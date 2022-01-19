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Новини
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Нацполіція про штовханину під Печерським судом: Постраждав поліцейський та учасник акції

Нацполіція про штовханину під Печерським судом: Постраждав поліцейський та учасник акції

Правоохоронці посилили заходи безпеки біля Печерського районного суду столиці, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку. За порядком стежать поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва біля Печерського районного суду відбувається акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, зокрема кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС несуть службу у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції та не влаштовувати провокації.

За інформацією Нацполіції, внаслідок штовханини, яка відбулася у результаті невиконання вимог правоохоронців, постраждав один поліцейський. Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції.

Також читайте: Начальник поліції Києва має пояснити, чому правоохоронці застосували силу проти учасників акції біля Печерського суду, - Погребиський

На цей час затриманих чи доставлених до управління поліції немає.

Автор: 

Нацполіція (15207) Порошенко Петро (15181) суд (11701)


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Топ коментарі
+19
Шарп:🍁 Пролистал все информационные каналы - от медведчуковскх до ахметовских.
На всех сейчас картинка, где Порошенко с соратниками поёт гимн Украины.
Представляю, как рвут на себе волосы ОПУщенные, которые организовали такой грандиозный пиар тому, кого хотели видеть за решёткой.

⁉️ И эти люди управляют страной? Им только хвосты крутить на свиноферме...
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19.01.2022 15:16
+13
В краще скажіть навіщо ви молодих пацанів поставили перед собою? Нагадує тактику *****.
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19.01.2022 15:12
+9
Молодые не понимают что они делают, а те кто старше наверняка послали начальников сосать под крышкой рояля.
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19.01.2022 15:16
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В краще скажіть навіщо ви молодих пацанів поставили перед собою? Нагадує тактику *****.
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19.01.2022 15:12 Відповісти
Мусора підвищену зарплату ще не отримували, не надійні..
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19.01.2022 15:14 Відповісти
Молодые не понимают что они делают, а те кто старше наверняка послали начальников сосать под крышкой рояля.
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19.01.2022 15:16 Відповісти
Постраждав один поліцейський, вдягнений у повзунки і капелюшок для немовлят.
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19.01.2022 15:13 Відповісти
Шарп:🍁 Пролистал все информационные каналы - от медведчуковскх до ахметовских.
На всех сейчас картинка, где Порошенко с соратниками поёт гимн Украины.
Представляю, как рвут на себе волосы ОПУщенные, которые организовали такой грандиозный пиар тому, кого хотели видеть за решёткой.

⁉️ И эти люди управляют страной? Им только хвосты крутить на свиноферме...
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19.01.2022 15:16 Відповісти
они и так среди своих - зе-свиней на за-свиноферме. и хотят всю страну превратить в зе-свинюшник.
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19.01.2022 15:20 Відповісти
Ніякий порядний ґаздч не довірить їм ні своїх свиней, ні їхні хвости. 😊 Хоча в Україні таки знайшлися в борці, які довірили їм країну. Ці в борці не будуть жити достойним життям, доки будуть робити такий вибір. Нехай в Україні буде більше порядних ґаздів і менше дурного люмпен.
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19.01.2022 15:35 Відповісти
пластиковим стаканчиком заділо?
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19.01.2022 15:16 Відповісти
Що означає "заділо "? за справу?
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19.01.2022 15:23 Відповісти
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19.01.2022 17:05 Відповісти
начполиции Киева - старый корешок татарова и цуцкеридзе, что от него ожидать вразумительного, шаг влево шаг вправо - портков будет стрелять. А вообще, где этот бездипломный юрист, так и дальше прячется возле Бени ?
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19.01.2022 15:28 Відповісти
за восемь годков мусор так и не понял,шо кормится не из офиса а с бюджета...
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19.01.2022 15:29 Відповісти
Знакомая волынка с времен Януковоща - "пострадали" мусора и этих "пострадавших" потом будет проведывать на больничке министр мвд, а они, на скорую руку обмотанные бинтами, будут корчить страдальческие хлебала.
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19.01.2022 15:30 Відповісти
Шуфрич в ютубе топит за Порощенко, молодец, а там и Робинович с Бойко подтянутся.....повалим ненависного Зе...и будет в Украине счастье....))))
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19.01.2022 15:35 Відповісти
Ватан, за Порошенка народ піднявся, думаєш так буде і з цим недолугим "слугою"?
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19.01.2022 16:07 Відповісти
Ну вас ведь не смущало, когда они топили за Зе?
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19.01.2022 17:07 Відповісти
Штовханина прихильників Петра Порошенка та поліції під Печерським судом (відео).
https://youtu.be/j7mL9psh-qE
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19.01.2022 15:39 Відповісти
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19.01.2022 15:48 Відповісти
мусора быстро забыли постмайданное время, скоро напомним.
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19.01.2022 16:04 Відповісти
Ви думаєте, цей горе слуга хотів щемити Порошенка? БеняФіціар дав йому вказівкуі дав термін на виконання: Або той, хто націоналізував Бєнябанк буде сидіти, або... От воно й старається.
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19.01.2022 16:05 Відповісти
Вообще-то они Балуха умудрились задержать, но наши отбили!
Мусора как были, так и остались...
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20.01.2022 01:30 Відповісти
 
 