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Кабмин создал Госслужбу по делам детей

Кабмин создал Госслужбу по делам детей

Кабинет Министров Украины создал Государственную службу Украины по делам детей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Госслужба по делам детей является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого координирует правительство, а сам jy обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.

В дальнейшем часть соответствующих полномочий будет передана новой Госслужбе Министерства социальной политики и Национальной социальной службы.

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Ожидается, что реализация этого решения позволит усилить кадровый потенциал в сфере защиты детей, будет способствовать обеспечению приоритетности вопросов защиты детей на всех уровнях в соответствии с административно-территориальным устройством, а также создаст эффективную систему органов власти, к компетенции которых относятся вопросы защиты детей.

Автор: 

дети (6523) Кабмин (14031)


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Топ комментарии
+8
Вже третій орган,що займається правами дітей,не рахуючи районних комісій,та численних грантожерських організацій.
Певно,ключове,-"посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей". Треба прилаштувати ще кількасот безвідповідальних дармоїдів.
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19.01.2022 15:59
+4
а ще можна створити Держслужбу з питань тварин...чиновників все більше і більше
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19.01.2022 15:53
+2
і Слуга народу записалася туди усім складом...
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19.01.2022 15:51
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и бубу усыновил..мыттєво..
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19.01.2022 15:51 Ответить
і Слуга народу записалася туди усім складом...
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19.01.2022 15:51 Ответить
...і тому сьогодні на дитячий майданчик під ОП завезли дітей із санаторію, якими прикрилися від демонстрантів
московська методичка в дії

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19.01.2022 16:44 Ответить
еще одна кормушка кварталовцев...
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19.01.2022 15:52 Ответить
а ще можна створити Держслужбу з питань тварин...чиновників все більше і більше
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19.01.2022 15:53 Ответить
мож,нарешті,у буби отбєрут дєрєвянниє ігрушкі насільствєнно?
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19.01.2022 15:56 Ответить
піаніну?
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19.01.2022 16:17 Ответить
та там оба полушарія дєрєвяннЫє..нє счітая піаніно...
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19.01.2022 16:19 Ответить
Вже третій орган,що займається правами дітей,не рахуючи районних комісій,та численних грантожерських організацій.
Певно,ключове,-"посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей". Треба прилаштувати ще кількасот безвідповідальних дармоїдів.
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19.01.2022 15:59 Ответить
Простите, а кто такой сам jy?

, а сам jy обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления Источник:
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19.01.2022 16:19 Ответить
Уповноважений Президента України (омбудсмeн) з прав дитини для чого?
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19.01.2022 16:31 Ответить
А кадрами її наповнять із тих дітоненависниць, які зараз працюють в районних відділках СД.
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19.01.2022 16:36 Ответить
 
 