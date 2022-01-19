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Кулеба та Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет. ФОТО

Сьогодні, 19 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали офіційну зустріч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні. 

Кулеба та Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет 01

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Автор: 

Держдепартамент США (1639) МЗС (4141) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
Дистанционка не помогает, пришлось Блинкену лично урок провести.
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19.01.2022 15:33
+2
Два человека, Кулеба и Блинкен, больше всего заботятся о безопасности Украины, тогда как найзеленiшнiй с коломойшой на лыжах катается, а хламидия и вся эта партия хламидий, заявляют о фейках.
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19.01.2022 15:51
+1
Кулеба - дипломат від Бога. Патріот і порядна Людина
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19.01.2022 15:32
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19.01.2022 15:27 Відповісти
Кулеба - дипломат від Бога. Патріот і порядна Людина
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19.01.2022 15:32 Відповісти
Хороший троллинг.
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19.01.2022 15:34 Відповісти
Дистанционка не помогает, пришлось Блинкену лично урок провести.
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19.01.2022 15:33 Відповісти
Дермака забыли
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19.01.2022 15:38 Відповісти
его в разговоре точно не забыли, как минимум Блинкен
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19.01.2022 16:07 Відповісти
Тет а тет,.....а как же ермак_Козырь_Михайлов_Лолита?, что он своему кремлевскому хозяину сегодня будет докладывать!
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19.01.2022 15:46 Відповісти
Два человека, Кулеба и Блинкен, больше всего заботятся о безопасности Украины, тогда как найзеленiшнiй с коломойшой на лыжах катается, а хламидия и вся эта партия хламидий, заявляют о фейках.
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19.01.2022 15:51 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4781418458644186&set=a.159481620837916
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19.01.2022 16:04 Відповісти
Ага, только Кулеба ни на что не влияет. Внешней политикой единолично заправляет Ермак.
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19.01.2022 17:10 Відповісти
щось дуже швидко Блінкен закінчив з Найвеличнішим.....
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19.01.2022 15:59 Відповісти
а воно обдовбане в гновно , що з ним рішать? Блінкен сказав щоб Найвеличнішому КЛІЗМУ зробили. Отож поїхав до Кулеби, є надія що той хоть не на НАРКОТІ в данний момент... Бо схоже що всі слуги УРОДА ловлять приход = діллер нову партію підвіз разом з методичками...
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19.01.2022 16:21 Відповісти
Пізно Захід роздупляється. І то лиш на шишечку. Чого було так зволікати з прийомом нас до нато та єс? Можливо вони були зацікавлені саме в такому розгортанні подій,який маємо зараз? Бо знали ,що роблять, лишивши нам тільки щілину у дверях для вступу . Чогось Албанію не питали по пунктам,що вони виконали, чи Румунію. Думайте. Тільки про наших геїв крепко турбувались ще з 14-року, коли ми під Іловайськом, Дебальцево кров'ю стікали, нав'язували нам гейпаради. Вмикайте мізки!
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19.01.2022 16:20 Відповісти
 
 