Украина получит от Китая новую партию вакцины от COVID-19

Вакцина поступит посредством гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Кабинет министров принял решение о подписании письма-обязательства о получении гуманитарной помощи в виде вакцины от COVID-19 от правительства Китайской Народной Республики.

Подписать письмо уполномочено министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как сообщалось, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее, и Moderna.

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С 14 декабря 2021 в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим от 18 лет.