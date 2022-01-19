Росія майже завершила нарощування військ біля кордонів з Україною, - CNN

За даними розвідки Міноборони України, Росія "майже завершила" нарощування своїх сил біля кордонів України, які можуть бути використані для наступу на країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що наразі Росія розмістила в регіоні понад 127 тис. військовослужбовців.

"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку – понад 106 тис. особового складу. Разом із морською та повітряною складовими загальна чисельність особового складу – понад 127 тис. військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія "намагається розколоти та послабити Європейський Союз і НАТО", а також обмежити можливості США.

Крім того, розвідувальна діяльність Росії проти України також активізувалася, йдеться в оцінці: біля кордону з Україною розгорнуті додаткові підрозділи радіо- та супутникового руху, а розвідувальні польоти вздовж кордону зросли втричі з цього часу минулого року.

"Українські військові також заявили, що Росія може застосувати ракетну зброю середньої дальності для "знищення життєво важливих об’єктів", зазначивши, що "до кордону перекинуто додаткові тактичні групи оперативно-тактичних ракет "Іскандер", - додають у виданні.

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