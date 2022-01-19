США виділять додаткові $300 млн Україні в 2022 році, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Штати додатково виділять Україні $300 млн цього річ.

Про це Блінкен заявив під час спільного з главою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо і продовжуватимемо підтримувати Україну в 2022 році і виділимо додаткові $300 млн", - сказав держсекретар США.

За словами Блінкена, президент Байден попросив Блінкена приїхати, щоб підтвердити незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США.

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