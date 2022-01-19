Кабмін створив Держслужбу у справах дітей

Кабінет Міністрів України створив Державну службу України у справах дітей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Держслужба у справах дітей є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого координує уряд, а сам він забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

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Надалі частину відповідних повноважень буде передано новій Держслужбі від Міністерства соціальної політики та Національної соціальної служби.

Очікується, що реалізація цього рішення дасть змогу посилити кадровий потенціал у сфері захисту дітей, сприятиме забезпеченню пріоритетності питань захисту дітей на всіх рівнях відповідно до адміністративно-територіального устрою, а також створить ефективну систему органів влади, до компетенції яких належать питання захисту дітей.