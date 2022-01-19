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Кабмін зменшив квоту імміграції на 2022 рік

Кабмін зменшив квоту імміграції на 2022 рік

Кабінет Міністрів України встановив квоту імміграції на 2022 рік у 8 488 осіб. У 2021 році квота імміграції становила 9 818 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, квота для родичів громадян України (повнорідні брати та сестри, дідусі та бабусі, онуки та онуки) становить 805 осіб; для осіб, які раніше були громадянами країни, - 406 осіб; для батьків, дружин, чоловіків та неповнолітніх дітей іммігрантів - 2,345 тис. осіб; діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, - 730 осіб.

Для осіб, які здійснили іноземну інвестиційну діяльність в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму щонайменше $100 тис. імміграцію встановлено без обмежень.

У поточному році за квотою можуть іммігрувати до України 4 101 висококваліфікованих фахівців або працівників, гостра потреба яких відчутна для економіки країни.

Встановлено квоту в 99 осіб для осіб, які прослужили у Збройних силах України три і більше року.

Для осіб, які безперервно прожили на території держави три роки з дня встановлення для них статусу постраждалих від торгівлі людьми, встановлено квоту у дві особи.

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Автор: 

імміграція (42) Кабмін (14108) квоти (242)


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Топ коментарі
+4
Копец, как будто Украина это США или Швейцария. Какие квоты?)

У нас такая смертность, что людей все меньше и меньше становится, уровень жизни низкий. Смешно.
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19.01.2022 14:43
+1
везде на 0,75 и 0.5 ставки переводят медсестер
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19.01.2022 14:45
+1
А что теперь делать немцам, массово рвущимся на заработки в Украину?
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19.01.2022 15:47
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законы сохранения незыблемы. если квоту иммиграции уменьшили, то эммиграция просто возрастёт.
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19.01.2022 14:32 Відповісти
не пишіть дурні.
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19.01.2022 14:47 Відповісти
бггг



Денис Днепр @dendnepro

https://twitter.com/dendnepro/status/1483538608623525892 16 ч



Вёз сегодня тетку с больницы Мечникова. Медик.
Зарплату им поднимают с февраля до 20К, но…
Сегодня их известили, что будет сильное сокращение))))
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19.01.2022 14:42 Відповісти
везде на 0,75 и 0.5 ставки переводят медсестер
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19.01.2022 14:45 Відповісти
Собственно так всегда и было везде. Увеличение зарплаты влекло за собой сокращение. Дай Бог чтобы им действительно до 20К подняли зарплату. Ибо по факту может быть сильно меньше. Или ставки урежут или еще чего.
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19.01.2022 15:15 Відповісти
Копец, как будто Украина это США или Швейцария. Какие квоты?)

У нас такая смертность, что людей все меньше и меньше становится, уровень жизни низкий. Смешно.
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19.01.2022 14:43 Відповісти
Якщо зменьшити квоту законної імміграції то у керівників управлінь міграційної з'являться нові вілли
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19.01.2022 14:45 Відповісти
Этничную группировку пополнять?
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19.01.2022 14:47 Відповісти
А что теперь делать немцам, массово рвущимся на заработки в Украину?
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19.01.2022 15:47 Відповісти
Возвращатся в Швейцарию и Люксембург.
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19.01.2022 16:43 Відповісти
 
 