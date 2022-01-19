Лавров избегает встреч со мной, - Кулеба
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров откровенно избегает встреч с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба пожелал Блинкену успешных переговоров с Лавровым в Женеве.
"Он (Лавров. – Ред.) избегает встреч со мной", – отметил Кулеба, добавив, что это его выбор.
В свою очередь, Блинкен добавил, что после переговоров с Лавровым снова проведет консультации с украинскими коллегами.
"Я также встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня. После этого мы также проведем консультации с украинскими партнерами и обсудим следующие шаги", - добавил Блинкен.
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Итогом путинской авантюры стал крупнейший с марта прошлого года обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29%. Акции крупнейших российских компаний - Газпрома, Сбера и Яндекса - также упали в среднем на 10%.
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Внутри этого информационного пузыря идет напряженная работа по созданию новой гражданской религии, которая призвана заменить марксизм-ленинизм. Имя этой религии давно известно - «Победобесие» - религия войны. Религии, как правило, нуждаются в жертвоприношениях. Любых - от вуду до авраамических. В фундаменте любой религии течет кровь жертвы. Путин явно ставит себе задачу переучредить Россию на основе новой гражданской религии. Эту новую-старую религию надо непременно смочить кровью, желательно, чужой. Еще лучше, чтобы это была угроза войны, готовность пролить море виртуальной крови. - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/
Єто факт - согласисисиь