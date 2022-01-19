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Кабмін призначив Ващенка держсекретарем Міноборони, Полянського - заступником держсекретаря уряду

Кабмін призначив Ващенка держсекретарем Міноборони, Полянського - заступником держсекретаря уряду

Кабінет Міністрів України призначив Костянтина Ващенка державним секретарем Міністерства оборони, а Павла Полянського - заступником державного секретаря уряду.

Як повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Сергія Трегубенка призначено заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а Івана Юрійчука - заступником голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Водночас Кабмін звільнив Аллу Бондар із посади заступника голови Державної служби якості освіти України та тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Тетяну Токарчук.

Кабмін призначив Ващенка держсекретарем Міноборони, Полянського - заступником держсекретаря уряду 01
Кабмін призначив Ващенка держсекретарем Міноборони, Полянського - заступником держсекретаря уряду 02

Автор: 

Кабмін (14108) Міноборони (7413) призначення (2290) звільнення (2678)


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Топ коментарі
+5
Растет штат как на дрожжах, еще оклады им побольше давайте, а то обидятся и не выйдут на работу.
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19.01.2022 16:32
+4
Тоже з кварталу,чи їхні родичі?
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19.01.2022 16:34
+3
Больше чиновников - Всяких и Разных родственников и друзей Квартал 95!
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19.01.2022 16:41
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Растет штат как на дрожжах, еще оклады им побольше давайте, а то обидятся и не выйдут на работу.
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19.01.2022 16:32 Відповісти
Плесень!!!
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19.01.2022 16:34 Відповісти
А сабж з русійським паспортом? - як щас у булочкі модно.
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Тоже з кварталу,чи їхні родичі?
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19.01.2022 16:34 Відповісти
Это уже знакомые родственников родителей квартальных актеров. В общем - никакого кумовства, потому что кума под кумом не была.
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19.01.2022 16:48 Відповісти
Больше чиновников - Всяких и Разных родственников и друзей Квартал 95!
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19.01.2022 16:41 Відповісти
... а уборщицу бабу Нюру советником как Ващенко так и Полянского. Уже задолбали этой перестановкой преданных никчемных долботрахов, для которых подыскиваются места возле бюджетной кормушки.
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19.01.2022 16:53 Відповісти
Агония зелёной власти и зеленского в частности. Крышка пианино на полпути к цели!)))
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19.01.2022 17:00 Відповісти
А спецпроверки они как держслужбовцы все прошли? А допуске к таемныце у них есть? А то будет как у красивого грузина Гоги….
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19.01.2022 17:09 Відповісти
На кой вводится "правящей зеленью"столько ненужных госдолжностей с месячными окладами трехлетней средней пенсии? Бюджет и так уже трещит по швам..
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19.01.2022 18:02 Відповісти
 
 