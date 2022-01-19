Кабмин назначил Ващенко госсекретарем Минобороны, Полянского – заместителем госсекретаря правительства

Кабинет Министров Украины назначил Константина Ващенко государственным секретарем Министерства обороны, а Павла Полянского – заместителем государственного секретаря правительства.

Как сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Сергей Трегубенко назначен заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а Иван Юрийчук - заместителем председателя Государственной службы качества образования Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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В то же время Кабмин уволил Аллу Бондарь с должности заместителя председателя Государственной службы качества образования Украины и временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Татьяну Токарчук.



