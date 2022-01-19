США выделят дополнительные $200 млн Украине в 2022 году, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты дополнительно выделят Украине $200 млн в этом году.

Об этом Блинкен заявил во время совместного с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем и будем поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", - сказал госсекретарь США.

По словам Блинкена, президент Байден попросил Блинкена приехать, чтобы подтвердить постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

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