человек. В 2021 году квота иммиграции составила 9818 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
В частности, квота для родственников граждан Украины (полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки и внучки) составила 805 человек; для лиц, ранее находившихся в гражданстве страны – 406 человек; для родителей, супругов и несовершеннолетних детей иммигрантов – 2,345 тыс. человек; деятелей науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины - 730 человек.
Для лиц, осуществивших иностранную инвестиционную деятельность в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее $100 тыс., иммиграция установлена без ограничений.
Кроме этого, в текущем году по квоте могут иммигрировать в Украину 4 101 высококвалифицированных специалистов или работников, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.
Среди прочего, установлена квота в 99 человек для лиц, прослуживших в Вооруженных силах Украины три и более года.
Для лиц, которые непрерывно прожили на территории государства три года со дня установления для них статуса пострадавших от торговли людьми, установлена квота в 2 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Денис Днепр @dendnepro
https://twitter.com/dendnepro/status/1483538608623525892 16 ч
Вёз сегодня тетку с больницы Мечникова. Медик.
Зарплату им поднимают с февраля до 20К, но…
Сегодня их известили, что будет сильное сокращение))))
У нас такая смертность, что людей все меньше и меньше становится, уровень жизни низкий. Смешно.