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США выделят дополнительные $200 млн Украине в 2022 году, - Блинкен

США выделят дополнительные $200 млн Украине в 2022 году, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты дополнительно выделят Украине $200 млн в этом году.

Об этом Блинкен заявил во время совместного с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем и будем поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", - сказал госсекретарь США.

По словам Блинкена, президент Байден попросил Блинкена приехать, чтобы подтвердить постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Смотрите также: Блинкен и Кулеба дают пресс-конференцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

помощь (7824) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Аваков призвал объединиться политиков и общество для борьбы с новой угрозой российского вторжения
19 января 2022 16:14 209

Хитрая армянская рожа подождал решение Печерского суда , сообразил куда качнулась чаша весов и теперь призывает объединяться. А , вчера , гнида молчал
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19.01.2022 16:55
+8
сначала 200 млн, а потом еще 300 млн. долл.

дополнительно к первым 350 )

вот на них и закупать ЕЩЕ 5 000 птрк у Британии, плюс 1000 стингеров..
Одно плохо, зеЛох хочет на эти деньги построить очередную дорогу.. в офшоры.
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19.01.2022 17:01
+7
Деньгами только не давайте..
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19.01.2022 16:38
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Правила форума Совет форумчан
200 або 300 ))) кацапюри чухають потилицю.
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19.01.2022 16:35 Ответить
сначала 200 млн, а потом еще 300 млн. долл.

дополнительно к первым 350 )

вот на них и закупать ЕЩЕ 5 000 птрк у Британии, плюс 1000 стингеров..
Одно плохо, зеЛох хочет на эти деньги построить очередную дорогу.. в офшоры.
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19.01.2022 17:01 Ответить
Или вместо Нептунов даст команду своим саботажникам потратить эти деньги на ледокол для пингвинов, и заказать броненосец... или что-то еще ненужное и бесполезное в данное время
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19.01.2022 21:36 Ответить
Весомо! Кто бы что не говорил, но своеобразная война финансами уже идет, пусть и без отключения SWIFT...
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19.01.2022 16:37 Ответить
Самое время принять закон о ленд-лиз для Украины!
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19.01.2022 18:40 Ответить
шанс вернуться на вершину пиндосам...
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19.01.2022 16:37 Ответить
Деньгами только не давайте..
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19.01.2022 16:38 Ответить
Згоден ! А ще більше користі буде , якщо ФБР зе і бєню від нас заберуть .
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19.01.2022 17:10 Ответить
Погугли хто такий Артем Милованов, громадянин США. Він у п'яти наглядових радах, у тому числі голова Укроборонпрому. Зарплати скрізь, від 500 000 гривень. На питання американського журналіста, чи правда це? Артемко відповів, що так, але його це мало цікавить, цікавіше водний серфінг.
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19.01.2022 18:31 Ответить
Не буду гуглити , бо пам'ятаю , як це чмо на всю країну назвало себе дебілом . Це гі.но могло виплисти тільки при зе .
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19.01.2022 21:53 Ответить
Це лайно, призначають США...
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20.01.2022 17:49 Ответить
Це лайно призначає таке ж лайно зе . А їх обох , як і решту зе мурла , бєня на вимогу путіна . Таких полудурків не було навіть серед комуняк і ригів .
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21.01.2022 11:28 Ответить
Они в курсе.
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19.01.2022 19:23 Ответить
каждому ?
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19.01.2022 16:40 Ответить
Аваков призвал объединиться политиков и общество для борьбы с новой угрозой российского вторжения
19 января 2022 16:14 209

Хитрая армянская рожа подождал решение Печерского суда , сообразил куда качнулась чаша весов и теперь призывает объединяться. А , вчера , гнида молчал
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19.01.2022 16:55 Ответить
а они все попрятались.. делают вид что их "не коснется"..
аваков, смешко, тимошенко, гриценко - все ЗАТКНУЛИСЬ и хотят чтобы Пороха убрали...
какая там Украина - у них выборы на носу и Порох им всем мешает...
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19.01.2022 17:03 Ответить
Так 200 или 300?
Или 7436540837499487830904216454793937126789 ?
Ну,хоть очередной раз "УК РФ",вместо "УК Украины" не написали-уже хорошо
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19.01.2022 17:00 Ответить
сколько из этих денег зеленые распихают по офшорам?
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19.01.2022 17:01 Ответить
Давайте, но только не деньгами .
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19.01.2022 17:08 Ответить
Хорошо, но мало, надо наращивать в соответствии с угрозами. Да и долю реального оружия, необходимого на поле боя, повышать и уменьшать вездесущие услуги. Да и нам сопли не жевать и не застраивать всю страну дорогами, а ракетной программой заниматься, а не делать вид, что ничего не происходит и надеятся на кого-то
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19.01.2022 17:08 Ответить
если Британия хочет оказать помощь Украине, то она оказывает сегодня, а США и продажная Германия с СЭ, только обещают. Если, миллионная армада Раши нападет на Украину, и будут погибать украинские военные и мирные граждане, уничтожаться инфраструктура Украины, помощь, им от США, уже не понадобится. Трусость Бадена и ЭС перед Путлером очевидна и это начинают понимать во всем мире.
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19.01.2022 17:10 Ответить
США нам уже отправила в декабре несколько самолетов с джавелинами. Подарила 5 айлендов катеров. Поэтому ты неправ.
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19.01.2022 17:14 Ответить
Все это КУПЛЕНО!
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19.01.2022 17:24 Ответить
Не все, в декабре поставка джавелинов на 60 млн долларов -это подарок США, дополнительно к тем, что США выделяет на помощь армии 200 млн долларов каждый год. В этом году будет уже 300 млн долларов. И плюс еще к этим 300 млн долларов Байден еще подписал доп. помощь на 200 млн долларов.
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19.01.2022 20:05 Ответить
Нифига не куплено. Даже Марк- 6 катера, из 16 заказанных- половину подарят.
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19.01.2022 21:39 Ответить
Вэлыке Крадивныцьтво!
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19.01.2022 17:23 Ответить
Малавата будет! Малавата!
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19.01.2022 18:32 Ответить
У меня брат - ФОП, волонтерствовал в 2014-2016 годах, теперь и копейки не даст просто так. Среди "нуждающихся", громко кричащих о нужде 2/3 ушлых кидал, купивших форму в военторге или даже этим не утруждающиеся. Теперь помогает только когда получит такие доказательства, которые кидала просто не станет предоставлять и переключится на другого или тем, кого давно знает. Так и с помощью 300 млн баксов нужно сделать: требовать отчета по каждому баксу и выборочно уточнять до чека за билет на автобус
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19.01.2022 19:42 Ответить
Что такое - эти $200млн., в то время, когда только для того, чтобы отмыть свою обосраную задницу от грязных делишек, итальянский премьер, например, типа Берлускони платит своим адвокатам более €700млн. Сегодня в Украину должна притекать помощь в объёмах десятков лярдов зелёных, в то же самое время как у кремлеящура в этих же размерах улетать в дымоход.
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19.01.2022 20:36 Ответить
 
 