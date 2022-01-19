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Нацполиция о потасовках под Печерским судом: пострадал полицейский и участник акции

Нацполиция о потасовках под Печерским судом: пострадал полицейский и участник акции

Правоохранители ужесточили меры безопасности возле Печерского районного суда столицы, где сегодня избирали меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко. За порядком следят полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан. С целью обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, в частности кинологи, взрывотехники и полиция диалога, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС несут службу в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.

По информации Нацполиции, в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Киева должен объяснить, почему правоохранители применили силу против участников акции возле Печерского суда, - Погребиский

В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет.

Нацполиция (16500) Порошенко Петр (19607) суд (25112)


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Топ комментарии
+19
Шарп:🍁 Пролистал все информационные каналы - от медведчуковскх до ахметовских.
На всех сейчас картинка, где Порошенко с соратниками поёт гимн Украины.
Представляю, как рвут на себе волосы ОПУщенные, которые организовали такой грандиозный пиар тому, кого хотели видеть за решёткой.

⁉️ И эти люди управляют страной? Им только хвосты крутить на свиноферме...
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19.01.2022 15:16
+13
В краще скажіть навіщо ви молодих пацанів поставили перед собою? Нагадує тактику *****.
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19.01.2022 15:12
+9
Молодые не понимают что они делают, а те кто старше наверняка послали начальников сосать под крышкой рояля.
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19.01.2022 15:16
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Правила форума Совет форумчан
В краще скажіть навіщо ви молодих пацанів поставили перед собою? Нагадує тактику *****.
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19.01.2022 15:12 Ответить
Мусора підвищену зарплату ще не отримували, не надійні..
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19.01.2022 15:14 Ответить
Молодые не понимают что они делают, а те кто старше наверняка послали начальников сосать под крышкой рояля.
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19.01.2022 15:16 Ответить
Постраждав один поліцейський, вдягнений у повзунки і капелюшок для немовлят.
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19.01.2022 15:13 Ответить
Шарп:🍁 Пролистал все информационные каналы - от медведчуковскх до ахметовских.
На всех сейчас картинка, где Порошенко с соратниками поёт гимн Украины.
Представляю, как рвут на себе волосы ОПУщенные, которые организовали такой грандиозный пиар тому, кого хотели видеть за решёткой.

⁉️ И эти люди управляют страной? Им только хвосты крутить на свиноферме...
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19.01.2022 15:16 Ответить
они и так среди своих - зе-свиней на за-свиноферме. и хотят всю страну превратить в зе-свинюшник.
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19.01.2022 15:20 Ответить
Ніякий порядний ґаздч не довірить їм ні своїх свиней, ні їхні хвости. 😊 Хоча в Україні таки знайшлися в борці, які довірили їм країну. Ці в борці не будуть жити достойним життям, доки будуть робити такий вибір. Нехай в Україні буде більше порядних ґаздів і менше дурного люмпен.
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19.01.2022 15:35 Ответить
пластиковим стаканчиком заділо?
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19.01.2022 15:16 Ответить
Що означає "заділо "? за справу?
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19.01.2022 15:23 Ответить
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19.01.2022 17:05 Ответить
начполиции Киева - старый корешок татарова и цуцкеридзе, что от него ожидать вразумительного, шаг влево шаг вправо - портков будет стрелять. А вообще, где этот бездипломный юрист, так и дальше прячется возле Бени ?
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19.01.2022 15:28 Ответить
за восемь годков мусор так и не понял,шо кормится не из офиса а с бюджета...
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19.01.2022 15:29 Ответить
Знакомая волынка с времен Януковоща - "пострадали" мусора и этих "пострадавших" потом будет проведывать на больничке министр мвд, а они, на скорую руку обмотанные бинтами, будут корчить страдальческие хлебала.
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19.01.2022 15:30 Ответить
Шуфрич в ютубе топит за Порощенко, молодец, а там и Робинович с Бойко подтянутся.....повалим ненависного Зе...и будет в Украине счастье....))))
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19.01.2022 15:35 Ответить
Ватан, за Порошенка народ піднявся, думаєш так буде і з цим недолугим "слугою"?
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19.01.2022 16:07 Ответить
Ну вас ведь не смущало, когда они топили за Зе?
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19.01.2022 17:07 Ответить
Штовханина прихильників Петра Порошенка та поліції під Печерським судом (відео).
https://youtu.be/j7mL9psh-qE
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19.01.2022 15:39 Ответить
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19.01.2022 15:48 Ответить
мусора быстро забыли постмайданное время, скоро напомним.
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19.01.2022 16:04 Ответить
Ви думаєте, цей горе слуга хотів щемити Порошенка? БеняФіціар дав йому вказівкуі дав термін на виконання: Або той, хто націоналізував Бєнябанк буде сидіти, або... От воно й старається.
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19.01.2022 16:05 Ответить
Вообще-то они Балуха умудрились задержать, но наши отбили!
Мусора как были, так и остались...
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20.01.2022 01:30 Ответить
 
 