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Кулеба и Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет. ФОТО

Сегодня, 19 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали официальную встречу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.

Кулеба и Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет 01

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Госдепартамент США (1842) МИД (6968) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+3
Дистанционка не помогает, пришлось Блинкену лично урок провести.
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19.01.2022 15:33
+2
Два человека, Кулеба и Блинкен, больше всего заботятся о безопасности Украины, тогда как найзеленiшнiй с коломойшой на лыжах катается, а хламидия и вся эта партия хламидий, заявляют о фейках.
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19.01.2022 15:51
+1
Кулеба - дипломат від Бога. Патріот і порядна Людина
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19.01.2022 15:32
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без сливного бачка-наркоши
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19.01.2022 15:27 Ответить
Кулеба - дипломат від Бога. Патріот і порядна Людина
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19.01.2022 15:32 Ответить
Хороший троллинг.
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19.01.2022 15:34 Ответить
Дистанционка не помогает, пришлось Блинкену лично урок провести.
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19.01.2022 15:33 Ответить
Дермака забыли
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19.01.2022 15:38 Ответить
его в разговоре точно не забыли, как минимум Блинкен
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19.01.2022 16:07 Ответить
Тет а тет,.....а как же ермак_Козырь_Михайлов_Лолита?, что он своему кремлевскому хозяину сегодня будет докладывать!
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19.01.2022 15:46 Ответить
Два человека, Кулеба и Блинкен, больше всего заботятся о безопасности Украины, тогда как найзеленiшнiй с коломойшой на лыжах катается, а хламидия и вся эта партия хламидий, заявляют о фейках.
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19.01.2022 15:51 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4781418458644186&set=a.159481620837916
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19.01.2022 16:04 Ответить
Ага, только Кулеба ни на что не влияет. Внешней политикой единолично заправляет Ермак.
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19.01.2022 17:10 Ответить
щось дуже швидко Блінкен закінчив з Найвеличнішим.....
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19.01.2022 15:59 Ответить
а воно обдовбане в гновно , що з ним рішать? Блінкен сказав щоб Найвеличнішому КЛІЗМУ зробили. Отож поїхав до Кулеби, є надія що той хоть не на НАРКОТІ в данний момент... Бо схоже що всі слуги УРОДА ловлять приход = діллер нову партію підвіз разом з методичками...
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19.01.2022 16:21 Ответить
Пізно Захід роздупляється. І то лиш на шишечку. Чого було так зволікати з прийомом нас до нато та єс? Можливо вони були зацікавлені саме в такому розгортанні подій,який маємо зараз? Бо знали ,що роблять, лишивши нам тільки щілину у дверях для вступу . Чогось Албанію не питали по пунктам,що вони виконали, чи Румунію. Думайте. Тільки про наших геїв крепко турбувались ще з 14-року, коли ми під Іловайськом, Дебальцево кров'ю стікали, нав'язували нам гейпаради. Вмикайте мізки!
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19.01.2022 16:20 Ответить
 
 