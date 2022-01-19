Россия почти завершила наращивание войск у границ с Украиной, - CNN
По данным разведки Минобороны Украины, Россия "почти завершила" наращивание своих сил у границ Украины, которые могут быть использованы для наступления на страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Отмечается, что в настоящее время Россия разместила в регионе более 127 тыс. военнослужащих.
"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении – более 106 тыс. личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющими общая численность личного состава – более 127 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия "пытается расколоть и ослабить Европейский Союз и НАТО", а также ограничить возможности США.
Кроме того, разведывательная деятельность России против Украины также активизировалась, говорится в оценке: около границы с Украиной развернуты дополнительные подразделения радио- и спутникового движения, а разведывательные полеты вдоль границы выросли втрое с этого времени прошлого года.
"Украинские военные также заявили, что Россия может применить ракетное оружие средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", отметив, что "к границе переброшены дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет "Искандер"", - добавляют в издании.
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C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.
Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел потери роты.
Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
Но, самая опасная беда - это пан Зеленский, который наплодил российских кротов у всех спецслужбах и руководстве... В случаи войны, первое что сделает противник, это отстранит пана Зеленского (Ермак, например, подсыпет снотворное или спецсредство) и в кризисные часы от имени президента будет управлять предатель! Когда секунды будут на вес золота... Тоже самое с разведкой и т.д...
P.S. Как говорили древние : "Полководец во главе армии баранов победит армию воинов которой управляет баран".
почему враги всегда дружны, мотивированны, отлично организованны и выигрывают, а мы, всегда - растерянные, дезориентированны, без помощи и проигрываем?
может потому, что вы - ссыкло и паникёр?! а может потому что у вас задача такая - сеять панику?!
значит, правительствнный квартал не пострадает
Ко-ко-ко, Госдеп лютует, а хохлы воруют газ!
Ко--ко-ко, мы всем покажем, впереди планеты всей!
Ко-ко-ко, всем несогласным мы пропишем 3,14здюлей!
Ко-ко-ко, мы голой жопой передавим всех ежей,
Ко-ко-ко, настроим скоро мы в Европе блиндажей.
Ко-ко-ко, никто не любит в мире почему-то нас...
Ко-ко-ко, клевещут, гады, что наш фюрер - три, два, раз!
Ко-ко-ко, везде фашисты, окружают нас стеной,
Даже в зеркале их вижу, когда брею ся порой...
ніхао, кітайськіє таварісі!
https://youtu.be/BD8gOs9pycU
Мы тоже, но у нас нет выбора и у нас война!
Комета летить, а всі сміються.
есои хочешь - выкладывай нормальные ссылки
Источник: https://censor.net/ru/n3310841
Не придерёшся....
Российские танкисты сегодня под Волгоградом победили 4 тысячи местных жителей и уже два года уничтожают их урожаи.
Танки пошли в наступление в Городищенском районе, один танк снёс опору высоковольтной ЛЭП и оставил без электричества шесть населённых пунктов, их жители в количестве 4 тысячи человек капитулировали, несокрушимая красная армия празднует победу.
Танки ездят тренироваться брать Киев на полигон Прудбой,
Вместо того чтобы озаботиться строительством дороги к своему полигону, командование приказало танкистам гонять танки напролом, прямо по фермерским угодьям, уничтожая пашни и урожаи.
Местное КФХ "Пахарь", одно из многих пострадавших хозяйств, за два года уже понесло убытки более 30 млн рублей от российской армии.
Стараниями никчемного обнулёныша РФ окончательно скатилась на задворки цивилизации к прокажённым типа КНДР, Афганистана, Ирана, Венесуэлы и прочим маргиналам.
То https://shapito.d3.ru/pochemu-molchit-nikchemnyi-obnulionysh-spoiler-koreiskie-rakety-sobrany-iz-rossiiskikh-komplektuiushchikh-2243058/?sorting=rating выяснится , что ракеты, которыми корейский пухляш обстреливает Дальний Восток России собираются из русских же комплектующих.
То плешивый жахается в дёсна с исламскими террористами Талибана.
Сейчас вот братается с Ираном. Давеча окончился срок эмбарго ООН на поставку Ирану обычных вооружений, вот Раиси (тамошний перзидент) в Москву и устремился. Танков прикупить.
Глядишь, обнулёныш и ядрёную бомбу подарит. Как его предшественники подарили сначала китайцам, а позднее и корейцам. Северным.
Россия через марионеток "ДНР" анонсировала свои провокации на Донбассе
Буквально сегодня утром я упоминал, что Россия о готовящихся своих провокациях против Украины упоминает в официальных источниках и СМИ, с акцентом, что их готовит именно украинская сторона, как прошёл очередной вброс.
Так называемая "разведка" так называемой "народной милиции" так называемой "ДНР" сообщила, что ВСУ якобы готовят серию терактов в Горловке, Ясиноватой, Донецке и Докучаевске.
https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html
По заверениям этой самой "разведки", ВСУ готовят удар на трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач, а так же по предприятиям химической промышленности. Причём удары эти будут наносить военнослужащие ВСУ, переодетые в военных так называемой "ДНР" и России. И это сообщение молниеносно подхватили десятки российских информационных площадок и так называемых "журналистов".
https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html
Что скажешь… Скучно девочки. Но, от того, что скучно - не менее тревожно.
Дело в том, что о планах России реализовать целый ряд сценариев-провокаций для обоснования интервенции, известно давно. Практически каждый из них описывается детально и мною в том числе.
Например, о намерении России разыграть карту химического оружия уже давно известно, с декабря 2021 года, когда в статье "https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html Марионетки Кремля на Донбассе готовят "casus belli" с химическим оружием " я отмечал, что именно химическое оружие может стать элементом гибридной провокации, которая должна будет не только дискредитировать Украину, но и послужить поводом для России к агрессивным действиям.
Проблема для российской пропагандистской машины и её марионеток в том, что их шаги хорошо известны не только нам, но и нашим партнёрам, что кровавый спектакль в исполнении Москвы делает бессмысленным. Но, проблема в том, что если Москва таки решится на кровавый спектакль - она его реализует.
Кстати, замечу, что сейчас на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские кровавые журналисты, находящиеся всегда там, где проводятся провокации и диверсии. Например, Семён Пегов уже в Донецке. А это означает, что подготовка к casus belli идёт полным ходом. И весьма примечательно, что Россия, через своих марионеток, анонсирует свои провокации заранее.
понавыбирали лайна зелёного..(
А то некоторые романтики уже в своих мечтах винтовками и базуками по окопам выиграли войну (не обольщайтесь, потому что ракеты врага разбомбили вашу столовую, склад горючего и главнокомандующих и вы зимой замёрзли за пол-дня в поле без еды, обогрева и средств поддержания жизни). Много дней вы набегаетесь по морозу без еды и одежды и транспорта.