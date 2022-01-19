Кабмин создал Госслужбу по делам детей

Кабинет Министров Украины создал Государственную службу Украины по делам детей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Госслужба по делам детей является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого координирует правительство, а сам jy обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.

В дальнейшем часть соответствующих полномочий будет передана новой Госслужбе Министерства социальной политики и Национальной социальной службы.

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Ожидается, что реализация этого решения позволит усилить кадровый потенциал в сфере защиты детей, будет способствовать обеспечению приоритетности вопросов защиты детей на всех уровнях в соответствии с административно-территориальным устройством, а также создаст эффективную систему органов власти, к компетенции которых относятся вопросы защиты детей.