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Кабмін створив Держслужбу у справах дітей

Кабмін створив Держслужбу у справах дітей

Кабінет Міністрів України створив Державну службу України у справах дітей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Держслужба у справах дітей є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого координує уряд, а сам він забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

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Надалі частину відповідних повноважень буде передано новій Держслужбі від Міністерства соціальної політики та Національної соціальної служби.

Очікується, що реалізація цього рішення дасть змогу посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей, сприятиме забезпеченню пріоритетності питань захисту дітей на всіх рівнях відповідно до адміністративно-територіального устрою, а також створить ефективну систему органів влади, до компетенції яких належать питання захисту дітей.

Автор: 

діти (5096) Кабмін (14108)


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Топ коментарі
+8
Вже третій орган,що займається правами дітей,не рахуючи районних комісій,та численних грантожерських організацій.
Певно,ключове,-"посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей". Треба прилаштувати ще кількасот безвідповідальних дармоїдів.
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19.01.2022 15:59
+4
а ще можна створити Держслужбу з питань тварин...чиновників все більше і більше
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19.01.2022 15:53
+2
і Слуга народу записалася туди усім складом...
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19.01.2022 15:51
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и бубу усыновил..мыттєво..
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19.01.2022 15:51 Відповісти
і Слуга народу записалася туди усім складом...
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19.01.2022 15:51 Відповісти
...і тому сьогодні на дитячий майданчик під ОП завезли дітей із санаторію, якими прикрилися від демонстрантів
московська методичка в дії

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19.01.2022 16:44 Відповісти
еще одна кормушка кварталовцев...
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19.01.2022 15:52 Відповісти
а ще можна створити Держслужбу з питань тварин...чиновників все більше і більше
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19.01.2022 15:53 Відповісти
мож,нарешті,у буби отбєрут дєрєвянниє ігрушкі насільствєнно?
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19.01.2022 15:56 Відповісти
піаніну?
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19.01.2022 16:17 Відповісти
та там оба полушарія дєрєвяннЫє..нє счітая піаніно...
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19.01.2022 16:19 Відповісти
Вже третій орган,що займається правами дітей,не рахуючи районних комісій,та численних грантожерських організацій.
Певно,ключове,-"посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей". Треба прилаштувати ще кількасот безвідповідальних дармоїдів.
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19.01.2022 15:59 Відповісти
Простите, а кто такой сам jy?

, а сам jy обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления Источник:
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19.01.2022 16:19 Відповісти
Уповноважений Президента України (омбудсмeн) з прав дитини для чого?
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19.01.2022 16:31 Відповісти
А кадрами її наповнять із тих дітоненависниць, які зараз працюють в районних відділках СД.
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19.01.2022 16:36 Відповісти
 
 