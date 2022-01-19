Нацполиция о потасовках под Печерским судом: пострадал полицейский и участник акции

Правоохранители ужесточили меры безопасности возле Печерского районного суда столицы, где сегодня избирали меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко. За порядком следят полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан. С целью обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, в частности кинологи, взрывотехники и полиция диалога, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС несут службу в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.

По информации Нацполиции, в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Киева должен объяснить, почему правоохранители применили силу против участников акции возле Печерского суда, - Погребиский

В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет.