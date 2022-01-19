Україна отримає від Китаю нову партію вакцини від COVID-19

Вакцина надійде як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання листа-зобов’язання щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від COVID-19 від уряду Китайської Народної Республіки,

Підписати лист уповноважено міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Як повідомлялося, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

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З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, МОЗ дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім бажаючим віком від 18 років.