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Кабмин назначил Ващенко госсекретарем Минобороны, Полянского – заместителем госсекретаря правительства

Кабмин назначил Ващенко госсекретарем Минобороны, Полянского – заместителем госсекретаря правительства

Кабинет Министров Украины назначил Константина Ващенко государственным секретарем Министерства обороны, а Павла Полянского – заместителем государственного секретаря правительства.

Как сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Сергей Трегубенко назначен заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а Иван Юрийчук - заместителем председателя Государственной службы качества образования Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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В то же время Кабмин уволил Аллу Бондарь с должности заместителя председателя Государственной службы качества образования Украины и временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Татьяну Токарчук.

Кабмин назначил Ващенко госсекретарем Минобороны, Полянского – заместителем госсекретаря правительства 01
Кабмин назначил Ващенко госсекретарем Минобороны, Полянского – заместителем госсекретаря правительства 02

Кабмин (14031) Минобороны (9371) назначение (2176) увольнение (2680)


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Топ комментарии
+5
Растет штат как на дрожжах, еще оклады им побольше давайте, а то обидятся и не выйдут на работу.
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19.01.2022 16:32
+4
Тоже з кварталу,чи їхні родичі?
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19.01.2022 16:34
+3
Больше чиновников - Всяких и Разных родственников и друзей Квартал 95!
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19.01.2022 16:41
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Растет штат как на дрожжах, еще оклады им побольше давайте, а то обидятся и не выйдут на работу.
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19.01.2022 16:32 Ответить
Плесень!!!
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19.01.2022 16:34 Ответить
А сабж з русійським паспортом? - як щас у булочкі модно.
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19.01.2022 16:34 Ответить
Тоже з кварталу,чи їхні родичі?
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19.01.2022 16:34 Ответить
Это уже знакомые родственников родителей квартальных актеров. В общем - никакого кумовства, потому что кума под кумом не была.
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19.01.2022 16:48 Ответить
Больше чиновников - Всяких и Разных родственников и друзей Квартал 95!
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19.01.2022 16:41 Ответить
... а уборщицу бабу Нюру советником как Ващенко так и Полянского. Уже задолбали этой перестановкой преданных никчемных долботрахов, для которых подыскиваются места возле бюджетной кормушки.
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19.01.2022 16:53 Ответить
Агония зелёной власти и зеленского в частности. Крышка пианино на полпути к цели!)))
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19.01.2022 17:00 Ответить
А спецпроверки они как держслужбовцы все прошли? А допуске к таемныце у них есть? А то будет как у красивого грузина Гоги….
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19.01.2022 17:09 Ответить
На кой вводится "правящей зеленью"столько ненужных госдолжностей с месячными окладами трехлетней средней пенсии? Бюджет и так уже трещит по швам..
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19.01.2022 18:02 Ответить
 
 