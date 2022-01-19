США виділять додаткові $300 млн Україні в 2022 році, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Штати додатково виділять Україні $300 млн цього річ.
Про це Блінкен заявив під час спільного з главою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо і продовжуватимемо підтримувати Україну в 2022 році і виділимо додаткові $300 млн", - сказав держсекретар США.
За словами Блінкена, президент Байден попросив Блінкена приїхати, щоб підтвердити незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США.
Топ коментарі
+9 Инна Bittersweet
показати весь коментар19.01.2022 16:55
+8 Scorpman Y
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+7 Сергей Кондратьєв
показати весь коментар19.01.2022 16:38
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дополнительно к первым 350 )
вот на них и закупать ЕЩЕ 5 000 птрк у Британии, плюс 1000 стингеров..
Одно плохо, зеЛох хочет на эти деньги построить очередную дорогу.. в офшоры.
19 января 2022 16:14 209
Хитрая армянская рожа подождал решение Печерского суда , сообразил куда качнулась чаша весов и теперь призывает объединяться. А , вчера , гнида молчал
аваков, смешко, тимошенко, гриценко - все ЗАТКНУЛИСЬ и хотят чтобы Пороха убрали...
какая там Украина - у них выборы на носу и Порох им всем мешает...
Или 7436540837499487830904216454793937126789 ?
Ну,хоть очередной раз "УК РФ",вместо "УК Украины" не написали-уже хорошо