Україна отримає від Китаю нову партію вакцини від COVID-19
Вакцина надійде як гуманітарна допомога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання листа-зобов’язання щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від COVID-19 від уряду Китайської Народної Республіки,
Підписати лист уповноважено міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Як повідомлялося, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, МОЗ дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім бажаючим віком від 18 років.
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мадам,я стопудово знущаюсь задарма..
Це нічого не змінить. Плин часу і події це не спинить.
Я в бані за те (+ всі коменти стерті), що поставила посилання на фр. джерело, де повідомляли, як одне з найстаріших данських видань перепросило у своїх читачів за те, що воно повірило політикам і фактично два роки подавало їм оцю всю істерію. А в червні 2021 це зробила нім. Більд, гол.ред відео записав і сказав, що насправді йшлося про пропаганду.
+ Поставила лінк та цитату з ОФІЦІЙНОГО сайту модерни щодо того, що вони не мають достатньої інформації про вплив своєї вакцинки на вагітних + грудних дітей та вироблення грудного молока.
+ Лінк на місцеве видання Le Journal de Montréal зі статистикою по смертях за останній тиждень.
Ось так.
Но китайская хотя бы изготовлена по старым добрым технологиям ..проверенным десятилетиями...а не по технологии которая ранее применялась только для вакцинации животных...как у пфайзера и модерны..
Дебил ольгинский прочитай себя же еще раз...
А знаешь на чем ты спалился, рашотроллик? На том что Спутник V не назвал фуфломицином... Может исправишься и напишешь?
Извини я не знал что тут такой одаренный как ты попадется...и надо перечислить все...
Я не собираюсь копаться в твоих больных рашизмом извилинах, тем более что они слеплены из любимого материала вашего якутского скульптора.
На читай дурашка....просвещайся...а то подохнешь от ковида неучем...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/vaccines/
Там все написано...и названич...и технологии по которым они сделаны...
Ах да...их там 19 штук...это так на всякий случай...а то вдруг ты опять возбудишься...
Вакцина
Всего вакцинаций
Pfizer/BioNTech 1 082 866 278
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Гонконг, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Словакия, Словения, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Корея, Япония
Moderna 358 910 760
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония
Oxford/AstraZeneca 102 209 663
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Корея
Sinovac 56 999 692
Гонконг, Украина, Уругвай, Чили, Эквадор
Johnson&Johnson 37 854 712
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Корея
Sinopharm/Beijing 21 443 014
Венгрия, Латвия, Перу
Sputnik V 1 845 067
Венгрия, Словакия
CanSino 1 050 624
Чили, Эквадор
Это из твоей же ссылки, рашотроллик. Где 19 вакцин, еще раз спрашиваю? Зачем директора ФСБ Бортникова позоришь?
Я не собираюсь копаться в твоих больных рашизмом извилинах, тем более что они слеплены из любимого материала вашего якутского скульптора.
Ну от китайцев гуманитарка...и за разлив сколько миллионов из бюджета заплатите...???
в москву
Успокаивающий навсегда.