УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11689 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
22 489 82

Росія майже завершила нарощування військ біля кордонів з Україною, - CNN

Росія майже завершила нарощування військ біля кордонів з Україною, - CNN

За даними розвідки Міноборони України, Росія "майже завершила" нарощування своїх сил біля кордонів України, які можуть бути використані для наступу на країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що наразі Росія розмістила в регіоні понад 127 тис. військовослужбовців.

"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку – понад 106 тис. особового складу. Разом із морською та повітряною складовими загальна чисельність особового складу – понад 127 тис. військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія "намагається розколоти та послабити Європейський Союз і НАТО", а також обмежити можливості США.

Крім того, розвідувальна діяльність Росії проти України також активізувалася, йдеться в оцінці: біля кордону з Україною розгорнуті додаткові підрозділи радіо- та супутникового руху, а розвідувальні польоти вздовж кордону зросли втричі з цього часу минулого року.

"Українські військові також заявили, що Росія може застосувати ракетну зброю середньої дальності для "знищення життєво важливих об’єктів", зазначивши, що "до кордону перекинуто додаткові тактичні групи оперативно-тактичних ракет "Іскандер", - додають у виданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17538) росія (65394) CNN (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
19.01.2022 16:12
+24
Будемо бити оголтелих свинособак... Жаль немає Стінгерів...
показати весь коментар
19.01.2022 16:10
+24
у Украины есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска!
показати весь коментар
19.01.2022 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будемо бити оголтелих свинособак... Жаль немає Стінгерів...
показати весь коментар
19.01.2022 16:10 Відповісти
у Украины есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска!
показати весь коментар
19.01.2022 16:11 Відповісти
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел потери роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты

И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
показати весь коментар
19.01.2022 16:21 Відповісти
Да! Но, если бы вы глубже вникли в вопрос, то бы знали : нам нечего противопоставить ихним тактическим обычным(не крылатым) ракетам (искандерам)! Нам просто нечем(кроме небольшого количества С 300) здержать первый удар... т.е. стационарная ПВО будет быстро уничтожена! Собственно как и все стационарные склады, базы, заводы...
Но, самая опасная беда - это пан Зеленский, который наплодил российских кротов у всех спецслужбах и руководстве... В случаи войны, первое что сделает противник, это отстранит пана Зеленского (Ермак, например, подсыпет снотворное или спецсредство) и в кризисные часы от имени президента будет управлять предатель! Когда секунды будут на вес золота... Тоже самое с разведкой и т.д...
P.S. Как говорили древние : "Полководец во главе армии баранов победит армию воинов которой управляет баран".
показати весь коментар
19.01.2022 16:28 Відповісти
В Грузии полтора работоспособных комплекса ПВО были не только не уничтожены, но и ухитрились насбивать самолётов. У Украины комплексов ПВО дохрена и больше. Так что не надо бздеть раньше времени.
показати весь коментар
19.01.2022 16:46 Відповісти
на ваши "аргументы", я выставляю контраргумент, что ***** раньше убьют пепельницей по его плешивой башке!
почему враги всегда дружны, мотивированны, отлично организованны и выигрывают, а мы, всегда - растерянные, дезориентированны, без помощи и проигрываем?
может потому, что вы - ссыкло и паникёр?! а может потому что у вас задача такая - сеять панику?!
показати весь коментар
19.01.2022 18:05 Відповісти
Він не баран, а єврей, і єврейська влада не буде воювати з росією, бо завдяки росії вони тепер мають ізраїль. У 1946 р саме росія, ( срср) на правах "переможця" ініціювала в ООН країну ізраїль, і в результаті віддали їм Палестину.
показати весь коментар
19.01.2022 18:22 Відповісти
Есть ответ Пашиняна, у которого в последнюю войну за Карабах были Искандеры. И он сказал, что эти Искандеры или не попадают, или не взрываются.
показати весь коментар
19.01.2022 18:38 Відповісти
Зачем людей вводить в заблуждение!?? В Карабахе выпущенные ракеты Искандера были сбиты современными израильскими ЗРК на подлете к цели!!!!!!! В нас нет даже близко таких ЗРК!
показати весь коментар
19.01.2022 18:52 Відповісти
хламидия 🐒🐲 бреше ,что западные СМИ дезинформируют "все хорошо ,прекрасная маркиза "?
показати весь коментар
19.01.2022 16:22 Відповісти
а шо шмаркля по этому поводу говорит? в голове вернее шо у него там говорит?
показати весь коментар
19.01.2022 16:11 Відповісти
У него в голове говорит бородатая бабушка)
показати весь коментар
19.01.2022 18:13 Відповісти
у какцапов закончились ихтамнеты?
показати весь коментар
19.01.2022 16:11 Відповісти
мы их закончим.
показати весь коментар
19.01.2022 16:22 Відповісти
похоже, журналисты зафиксировали прибытие загрянотрядов! появление в кацапском пьяном сброде загранотрядов говорит о том, что они готовы к атаке! какцапы не воюют без загранотрядов
показати весь коментар
19.01.2022 16:25 Відповісти
"загран" читать как заград
показати весь коментар
19.01.2022 16:25 Відповісти
хламидия ермака объелся
показати весь коментар
19.01.2022 16:12 Відповісти
Росія може застосувати ракетну зброю середньої дальності для "знищення життєво важливих об'єктів" Джерело:

значит, правительствнный квартал не пострадает
показати весь коментар
19.01.2022 16:11 Відповісти
а что, полёт этой ракеты не фиксируется РЛС?
показати весь коментар
19.01.2022 16:12 Відповісти
фиксирует
показати весь коментар
19.01.2022 16:14 Відповісти
вопрос был риторическим
показати весь коментар
19.01.2022 20:00 Відповісти
Ко-ко-ко, великий путин, ко-ко-ко, а Крым-то наш!
Ко-ко-ко, Госдеп лютует, а хохлы воруют газ!
Ко--ко-ко, мы всем покажем, впереди планеты всей!
Ко-ко-ко, всем несогласным мы пропишем 3,14здюлей!
Ко-ко-ко, мы голой жопой передавим всех ежей,
Ко-ко-ко, настроим скоро мы в Европе блиндажей.
Ко-ко-ко, никто не любит в мире почему-то нас...
Ко-ко-ко, клевещут, гады, что наш фюрер - три, два, раз!
Ко-ко-ко, везде фашисты, окружают нас стеной,
Даже в зеркале их вижу, когда брею ся порой...
показати весь коментар
19.01.2022 16:11 Відповісти
Вот пока она мордой застряла в Украине , ВЫПУСКАЙТЕ КИТАЙ 😀😀😀
показати весь коментар
19.01.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 16:12 Відповісти
отже, металобрухт совєцкава воєнпрома із Зауралля евакуйовано
ніхао, кітайськіє таварісі!
показати весь коментар
19.01.2022 16:15 Відповісти
лучшего момента для китайстких братьев отправить в нокаут россию и не найти! ніхао!
показати весь коментар
19.01.2022 16:24 Відповісти
они союзники с Китаем, против Америки и всего цивилизованного мира! дикие азиаты
показати весь коментар
19.01.2022 16:47 Відповісти
Захід довго спав.ті літаки,що шле Британія мали летіти ще в 14-му. Таке враження,що зволікаючи зприйомом нас до НАТо та ЄС Захід просто підбащьорував москву до війни з нами. А коли настав час Х хором замахали руками і заявили, що у війні не беруть участь і тільки допомагають. Добре ,що ви за гейпаради у нас зарання поклопотали. То було доя вас найважливіше, сучі діти!!!
показати весь коментар
19.01.2022 16:13 Відповісти
В 2014 Британия была в ЕС и зависела от кацапских шестёрок Меркель и Макрона
показати весь коментар
19.01.2022 16:15 Відповісти
путін їх дуже боїться бо вони не дозволили йому добудувати ПП-2
показати весь коментар
19.01.2022 16:20 Відповісти
а белорусские войска считали єто таже раша а зе с хамием через прокладки финансирует их через закупки єлектроенергии
показати весь коментар
19.01.2022 16:16 Відповісти
Українці на своїй землі були,є,та залишаться назавжди...
показати весь коментар
19.01.2022 16:17 Відповісти
на сході теж колись були українці, заморили голодом, асимілювали, тепер там вата
показати весь коментар
19.01.2022 16:20 Відповісти
Ну то ж привітаємо братів з завершенням нарощування (краще би пенсій та зарплатні своїм злидням)
показати весь коментар
19.01.2022 16:17 Відповісти
скорее рагулей
показати весь коментар
19.01.2022 20:01 Відповісти
Новый обвал на российских биржах стал самым болезненным за последние годы. Минфин отказался от размещения своих облигаций, а ФНБ потерял 750 миллиардов рублей. Виновата в нарастающей катастрофе агрессивная политика Кремля относительно Украины

https://youtu.be/BD8gOs9pycU

показати весь коментар
19.01.2022 16:19 Відповісти
За 8 лет "не войны", рашисты потеряли в зарплате в 2-3 раза.
Мы тоже, но у нас нет выбора и у нас война!
показати весь коментар
19.01.2022 19:41 Відповісти
Все як у фільмі "Не дивіться вгору".
Комета летить, а всі сміються.
показати весь коментар
19.01.2022 16:20 Відповісти
Спасибо Британия за подарки, очень хорошие подарки, кацапам понравится. Более подробно https://www.facebook.com/watch?v=1540153509688110
показати весь коментар
19.01.2022 16:20 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 16:22 Відповісти
та ты задрал своим фейсбуком сраным.
есои хочешь - выкладывай нормальные ссылки
показати весь коментар
19.01.2022 16:24 Відповісти
это все фейк (с)
показати весь коментар
19.01.2022 16:20 Відповісти
тобто продовжується ескалація де САНКЦІЇ?
показати весь коментар
19.01.2022 16:21 Відповісти
CNN ссылается на нашу разведку?Интервью брали?
показати весь коментар
19.01.2022 16:22 Відповісти
Да у Гоги…. Гога шарит. Он с начальником разведки дружит….
показати весь коментар
19.01.2022 16:35 Відповісти
Та все это ерунда... Абхазохимия авторитетно заявил: Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, - "слуга народа" Арахамия
Источник: https://censor.net/ru/n3310841
показати весь коментар
19.01.2022 16:23 Відповісти
та ну, арахамія не згоден.
показати весь коментар
19.01.2022 16:23 Відповісти
Мені навіть цікаво як довго збереже здоровя арахамія без мандату депутата...
показати весь коментар
19.01.2022 16:27 Відповісти
надіюсь недовго, але це ж падло здрисне при першої ж можливості.
показати весь коментар
19.01.2022 16:33 Відповісти
Здрисне воно тільки після того як в Україні в нього залишиться лише знищене майно і ніде буде "бестолковку" на ніч приткнути...
показати весь коментар
19.01.2022 16:41 Відповісти
Ну и хай мёрзнут в поле дальше!
показати весь коментар
19.01.2022 16:28 Відповісти
А Агрохимия говорит шо у нас всё чики бомбони и рашка нападать не собирается. Вот такие голуби мира типа хламидника - самые вредные!
показати весь коментар
19.01.2022 16:33 Відповісти
Не готовы были в 2014. Да и сопротивление украинцев явилось для путина неприятным сюрпризом. Ему, после Крыма, вдували в уши, что вся восточная и южная Украина с распростертыми объятиями встретит "освободителей". Война на Донбассе немного отрезвила. И сейчас он понимает, что вторжение - это будет именно война, а не легкая прогулка. Поэтому и решение еще не принял.
показати весь коментар
19.01.2022 16:46 Відповісти
Шикарная фраза - почти завершила.....

Не придерёшся....
показати весь коментар
19.01.2022 16:38 Відповісти
Из российского инета:

Российские танкисты сегодня под Волгоградом победили 4 тысячи местных жителей и уже два года уничтожают их урожаи.

Танки пошли в наступление в Городищенском районе, один танк снёс опору высоковольтной ЛЭП и оставил без электричества шесть населённых пунктов, их жители в количестве 4 тысячи человек капитулировали, несокрушимая красная армия празднует победу.

Танки ездят тренироваться брать Киев на полигон Прудбой,
Вместо того чтобы озаботиться строительством дороги к своему полигону, командование приказало танкистам гонять танки напролом, прямо по фермерским угодьям, уничтожая пашни и урожаи.

Местное КФХ "Пахарь", одно из многих пострадавших хозяйств, за два года уже понесло убытки более 30 млн рублей от российской армии.
показати весь коментар
19.01.2022 16:39 Відповісти
В Днепре самая большая Минора, у нас столько богатых евреев!!! Надо просить Израиль срочно развернуть Железный купол над Киевом!!!
показати весь коментар
19.01.2022 16:40 Відповісти
Тю... Скільки жидів з 43 000 (офіційні дані за серпень 2021) є багатими? Та їх по пальцям можна перерахувати! Ізраїлю простіше їх репатріювати на "історічєскую родіну" та й "купол" не їх, а "мейд ін США".
показати весь коментар
19.01.2022 16:47 Відповісти
Без евреев никак?
показати весь коментар
19.01.2022 16:49 Відповісти
Значит вторжение будет на днях. Наверно в магазинах скупили все консервы и туалетную бумагу. Нет? Ахаха. Вам не надоела эта клоунада?
показати весь коментар
19.01.2022 16:41 Відповісти
А ви все це чмошнику агрохамії розкажіть.
показати весь коментар
19.01.2022 16:58 Відповісти
Де ж ми їх хоронити будемо ?
показати весь коментар
19.01.2022 17:02 Відповісти
В придородных канавах
показати весь коментар
19.01.2022 17:23 Відповісти
https://shapito.d3.ru/skazhi-mne-kto-tvoi-drug-i-ia-skazhu-kto-ty-2245257/ Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты


Стараниями никчемного обнулёныша РФ окончательно скатилась на задворки цивилизации к прокажённым типа КНДР, Афганистана, Ирана, Венесуэлы и прочим маргиналам.
То https://shapito.d3.ru/pochemu-molchit-nikchemnyi-obnulionysh-spoiler-koreiskie-rakety-sobrany-iz-rossiiskikh-komplektuiushchikh-2243058/?sorting=rating выяснится , что ракеты, которыми корейский пухляш обстреливает Дальний Восток России собираются из русских же комплектующих.
То плешивый жахается в дёсна с исламскими террористами Талибана.
Сейчас вот братается с Ираном. Давеча окончился срок эмбарго ООН на поставку Ирану обычных вооружений, вот Раиси (тамошний перзидент) в Москву и устремился. Танков прикупить.
Глядишь, обнулёныш и ядрёную бомбу подарит. Как его предшественники подарили сначала китайцам, а позднее и корейцам. Северным.
показати весь коментар
19.01.2022 17:05 Відповісти
ну а теперь берите свое хламье и тащите до ближайшей металлобазы.. более оно ни на что не способно.... стоимость атракциона-покатушек десятки миллиардов долларов и обвал валютной биржи....
показати весь коментар
19.01.2022 17:07 Відповісти
"перекинуто додаткові тактичні групи оперативно-тактичних ракет "Іскандер" Джерело:
показати весь коментар
19.01.2022 17:09 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/3723249.html

Россия через марионеток "ДНР" анонсировала свои провокации на Донбассе

Буквально сегодня утром я упоминал, что Россия о готовящихся своих провокациях против Украины упоминает в официальных источниках и СМИ, с акцентом, что их готовит именно украинская сторона, как прошёл очередной вброс.



Так называемая "разведка" так называемой "народной милиции" так называемой "ДНР" сообщила, что ВСУ якобы готовят серию терактов в Горловке, Ясиноватой, Донецке и Докучаевске.

https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html


По заверениям этой самой "разведки", ВСУ готовят удар на трансформаторные подстанции, водо- и газопроводы, линии электропередач, а так же по предприятиям химической промышленности. Причём удары эти будут наносить военнослужащие ВСУ, переодетые в военных так называемой "ДНР" и России. И это сообщение молниеносно подхватили десятки российских информационных площадок и так называемых "журналистов".

https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html

Что скажешь… Скучно девочки. Но, от того, что скучно - не менее тревожно.



Дело в том, что о планах России реализовать целый ряд сценариев-провокаций для обоснования интервенции, известно давно. Практически каждый из них описывается детально и мною в том числе.



Например, о намерении России разыграть карту химического оружия уже давно известно, с декабря 2021 года, когда в статье "https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html Марионетки Кремля на Донбассе готовят "casus belli" с химическим оружием " я отмечал, что именно химическое оружие может стать элементом гибридной провокации, которая должна будет не только дискредитировать Украину, но и послужить поводом для России к агрессивным действиям.



Проблема для российской пропагандистской машины и её марионеток в том, что их шаги хорошо известны не только нам, но и нашим партнёрам, что кровавый спектакль в исполнении Москвы делает бессмысленным. Но, проблема в том, что если Москва таки решится на кровавый спектакль - она его реализует.



Кстати, замечу, что сейчас на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские кровавые журналисты, находящиеся всегда там, где проводятся провокации и диверсии. Например, Семён Пегов уже в Донецке. А это означает, что подготовка к casus belli идёт полным ходом. И весьма примечательно, что Россия, через своих марионеток, анонсирует свои провокации заранее.
показати весь коментар
19.01.2022 17:12 Відповісти
Что есть против Искандеров и подобного дерьма кстати?
показати весь коментар
19.01.2022 17:37 Відповісти
Кривизна земли.
показати весь коментар
19.01.2022 17:50 Відповісти
и небесная твердь. Но лучше бы ДРГ
показати весь коментар
19.01.2022 18:19 Відповісти
....походу самое время ОПолизам забабахать огромный баскетбольный спортзал для хотелок Зели Неймовирного, мелкого гиганта ***********..
понавыбирали лайна зелёного..(
показати весь коментар
19.01.2022 17:45 Відповісти
"Ожидание войны-хуже самой войны"(с) Вот реально они здесь будут дохнуть тысячами.
показати весь коментар
19.01.2022 17:48 Відповісти
То в них же ще є, цеж лише авангард. Коли ці ляжуть, вони інших припруть. Он вони в дірці лінії маннергейма колись 400к поклали і ниічого, перемогою це вважають
показати весь коментар
19.01.2022 18:18 Відповісти
это всё массовка для театра. Раше просто достаточно с растояния Украину выпилить ракетами, а ты будешь героически злиться в окопе ещё несколько дней, пока всё горючее и еда не закончатся.
показати весь коментар
19.01.2022 22:51 Відповісти
ну наконец-то мы обратили внимание на ракеты. "оружие средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", отметив, что "к границе переброшены дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет "Искандер"

А то некоторые романтики уже в своих мечтах винтовками и базуками по окопам выиграли войну (не обольщайтесь, потому что ракеты врага разбомбили вашу столовую, склад горючего и главнокомандующих и вы зимой замёрзли за пол-дня в поле без еды, обогрева и средств поддержания жизни). Много дней вы набегаетесь по морозу без еды и одежды и транспорта.
показати весь коментар
19.01.2022 22:49 Відповісти
это так не работает, ни с той, ни с этой стороны
показати весь коментар
20.01.2022 21:31 Відповісти
 
 