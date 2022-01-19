Нацполіція про штовханину під Печерським судом: Постраждав поліцейський та учасник акції

Правоохоронці посилили заходи безпеки біля Печерського районного суду столиці, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку. За порядком стежать поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва біля Печерського районного суду відбувається акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, зокрема кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС несуть службу у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції та не влаштовувати провокації.

За інформацією Нацполіції, внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців, постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції.

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На цей час затриманих чи доставлених до управління поліції немає.