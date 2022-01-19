Кулеба и Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет. ФОТО

Сегодня, 19 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали официальную встречу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.

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