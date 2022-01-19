Україна в центрі міжнародних перемовин. Ніщо не вирішується без нас, - Кулеба
Тема України в центру міжнародних перемовин.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що минулого тижня відбулось дуже багато дипломатичних зустрічей та перемовин.
"Україна в центрі. Ніщо не вирішується без України. Немає нічого такого, що б обговорювали з Росією про Україну, про що б Україна не знала. Немає нічого такого, що Росія говорить партнерам про Україну, що б Україна не знала. Жодних рішень про Україну без України - непорушний принцип", - заявив він.
За словами Кулеби, сьогодні в Києві Блінкен вчергове підтвердив непорушність цього принципу.
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