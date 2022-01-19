РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13017 посетителей онлайн
Новости Война
5 299 26

Лавров избегает встреч со мной, - Кулеба

Лавров избегает встреч со мной, - Кулеба

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров откровенно избегает встреч с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба пожелал Блинкену успешных переговоров с Лавровым в Женеве.

"Он (Лавров. – Ред.) избегает встреч со мной", – отметил Кулеба, добавив, что это его выбор.

В свою очередь, Блинкен добавил, что после переговоров с Лавровым снова проведет консультации с украинскими коллегами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт будет завершен тогда, когда последний российский солдат покинет оккупированные территории Украины, - Кулеба

"Я также встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня. После этого мы также проведем консультации с украинскими партнерами и обсудим следующие шаги", - добавил Блинкен.

Лавров Сергей (2306) МИД (6968) МИД РФ (1668) россия (95702) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
19.01.2022 16:56
+3
то кулеба в подаренных ковбойских сапогах со шпорами ходит, а лавров звона шпор пугается
показать весь комментарий
19.01.2022 16:55
+3
Кулеба носи с собой сахарок...или жменьку овса )))
показать весь комментарий
19.01.2022 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
боіцца залєтєть..
показать весь комментарий
19.01.2022 16:53 Ответить
гнобить нужно выводки кремлёвской шушары за поребриком...
показать весь комментарий
19.01.2022 16:56 Ответить
Чи підхопити.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:02 Ответить
Путинская Россия решительно и бесповоротно проигрывает конкуренцию в экономике, науке и технологиях не только Западу, но и Китаю и еще целому ряду стран. И это становится все более очевидным, в том числе и внутри страны.

Итогом путинской авантюры стал крупнейший с марта прошлого года обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29%. Акции крупнейших российских компаний - Газпрома, Сбера и Яндекса - также упали в среднем на 10%.

Путин понимает, что в условиях нормальности он проигрывает. Значит нужно создать ситуацию ненормальности, которой и является война или военный психоз.

Нормальный человек не может хотеть войны, тем более ядерной войны, не может шантажировать ею. Путин всего этого хочет и все это делает. Поскольку, как заметила еще Меркель, он живет в параллельной реальности. Эта путинская реальность находится внутри информационного пузыря, созданного по заказу самого Путина его обслугой. Там, внутри этого пузыря, в ядерной войне может быть победитель и этот победитель - путинская Россия. Там, внутри этого пузыря, коллективный Патрушев создает всякие мифы, которые совпадают с мифами телевизора, поскольку телевизор и путинский информационный пузырь - это сообщающиеся сосуды. Вот только что одно из лиц «коллективного Патрушева» директор Службы внешней разведки России Нарышкин объявил: «На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации».
Внутри этого информационного пузыря идет напряженная работа по созданию новой гражданской религии, которая призвана заменить марксизм-ленинизм. Имя этой религии давно известно - «Победобесие» - религия войны. Религии, как правило, нуждаются в жертвоприношениях. Любых - от вуду до авраамических. В фундаменте любой религии течет кровь жертвы. Путин явно ставит себе задачу переучредить Россию на основе новой гражданской религии. Эту новую-старую религию надо непременно смочить кровью, желательно, чужой. Еще лучше, чтобы это была угроза войны, готовность пролить море виртуальной крови. - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/
показать весь комментарий
19.01.2022 16:53 Ответить
прочитал всю статью, ничего хорошего. рафинированный интеллигент размышляет о вечном. КТО И ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ,чтобы предотвратить войну. кооператив "Озеро" впал в безумство, а другие должны спасать мир
показать весь комментарий
19.01.2022 17:15 Ответить
А где ЗЕсранец?
показать весь комментарий
19.01.2022 16:54 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 16:56 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 17:16 Ответить
Просто у лавро-клячи закончились уже даже откровенно дибильные "аргументы", в оправдание действий х@йлоплешивого гомункула...
показать весь комментарий
19.01.2022 16:55 Ответить
Кулеба-жахонавадящій...
показать весь комментарий
19.01.2022 16:55 Ответить
А зачем Кулеба должен общаться с говорящей лошадью ? Такой страны расеи нет
показать весь комментарий
19.01.2022 16:55 Ответить
то кулеба в подаренных ковбойских сапогах со шпорами ходит, а лавров звона шпор пугается
показать весь комментарий
19.01.2022 16:55 Ответить
Кулеба носи с собой сахарок...или жменьку овса )))
показать весь комментарий
19.01.2022 16:58 Ответить
Осел - лучше чем Медведев,
Єто факт - согласисисиь
показать весь комментарий
19.01.2022 17:08 Ответить
в парашной конюшне прошёл слух, что у кулебы с собой всегда есть фуфырик бояры с фильтрующимся вирусом сапа. боятся, что у него есть умысел на теракт ))
показать весь комментарий
19.01.2022 17:02 Ответить
Кулеба- кращий міністр МВС
показать весь комментарий
19.01.2022 17:05 Ответить
у зебилов не может быть ничего хорошего.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:54 Ответить
Баіцца, навєрна.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:07 Ответить
А про що взагалі можна говорити з кацапською конякою?
показать весь комментарий
19.01.2022 17:23 Ответить
Не, ну после таких слов Лавров просто обязан будет встретиться с Кулебой. Чисто по пацанским понятиям.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:26 Ответить
Овсом не пробовали приманить, с порошком-с?
показать весь комментарий
19.01.2022 17:33 Ответить
Приманить не пробовал?
показать весь комментарий
19.01.2022 17:37 Ответить
на морковку его надо брать! на морковку и овес!
показать весь комментарий
19.01.2022 18:03 Ответить
"Дебіл, ***....". Сніг вкрив ... травку. Вітаміни скінчились. Щиро шкода конячку. Мається бідна. Авітаміноз, ***.....
показать весь комментарий
19.01.2022 18:01 Ответить
москали показывают всем видом, что не считают Украину субъектом внешней политики, это у них там установка общая такая, уже 2.5 года... При Порохе, тот самый мистер "лошадиное хлебало" всея РФ спокойно встречался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, потому что тогда Украину уже воспринимали, как субъект политических решений и даже москальская орда тогда, при Порохе, вынуждена была с этим считаться... Увы, все это обнулено запоследние 2.5 года .
показать весь комментарий
19.01.2022 18:54 Ответить
 
 