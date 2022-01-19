Лавров избегает встреч со мной, - Кулеба

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров откровенно избегает встреч с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба пожелал Блинкену успешных переговоров с Лавровым в Женеве.

"Он (Лавров. – Ред.) избегает встреч со мной", – отметил Кулеба, добавив, что это его выбор.

В свою очередь, Блинкен добавил, что после переговоров с Лавровым снова проведет консультации с украинскими коллегами.

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"Я также встречусь с министром иностранных дел России Лавровым в Женеве в пятницу. Цель встречи будет включать то, что я обсудил с Зеленским и Кулебой сегодня. После этого мы также проведем консультации с украинскими партнерами и обсудим следующие шаги", - добавил Блинкен.