Кабмін створив Держслужбу у справах дітей
Кабінет Міністрів України створив Державну службу України у справах дітей.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що Держслужба у справах дітей є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого координує уряд, а сам він забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
Надалі частину відповідних повноважень буде передано новій Держслужбі від Міністерства соціальної політики та Національної соціальної служби.
Очікується, що реалізація цього рішення дасть змогу посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей, сприятиме забезпеченню пріоритетності питань захисту дітей на всіх рівнях відповідно до адміністративно-територіального устрою, а також створить ефективну систему органів влади, до компетенції яких належать питання захисту дітей.
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Певно,ключове,-"посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей". Треба прилаштувати ще кількасот безвідповідальних дармоїдів.
, а сам jy обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления Источник: