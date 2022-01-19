Кулеба та Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет. ФОТО

Сьогодні, 19 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали офіційну зустріч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.

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