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Украина получит от Китая новую партию вакцины от COVID-19

Украина получит от Китая новую партию вакцины от COVID-19

Вакцина поступит посредством гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Кабинет министров принял решение о подписании письма-обязательства о получении гуманитарной помощи в виде вакцины от COVID-19 от правительства Китайской Народной Республики.

Подписать письмо уполномочено министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как сообщалось, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее, и Moderna.

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С 14 декабря 2021 в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим от 18 лет.

вакцина (3815) Кабмин (14031) Китай (2991) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Как оказалось фуфломецином являются все вакцины...и модерновые пфайзер с модерной не исключение..
Но китайская хотя бы изготовлена по старым добрым технологиям ..проверенным десятилетиями...а не по технологии которая ранее применялась только для вакцинации животных...как у пфайзера и модерны..
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19.01.2022 16:54
+8
Дурашка раззуй заплывшие глазки и прочти мой комментарий еще раз...я говорю о технологиях производства вакцин...а не о вакцине от ковида..
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19.01.2022 17:34
+6
Писать правду против политики власти и Ляшка по Ковиду невозможно. Сразу же комментатор блокируется. То есть цензура на Цензор нет свирепствует. Ни одного слова критики не допускается, ужас ужасный что творят. Поэтому читать тут информацию по короне бесполезно, пишут в основном платные боты.
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19.01.2022 18:01
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Правила форума Совет форумчан
щаз буба от такой новости моторсич празднично упакуйе...
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19.01.2022 16:47 Ответить
Писать правду против политики власти и Ляшка по Ковиду невозможно. Сразу же комментатор блокируется. То есть цензура на Цензор нет свирепствует. Ни одного слова критики не допускается, ужас ужасный что творят. Поэтому читать тут информацию по короне бесполезно, пишут в основном платные боты.
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19.01.2022 18:01 Ответить
?
мадам,я стопудово знущаюсь задарма..
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19.01.2022 18:05 Ответить
Значит и боты и тупорылые.
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19.01.2022 18:35 Ответить
Така наївність ресурсу.
Це нічого не змінить. Плин часу і події це не спинить.

Я в бані за те (+ всі коменти стерті), що поставила посилання на фр. джерело, де повідомляли, як одне з найстаріших данських видань перепросило у своїх читачів за те, що воно повірило політикам і фактично два роки подавало їм оцю всю істерію. А в червні 2021 це зробила нім. Більд, гол.ред відео записав і сказав, що насправді йшлося про пропаганду.

+ Поставила лінк та цитату з ОФІЦІЙНОГО сайту модерни щодо того, що вони не мають достатньої інформації про вплив своєї вакцинки на вагітних + грудних дітей та вироблення грудного молока.

+ Лінк на місцеве видання Le Journal de Montréal зі статистикою по смертях за останній тиждень.

Ось так.
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20.01.2022 02:52 Ответить
Да, блокируют за правдивые официальные комментарии со ссылками на документы и т.д. Видимо власть дала такой клич, а сайт подчиняется. Тогда тут избирательная правда на все - по логике.
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20.01.2022 15:06 Ответить
Спасибо, но идите нахер со своим китайским фуфломицином, который в Европе мало кем признаётся за вакцину.
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19.01.2022 16:48 Ответить
Как оказалось фуфломецином являются все вакцины...и модерновые пфайзер с модерной не исключение..
Но китайская хотя бы изготовлена по старым добрым технологиям ..проверенным десятилетиями...а не по технологии которая ранее применялась только для вакцинации животных...как у пфайзера и модерны..
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19.01.2022 16:54 Ответить
Кушай сам это гавно...
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19.01.2022 17:06 Ответить
Спасибо болезный...но я не собираюсь кушать ни это гавно...ни то на которое вы молитесь...
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19.01.2022 17:35 Ответить
Дебил, какие десятилетия! Что у вас в Ольгино курят все? Ковид-19, дебил, ты цифры не различаешь?
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19.01.2022 17:13 Ответить
Дурашка раззуй заплывшие глазки и прочти мой комментарий еще раз...я говорю о технологиях производства вакцин...а не о вакцине от ковида..
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19.01.2022 17:34 Ответить
Как оказалось фуфломецином являются все вакцины...и модерновые пфайзер с модерной не исключение..
Дебил ольгинский прочитай себя же еще раз...
А знаешь на чем ты спалился, рашотроллик? На том что Спутник V не назвал фуфломицином... Может исправишься и напишешь?
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19.01.2022 17:38 Ответить
😀 В мире около 20 вакцин от ковида....я не вспомнил еще о примерно 17-ти..
Извини я не знал что тут такой одаренный как ты попадется...и надо перечислить все...
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19.01.2022 17:41 Ответить
Перечисляй все 20, я буду считать.
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19.01.2022 17:42 Ответить
А морду тебе повидлом не намазать???
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19.01.2022 17:42 Ответить
Не хами работодателю, рашотроллик. У тебя зарплата от моих комментов зависит. Перечисляй 20 вакцин. Время пошло.
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19.01.2022 17:44 Ответить
😀 Зачем?? Если ты за два года типа пандемии их не знаешь...значит ты идиот..и то что я их перечислю ничего не изменит..
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19.01.2022 17:46 Ответить
Не хами работодателю, рашотроллик. У тебя зарплата от моих комментов зависит. Перечисляй 20 вакцин. Время пошло.
Я не собираюсь копаться в твоих больных рашизмом извилинах, тем более что они слеплены из любимого материала вашего якутского скульптора.
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19.01.2022 17:51 Ответить
Уговорил...
На читай дурашка....просвещайся...а то подохнешь от ковида неучем...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/vaccines/
Там все написано...и названич...и технологии по которым они сделаны...

Ах да...их там 19 штук...это так на всякий случай...а то вдруг ты опять возбудишься...
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19.01.2022 17:54 Ответить
Статистика использования вакцин разных производителей на 18.01.2022
Вакцина
Всего вакцинаций
Pfizer/BioNTech 1 082 866 278
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Гонконг, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Словакия, Словения, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Корея, Япония
Moderna 358 910 760
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония
Oxford/AstraZeneca 102 209 663
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Корея
Sinovac 56 999 692
Гонконг, Украина, Уругвай, Чили, Эквадор
Johnson&Johnson 37 854 712
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Корея
Sinopharm/Beijing 21 443 014
Венгрия, Латвия, Перу
Sputnik V 1 845 067
Венгрия, Словакия
CanSino 1 050 624
Чили, Эквадор

Это из твоей же ссылки, рашотроллик. Где 19 вакцин, еще раз спрашиваю? Зачем директора ФСБ Бортникова позоришь?
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19.01.2022 18:14 Ответить
😀 ты от рождения такой тупой...или после вакцинации??
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19.01.2022 18:29 Ответить
Не хами работодателю, рашотроллик. У тебя зарплата от моих комментов зависит. Перечисляй 20 вакцин. Время пошло.
Я не собираюсь копаться в твоих больных рашизмом извилинах, тем более что они слеплены из любимого материала вашего якутского скульптора.
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19.01.2022 18:37 Ответить
В мире еще около 150 вакцин
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19.01.2022 18:08 Ответить
Это которая в цистернах придет для разлива в Харькове на фабрике богатыоевой???
Ну от китайцев гуманитарка...и за разлив сколько миллионов из бюджета заплатите...???
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19.01.2022 16:49 Ответить
Говорят что в этом году эпидемия закончится и производство вакцин встанет за ненадобностью, поэтому мед компании, с запущенным производством, сейчас будут втюхивать всем вакцину по максимуму. Наши неЛохи обязательно помогут "фармацевтам" и выкинут бюджетные деньги.
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19.01.2022 16:50 Ответить
Окончание эпидемии ничего не значит. Будут колоть "на всякий случай"
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19.01.2022 17:01 Ответить
Фармацевты пролоббируют.
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19.01.2022 17:03 Ответить
В Англии со следующей недели отменяют ковид паспорта . Таки надо срочно уколоться впрок
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19.01.2022 17:43 Ответить
Борис Джонсон уже объявил - с 25 января прекращается масочный режим и ковидсертификаты
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19.01.2022 17:40 Ответить
пусть пришлют таблеток успокоительных состав
в москву
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19.01.2022 16:53 Ответить
Пусть Китай выпустит супер-бром для кремлёвского педика.
Успокаивающий навсегда.
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19.01.2022 17:08 Ответить
Никто не хочет вакцинироваться это вакциной. Зачем она в Украине? Разве только бомжей и животных вакцинировать.
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19.01.2022 17:16 Ответить
 
 