УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини Війна
969 12

Україна в центрі міжнародних перемовин. Ніщо не вирішується без нас, - Кулеба

Україна в центрі міжнародних перемовин. Ніщо не вирішується без нас, - Кулеба

Тема України в центру міжнародних перемовин.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що минулого тижня відбулось дуже багато дипломатичних зустрічей та перемовин.

"Україна в центрі. Ніщо не вирішується без України. Немає нічого такого, що б обговорювали з Росією про Україну, про що б Україна не знала. Немає нічого такого, що Росія говорить партнерам про Україну, що б Україна не знала. Жодних рішень про Україну без України - непорушний принцип", - заявив він.

За словами Кулеби, сьогодні в Києві Блінкен вчергове підтвердив непорушність цього принципу. 

Читайте також: Кулеба та Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет. ФОТО

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Самому не смешно?
показати весь коментар
19.01.2022 16:24
+6
Все вирішується без вас. Вам тільки повідомляють результати.
показати весь коментар
19.01.2022 16:28
+5
Кулеба самый умный и профессиональный в этой шобле, но киздит как они
показати весь коментар
19.01.2022 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самому не смешно?
показати весь коментар
19.01.2022 16:24 Відповісти
Кулеба самый умный и профессиональный в этой шобле, но киздит как они
показати весь коментар
19.01.2022 16:26 Відповісти
походу бубочка поділився дорожкою
показати весь коментар
19.01.2022 16:27 Відповісти
Все вирішується за вас.
показати весь коментар
19.01.2022 16:27 Відповісти
"Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания.."(с) Дж.Оруэлл
показати весь коментар
19.01.2022 16:28 Відповісти
а чому тоді Україна не бере участі у тих переговорах? таке уявлення, що взагалі голос України нічого не вартий
показати весь коментар
19.01.2022 16:28 Відповісти
Все вирішується без вас. Вам тільки повідомляють результати.
показати весь коментар
19.01.2022 16:28 Відповісти
От ви і есть якраз те ніщо!
показати весь коментар
19.01.2022 16:37 Відповісти
Он сам то верит в то что сказал?
показати весь коментар
19.01.2022 16:48 Відповісти
И вы говорите………
показати весь коментар
19.01.2022 16:55 Відповісти
Само оправдание зебилов, что якобы ничего не решают за их спиной, говорит об обратном. И. Берброк и Блинкен едут из Киева к отчитываться к Лаврову, отчитываться о проделанной работе по принуждению зебилов к минску
показати весь коментар
19.01.2022 18:38 Відповісти
 
 