США выделят дополнительные $200 млн Украине в 2022 году, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты дополнительно выделят Украине $200 млн в этом году.
Об этом Блинкен заявил во время совместного с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем и будем поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", - сказал госсекретарь США.
По словам Блинкена, президент Байден попросил Блинкена приехать, чтобы подтвердить постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.
Топ комментарии
+9 Инна Bittersweet
показать весь комментарий19.01.2022 16:55
+8 Scorpman Y
показать весь комментарий19.01.2022 17:01
+7 Сергей Кондратьєв
показать весь комментарий19.01.2022 16:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дополнительно к первым 350 )
вот на них и закупать ЕЩЕ 5 000 птрк у Британии, плюс 1000 стингеров..
Одно плохо, зеЛох хочет на эти деньги построить очередную дорогу.. в офшоры.
19 января 2022 16:14 209
Хитрая армянская рожа подождал решение Печерского суда , сообразил куда качнулась чаша весов и теперь призывает объединяться. А , вчера , гнида молчал
аваков, смешко, тимошенко, гриценко - все ЗАТКНУЛИСЬ и хотят чтобы Пороха убрали...
какая там Украина - у них выборы на носу и Порох им всем мешает...
Или 7436540837499487830904216454793937126789 ?
Ну,хоть очередной раз "УК РФ",вместо "УК Украины" не написали-уже хорошо