Россия почти завершила наращивание войск у границ с Украиной, - CNN

По данным разведки Минобороны Украины, Россия "почти завершила" наращивание своих сил у границ Украины, которые могут быть использованы для наступления на страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в настоящее время Россия разместила в регионе более 127 тыс. военнослужащих.

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении – более 106 тыс. личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющими общая численность личного состава – более 127 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия "пытается расколоть и ослабить Европейский Союз и НАТО", а также ограничить возможности США.

Кроме того, разведывательная деятельность России против Украины также активизировалась, говорится в оценке: около границы с Украиной развернуты дополнительные подразделения радио- и спутникового движения, а разведывательные полеты вдоль границы выросли втрое с этого времени прошлого года.

"Украинские военные также заявили, что Россия может применить ракетное оружие средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", отметив, что "к границе переброшены дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет "Искандер"", - добавляют в издании.

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