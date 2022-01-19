Кабмін зменшив квоту імміграції на 2022 рік

Кабінет Міністрів України встановив квоту імміграції на 2022 рік у 8 488 осіб. У 2021 році квота імміграції становила 9 818 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, квота для родичів громадян України (повнорідні брати та сестри, дідусі та бабусі, онуки та онуки) становить 805 осіб; для осіб, які раніше були громадянами країни, - 406 осіб; для батьків, дружин, чоловіків та неповнолітніх дітей іммігрантів - 2,345 тис. осіб; діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, - 730 осіб.

Для осіб, які здійснили іноземну інвестиційну діяльність в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму щонайменше $100 тис. імміграцію встановлено без обмежень.

У поточному році за квотою можуть іммігрувати до України 4 101 висококваліфікованих фахівців або працівників, гостра потреба яких відчутна для економіки країни.

Встановлено квоту в 99 осіб для осіб, які прослужили у Збройних силах України три і більше року.

Для осіб, які безперервно прожили на території держави три роки з дня встановлення для них статусу постраждалих від торгівлі людьми, встановлено квоту у дві особи.

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