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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия почти завершила наращивание войск у границ с Украиной, - CNN

Россия почти завершила наращивание войск у границ с Украиной, - CNN

По данным разведки Минобороны Украины, Россия "почти завершила" наращивание своих сил у границ Украины, которые могут быть использованы для наступления на страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в настоящее время Россия разместила в регионе более 127 тыс. военнослужащих.

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении – более 106 тыс. личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющими общая численность личного состава – более 127 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия "пытается расколоть и ослабить Европейский Союз и НАТО", а также ограничить возможности США.

Кроме того, разведывательная деятельность России против Украины также активизировалась, говорится в оценке: около границы с Украиной развернуты дополнительные подразделения радио- и спутникового движения, а разведывательные полеты вдоль границы выросли втрое с этого времени прошлого года.

"Украинские военные также заявили, что Россия может применить ракетное оружие средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", отметив, что "к границе переброшены дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет "Искандер"", - добавляют в издании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной. ФОТОрепортаж

армия РФ (19387) россия (95687) CNN (117)


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Топ комментарии
+27
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19.01.2022 16:12
+24
Будемо бити оголтелих свинособак... Жаль немає Стінгерів...
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19.01.2022 16:10
+24
у Украины есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска!
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19.01.2022 16:11
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Будемо бити оголтелих свинособак... Жаль немає Стінгерів...
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19.01.2022 16:10 Ответить
у Украины есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска!
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19.01.2022 16:11 Ответить
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел потери роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты

И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
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19.01.2022 16:21 Ответить
Да! Но, если бы вы глубже вникли в вопрос, то бы знали : нам нечего противопоставить ихним тактическим обычным(не крылатым) ракетам (искандерам)! Нам просто нечем(кроме небольшого количества С 300) здержать первый удар... т.е. стационарная ПВО будет быстро уничтожена! Собственно как и все стационарные склады, базы, заводы...
Но, самая опасная беда - это пан Зеленский, который наплодил российских кротов у всех спецслужбах и руководстве... В случаи войны, первое что сделает противник, это отстранит пана Зеленского (Ермак, например, подсыпет снотворное или спецсредство) и в кризисные часы от имени президента будет управлять предатель! Когда секунды будут на вес золота... Тоже самое с разведкой и т.д...
P.S. Как говорили древние : "Полководец во главе армии баранов победит армию воинов которой управляет баран".
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19.01.2022 16:28 Ответить
В Грузии полтора работоспособных комплекса ПВО были не только не уничтожены, но и ухитрились насбивать самолётов. У Украины комплексов ПВО дохрена и больше. Так что не надо бздеть раньше времени.
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19.01.2022 16:46 Ответить
на ваши "аргументы", я выставляю контраргумент, что ***** раньше убьют пепельницей по его плешивой башке!
почему враги всегда дружны, мотивированны, отлично организованны и выигрывают, а мы, всегда - растерянные, дезориентированны, без помощи и проигрываем?
может потому, что вы - ссыкло и паникёр?! а может потому что у вас задача такая - сеять панику?!
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19.01.2022 18:05 Ответить
Він не баран, а єврей, і єврейська влада не буде воювати з росією, бо завдяки росії вони тепер мають ізраїль. У 1946 р саме росія, ( срср) на правах "переможця" ініціювала в ООН країну ізраїль, і в результаті віддали їм Палестину.
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19.01.2022 18:22 Ответить
Есть ответ Пашиняна, у которого в последнюю войну за Карабах были Искандеры. И он сказал, что эти Искандеры или не попадают, или не взрываются.
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19.01.2022 18:38 Ответить
Зачем людей вводить в заблуждение!?? В Карабахе выпущенные ракеты Искандера были сбиты современными израильскими ЗРК на подлете к цели!!!!!!! В нас нет даже близко таких ЗРК!
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19.01.2022 18:52 Ответить
хламидия 🐒🐲 бреше ,что западные СМИ дезинформируют "все хорошо ,прекрасная маркиза "?
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19.01.2022 16:22 Ответить
а шо шмаркля по этому поводу говорит? в голове вернее шо у него там говорит?
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19.01.2022 16:11 Ответить
У него в голове говорит бородатая бабушка)
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19.01.2022 18:13 Ответить
у какцапов закончились ихтамнеты?
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19.01.2022 16:11 Ответить
мы их закончим.
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19.01.2022 16:22 Ответить
похоже, журналисты зафиксировали прибытие загрянотрядов! появление в кацапском пьяном сброде загранотрядов говорит о том, что они готовы к атаке! какцапы не воюют без загранотрядов
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19.01.2022 16:25 Ответить
"загран" читать как заград
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19.01.2022 16:25 Ответить
хламидия ермака объелся
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19.01.2022 16:12 Ответить
Росія може застосувати ракетну зброю середньої дальності для "знищення життєво важливих об'єктів" Джерело:

значит, правительствнный квартал не пострадает
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19.01.2022 16:11 Ответить
а что, полёт этой ракеты не фиксируется РЛС?
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19.01.2022 16:12 Ответить
фиксирует
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19.01.2022 16:14 Ответить
вопрос был риторическим
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19.01.2022 20:00 Ответить
Ко-ко-ко, великий путин, ко-ко-ко, а Крым-то наш!
Ко-ко-ко, Госдеп лютует, а хохлы воруют газ!
Ко--ко-ко, мы всем покажем, впереди планеты всей!
Ко-ко-ко, всем несогласным мы пропишем 3,14здюлей!
Ко-ко-ко, мы голой жопой передавим всех ежей,
Ко-ко-ко, настроим скоро мы в Европе блиндажей.
Ко-ко-ко, никто не любит в мире почему-то нас...
Ко-ко-ко, клевещут, гады, что наш фюрер - три, два, раз!
Ко-ко-ко, везде фашисты, окружают нас стеной,
Даже в зеркале их вижу, когда брею ся порой...
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19.01.2022 16:11 Ответить
Вот пока она мордой застряла в Украине , ВЫПУСКАЙТЕ КИТАЙ 😀😀😀
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19.01.2022 16:11 Ответить
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19.01.2022 16:12 Ответить
отже, металобрухт совєцкава воєнпрома із Зауралля евакуйовано
ніхао, кітайськіє таварісі!
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19.01.2022 16:15 Ответить
лучшего момента для китайстких братьев отправить в нокаут россию и не найти! ніхао!
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19.01.2022 16:24 Ответить
они союзники с Китаем, против Америки и всего цивилизованного мира! дикие азиаты
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19.01.2022 16:47 Ответить
Захід довго спав.ті літаки,що шле Британія мали летіти ще в 14-му. Таке враження,що зволікаючи зприйомом нас до НАТо та ЄС Захід просто підбащьорував москву до війни з нами. А коли настав час Х хором замахали руками і заявили, що у війні не беруть участь і тільки допомагають. Добре ,що ви за гейпаради у нас зарання поклопотали. То було доя вас найважливіше, сучі діти!!!
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19.01.2022 16:13 Ответить
В 2014 Британия была в ЕС и зависела от кацапских шестёрок Меркель и Макрона
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19.01.2022 16:15 Ответить
путін їх дуже боїться бо вони не дозволили йому добудувати ПП-2
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19.01.2022 16:20 Ответить
а белорусские войска считали єто таже раша а зе с хамием через прокладки финансирует их через закупки єлектроенергии
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19.01.2022 16:16 Ответить
Українці на своїй землі були,є,та залишаться назавжди...
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19.01.2022 16:17 Ответить
на сході теж колись були українці, заморили голодом, асимілювали, тепер там вата
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19.01.2022 16:20 Ответить
Ну то ж привітаємо братів з завершенням нарощування (краще би пенсій та зарплатні своїм злидням)
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19.01.2022 16:17 Ответить
скорее рагулей
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19.01.2022 20:01 Ответить
Новый обвал на российских биржах стал самым болезненным за последние годы. Минфин отказался от размещения своих облигаций, а ФНБ потерял 750 миллиардов рублей. Виновата в нарастающей катастрофе агрессивная политика Кремля относительно Украины

https://youtu.be/BD8gOs9pycU

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19.01.2022 16:19 Ответить
За 8 лет "не войны", рашисты потеряли в зарплате в 2-3 раза.
Мы тоже, но у нас нет выбора и у нас война!
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19.01.2022 19:41 Ответить
Все як у фільмі "Не дивіться вгору".
Комета летить, а всі сміються.
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19.01.2022 16:20 Ответить
Спасибо Британия за подарки, очень хорошие подарки, кацапам понравится. Более подробно https://www.facebook.com/watch?v=1540153509688110
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19.01.2022 16:20 Ответить
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19.01.2022 16:22 Ответить
та ты задрал своим фейсбуком сраным.
есои хочешь - выкладывай нормальные ссылки
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19.01.2022 16:24 Ответить
это все фейк (с)
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19.01.2022 16:20 Ответить
тобто продовжується ескалація де САНКЦІЇ?
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19.01.2022 16:21 Ответить
CNN ссылается на нашу разведку?Интервью брали?
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19.01.2022 16:22 Ответить
Да у Гоги…. Гога шарит. Он с начальником разведки дружит….
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19.01.2022 16:35 Ответить
Та все это ерунда... Абхазохимия авторитетно заявил: Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, - "слуга народа" Арахамия
Источник: https://censor.net/ru/n3310841
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19.01.2022 16:23 Ответить
та ну, арахамія не згоден.
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19.01.2022 16:23 Ответить
Мені навіть цікаво як довго збереже здоровя арахамія без мандату депутата...
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19.01.2022 16:27 Ответить
надіюсь недовго, але це ж падло здрисне при першої ж можливості.
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19.01.2022 16:33 Ответить
Здрисне воно тільки після того як в Україні в нього залишиться лише знищене майно і ніде буде "бестолковку" на ніч приткнути...
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19.01.2022 16:41 Ответить
Ну и хай мёрзнут в поле дальше!
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19.01.2022 16:28 Ответить
А Агрохимия говорит шо у нас всё чики бомбони и рашка нападать не собирается. Вот такие голуби мира типа хламидника - самые вредные!
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19.01.2022 16:33 Ответить
Не готовы были в 2014. Да и сопротивление украинцев явилось для путина неприятным сюрпризом. Ему, после Крыма, вдували в уши, что вся восточная и южная Украина с распростертыми объятиями встретит "освободителей". Война на Донбассе немного отрезвила. И сейчас он понимает, что вторжение - это будет именно война, а не легкая прогулка. Поэтому и решение еще не принял.
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19.01.2022 16:46 Ответить
Шикарная фраза - почти завершила.....

Не придерёшся....
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19.01.2022 16:38 Ответить
Из российского инета:

Российские танкисты сегодня под Волгоградом победили 4 тысячи местных жителей и уже два года уничтожают их урожаи.

Танки пошли в наступление в Городищенском районе, один танк снёс опору высоковольтной ЛЭП и оставил без электричества шесть населённых пунктов, их жители в количестве 4 тысячи человек капитулировали, несокрушимая красная армия празднует победу.

Танки ездят тренироваться брать Киев на полигон Прудбой,
Вместо того чтобы озаботиться строительством дороги к своему полигону, командование приказало танкистам гонять танки напролом, прямо по фермерским угодьям, уничтожая пашни и урожаи.

Местное КФХ "Пахарь", одно из многих пострадавших хозяйств, за два года уже понесло убытки более 30 млн рублей от российской армии.
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19.01.2022 16:39 Ответить
В Днепре самая большая Минора, у нас столько богатых евреев!!! Надо просить Израиль срочно развернуть Железный купол над Киевом!!!
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19.01.2022 16:40 Ответить
Тю... Скільки жидів з 43 000 (офіційні дані за серпень 2021) є багатими? Та їх по пальцям можна перерахувати! Ізраїлю простіше їх репатріювати на "історічєскую родіну" та й "купол" не їх, а "мейд ін США".
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19.01.2022 16:47 Ответить
Без евреев никак?
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19.01.2022 16:49 Ответить
Значит вторжение будет на днях. Наверно в магазинах скупили все консервы и туалетную бумагу. Нет? Ахаха. Вам не надоела эта клоунада?
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19.01.2022 16:41 Ответить
А ви все це чмошнику агрохамії розкажіть.
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19.01.2022 16:58 Ответить
Де ж ми їх хоронити будемо ?
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19.01.2022 17:02 Ответить
В придородных канавах
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19.01.2022 17:23 Ответить
https://shapito.d3.ru/skazhi-mne-kto-tvoi-drug-i-ia-skazhu-kto-ty-2245257/ Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты


Стараниями никчемного обнулёныша РФ окончательно скатилась на задворки цивилизации к прокажённым типа КНДР, Афганистана, Ирана, Венесуэлы и прочим маргиналам.
То https://shapito.d3.ru/pochemu-molchit-nikchemnyi-obnulionysh-spoiler-koreiskie-rakety-sobrany-iz-rossiiskikh-komplektuiushchikh-2243058/?sorting=rating выяснится , что ракеты, которыми корейский пухляш обстреливает Дальний Восток России собираются из русских же комплектующих.
То плешивый жахается в дёсна с исламскими террористами Талибана.
Сейчас вот братается с Ираном. Давеча окончился срок эмбарго ООН на поставку Ирану обычных вооружений, вот Раиси (тамошний перзидент) в Москву и устремился. Танков прикупить.
Глядишь, обнулёныш и ядрёную бомбу подарит. Как его предшественники подарили сначала китайцам, а позднее и корейцам. Северным.
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19.01.2022 17:05 Ответить
ну а теперь берите свое хламье и тащите до ближайшей металлобазы.. более оно ни на что не способно.... стоимость атракциона-покатушек десятки миллиардов долларов и обвал валютной биржи....
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19.01.2022 17:07 Ответить
"перекинуто додаткові тактичні групи оперативно-тактичних ракет "Іскандер" Джерело:
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19.01.2022 17:09 Ответить
https://zloy-odessit.livejournal.com/3723249.html

Россия через марионеток "ДНР" анонсировала свои провокации на Донбассе

Буквально сегодня утром я упоминал, что Россия о готовящихся своих провокациях против Украины упоминает в официальных источниках и СМИ, с акцентом, что их готовит именно украинская сторона, как прошёл очередной вброс.



Так называемая "разведка" так называемой "народной милиции" так называемой "ДНР" сообщила, что ВСУ якобы готовят серию терактов в Горловке, Ясиноватой, Донецке и Докучаевске.

https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html


По заверениям этой самой "разведки", ВСУ готовят удар на трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач, а так же по предприятиям химической промышленности. Причём удары эти будут наносить военнослужащие ВСУ, переодетые в военных так называемой "ДНР" и России. И это сообщение молниеносно подхватили десятки российских информационных площадок и так называемых "журналистов".

https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html

Что скажешь… Скучно девочки. Но, от того, что скучно - не менее тревожно.



Дело в том, что о планах России реализовать целый ряд сценариев-провокаций для обоснования интервенции, известно давно. Практически каждый из них описывается детально и мною в том числе.



Например, о намерении России разыграть карту химического оружия уже давно известно, с декабря 2021 года, когда в статье "https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html Марионетки Кремля на Донбассе готовят "casus belli" с химическим оружием " я отмечал, что именно химическое оружие может стать элементом гибридной провокации, которая должна будет не только дискредитировать Украину, но и послужить поводом для России к агрессивным действиям.



Проблема для российской пропагандистской машины и её марионеток в том, что их шаги хорошо известны не только нам, но и нашим партнёрам, что кровавый спектакль в исполнении Москвы делает бессмысленным. Но, проблема в том, что если Москва таки решится на кровавый спектакль - она его реализует.



Кстати, замечу, что сейчас на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские кровавые журналисты, находящиеся всегда там, где проводятся провокации и диверсии. Например, Семён Пегов уже в Донецке. А это означает, что подготовка к casus belli идёт полным ходом. И весьма примечательно, что Россия, через своих марионеток, анонсирует свои провокации заранее.
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19.01.2022 17:12 Ответить
Что есть против Искандеров и подобного дерьма кстати?
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19.01.2022 17:37 Ответить
Кривизна земли.
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19.01.2022 17:50 Ответить
и небесная твердь. Но лучше бы ДРГ
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19.01.2022 18:19 Ответить
....походу самое время ОПолизам забабахать огромный баскетбольный спортзал для хотелок Зели Неймовирного, мелкого гиганта ***********..
понавыбирали лайна зелёного..(
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19.01.2022 17:45 Ответить
"Ожидание войны-хуже самой войны"(с) Вот реально они здесь будут дохнуть тысячами.
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19.01.2022 17:48 Ответить
То в них же ще є, цеж лише авангард. Коли ці ляжуть, вони інших припруть. Он вони в дірці лінії маннергейма колись 400к поклали і ниічого, перемогою це вважають
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19.01.2022 18:18 Ответить
это всё массовка для театра. Раше просто достаточно с растояния Украину выпилить ракетами, а ты будешь героически злиться в окопе ещё несколько дней, пока всё горючее и еда не закончатся.
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19.01.2022 22:51 Ответить
ну наконец-то мы обратили внимание на ракеты. "оружие средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", отметив, что "к границе переброшены дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет "Искандер"

А то некоторые романтики уже в своих мечтах винтовками и базуками по окопам выиграли войну (не обольщайтесь, потому что ракеты врага разбомбили вашу столовую, склад горючего и главнокомандующих и вы зимой замёрзли за пол-дня в поле без еды, обогрева и средств поддержания жизни). Много дней вы набегаетесь по морозу без еды и одежды и транспорта.
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19.01.2022 22:49 Ответить
это так не работает, ни с той, ни с этой стороны
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20.01.2022 21:31 Ответить
 
 