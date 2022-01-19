Кабмін призначив Ващенка держсекретарем Міноборони, Полянського - заступником держсекретаря уряду
Кабінет Міністрів України призначив Костянтина Ващенка державним секретарем Міністерства оборони, а Павла Полянського - заступником державного секретаря уряду.
Як повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, Сергія Трегубенка призначено заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а Івана Юрійчука - заступником голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Водночас Кабмін звільнив Аллу Бондар із посади заступника голови Державної служби якості освіти України та тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Тетяну Токарчук.
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