Кабмін призначив Ващенка держсекретарем Міноборони, Полянського - заступником держсекретаря уряду

Кабінет Міністрів України призначив Костянтина Ващенка державним секретарем Міністерства оборони, а Павла Полянського - заступником державного секретаря уряду.

Як повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Сергія Трегубенка призначено заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а Івана Юрійчука - заступником голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Водночас Кабмін звільнив Аллу Бондар із посади заступника голови Державної служби якості освіти України та тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Тетяну Токарчук.



