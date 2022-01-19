Росія майже завершила нарощування військ біля кордонів з Україною, - CNN
За даними розвідки Міноборони України, Росія "майже завершила" нарощування своїх сил біля кордонів України, які можуть бути використані для наступу на країну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Зазначається, що наразі Росія розмістила в регіоні понад 127 тис. військовослужбовців.
"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку – понад 106 тис. особового складу. Разом із морською та повітряною складовими загальна чисельність особового складу – понад 127 тис. військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Росія "намагається розколоти та послабити Європейський Союз і НАТО", а також обмежити можливості США.
Крім того, розвідувальна діяльність Росії проти України також активізувалася, йдеться в оцінці: біля кордону з Україною розгорнуті додаткові підрозділи радіо- та супутникового руху, а розвідувальні польоти вздовж кордону зросли втричі з цього часу минулого року.
"Українські військові також заявили, що Росія може застосувати ракетну зброю середньої дальності для "знищення життєво важливих об’єктів", зазначивши, що "до кордону перекинуто додаткові тактичні групи оперативно-тактичних ракет "Іскандер", - додають у виданні.
Будь ласка, зачекайте...
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C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.
Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел потери роты.
Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
Но, самая опасная беда - это пан Зеленский, который наплодил российских кротов у всех спецслужбах и руководстве... В случаи войны, первое что сделает противник, это отстранит пана Зеленского (Ермак, например, подсыпет снотворное или спецсредство) и в кризисные часы от имени президента будет управлять предатель! Когда секунды будут на вес золота... Тоже самое с разведкой и т.д...
P.S. Как говорили древние : "Полководец во главе армии баранов победит армию воинов которой управляет баран".
почему враги всегда дружны, мотивированны, отлично организованны и выигрывают, а мы, всегда - растерянные, дезориентированны, без помощи и проигрываем?
может потому, что вы - ссыкло и паникёр?! а может потому что у вас задача такая - сеять панику?!
значит, правительствнный квартал не пострадает
Ко-ко-ко, Госдеп лютует, а хохлы воруют газ!
Ко--ко-ко, мы всем покажем, впереди планеты всей!
Ко-ко-ко, всем несогласным мы пропишем 3,14здюлей!
Ко-ко-ко, мы голой жопой передавим всех ежей,
Ко-ко-ко, настроим скоро мы в Европе блиндажей.
Ко-ко-ко, никто не любит в мире почему-то нас...
Ко-ко-ко, клевещут, гады, что наш фюрер - три, два, раз!
Ко-ко-ко, везде фашисты, окружают нас стеной,
Даже в зеркале их вижу, когда брею ся порой...
ніхао, кітайськіє таварісі!
https://youtu.be/BD8gOs9pycU
Мы тоже, но у нас нет выбора и у нас война!
Комета летить, а всі сміються.
есои хочешь - выкладывай нормальные ссылки
Источник: https://censor.net/ru/n3310841
Не придерёшся....
Российские танкисты сегодня под Волгоградом победили 4 тысячи местных жителей и уже два года уничтожают их урожаи.
Танки пошли в наступление в Городищенском районе, один танк снёс опору высоковольтной ЛЭП и оставил без электричества шесть населённых пунктов, их жители в количестве 4 тысячи человек капитулировали, несокрушимая красная армия празднует победу.
Танки ездят тренироваться брать Киев на полигон Прудбой,
Вместо того чтобы озаботиться строительством дороги к своему полигону, командование приказало танкистам гонять танки напролом, прямо по фермерским угодьям, уничтожая пашни и урожаи.
Местное КФХ "Пахарь", одно из многих пострадавших хозяйств, за два года уже понесло убытки более 30 млн рублей от российской армии.
Стараниями никчемного обнулёныша РФ окончательно скатилась на задворки цивилизации к прокажённым типа КНДР, Афганистана, Ирана, Венесуэлы и прочим маргиналам.
То https://shapito.d3.ru/pochemu-molchit-nikchemnyi-obnulionysh-spoiler-koreiskie-rakety-sobrany-iz-rossiiskikh-komplektuiushchikh-2243058/?sorting=rating выяснится , что ракеты, которыми корейский пухляш обстреливает Дальний Восток России собираются из русских же комплектующих.
То плешивый жахается в дёсна с исламскими террористами Талибана.
Сейчас вот братается с Ираном. Давеча окончился срок эмбарго ООН на поставку Ирану обычных вооружений, вот Раиси (тамошний перзидент) в Москву и устремился. Танков прикупить.
Глядишь, обнулёныш и ядрёную бомбу подарит. Как его предшественники подарили сначала китайцам, а позднее и корейцам. Северным.
Россия через марионеток "ДНР" анонсировала свои провокации на Донбассе
Буквально сегодня утром я упоминал, что Россия о готовящихся своих провокациях против Украины упоминает в официальных источниках и СМИ, с акцентом, что их готовит именно украинская сторона, как прошёл очередной вброс.
Так называемая "разведка" так называемой "народной милиции" так называемой "ДНР" сообщила, что ВСУ якобы готовят серию терактов в Горловке, Ясиноватой, Донецке и Докучаевске.
https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html
По заверениям этой самой "разведки", ВСУ готовят удар на трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач, а так же по предприятиям химической промышленности. Причём удары эти будут наносить военнослужащие ВСУ, переодетые в военных так называемой "ДНР" и России. И это сообщение молниеносно подхватили десятки российских информационных площадок и так называемых "журналистов".
https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html
Что скажешь… Скучно девочки. Но, от того, что скучно - не менее тревожно.
Дело в том, что о планах России реализовать целый ряд сценариев-провокаций для обоснования интервенции, известно давно. Практически каждый из них описывается детально и мною в том числе.
Например, о намерении России разыграть карту химического оружия уже давно известно, с декабря 2021 года, когда в статье "https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html Марионетки Кремля на Донбассе готовят "casus belli" с химическим оружием " я отмечал, что именно химическое оружие может стать элементом гибридной провокации, которая должна будет не только дискредитировать Украину, но и послужить поводом для России к агрессивным действиям.
Проблема для российской пропагандистской машины и её марионеток в том, что их шаги хорошо известны не только нам, но и нашим партнёрам, что кровавый спектакль в исполнении Москвы делает бессмысленным. Но, проблема в том, что если Москва таки решится на кровавый спектакль - она его реализует.
Кстати, замечу, что сейчас на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские кровавые журналисты, находящиеся всегда там, где проводятся провокации и диверсии. Например, Семён Пегов уже в Донецке. А это означает, что подготовка к casus belli идёт полным ходом. И весьма примечательно, что Россия, через своих марионеток, анонсирует свои провокации заранее.
понавыбирали лайна зелёного..(
А то некоторые романтики уже в своих мечтах винтовками и базуками по окопам выиграли войну (не обольщайтесь, потому что ракеты врага разбомбили вашу столовую, склад горючего и главнокомандующих и вы зимой замёрзли за пол-дня в поле без еды, обогрева и средств поддержания жизни). Много дней вы набегаетесь по морозу без еды и одежды и транспорта.