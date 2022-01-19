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Лавров уникає зустрічей зі мною, - Кулеба

Лавров уникає зустрічей зі мною, - Кулеба

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відверто уникає зустрічей із українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба побажав Блінкену успішних перемовин із Лавровим у Женеві.

"Він (Лавров. - Ред.) уникає зустрічей зі мною", - зазначив Кулеба, додавши, що це його вибір.

В свою чергу Блінкен додав, що після перемовин із Лавровим знову проведе консультації із українськими колегами. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про мету зустрічі з Лавровим у Женеві: "Це дипломатична спроба знизити напруженість"

"Я також зустрінуся з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві в п'ятницю. Мета зустрічі включатиме те, що я обговорив з Зеленським та Кулебою сьогодні. Після цього ми також проведемо консультації з українськими партнерами та обговоримо наступні кроки", - додав Блінкен.

Автор: 

Лавров Сергій (1592) МЗС (4141) МЗС рф (962) росія (65394) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
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19.01.2022 16:56
+3
то кулеба в подаренных ковбойских сапогах со шпорами ходит, а лавров звона шпор пугается
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19.01.2022 16:55
+3
Кулеба носи с собой сахарок...или жменьку овса )))
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19.01.2022 16:58
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боіцца залєтєть..
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19.01.2022 16:53 Відповісти
гнобить нужно выводки кремлёвской шушары за поребриком...
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19.01.2022 16:56 Відповісти
Чи підхопити.
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19.01.2022 17:02 Відповісти
Путинская Россия решительно и бесповоротно проигрывает конкуренцию в экономике, науке и технологиях не только Западу, но и Китаю и еще целому ряду стран. И это становится все более очевидным, в том числе и внутри страны.

Итогом путинской авантюры стал крупнейший с марта прошлого года обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29%. Акции крупнейших российских компаний - Газпрома, Сбера и Яндекса - также упали в среднем на 10%.

Путин понимает, что в условиях нормальности он проигрывает. Значит нужно создать ситуацию ненормальности, которой и является война или военный психоз.

Нормальный человек не может хотеть войны, тем более ядерной войны, не может шантажировать ею. Путин всего этого хочет и все это делает. Поскольку, как заметила еще Меркель, он живет в параллельной реальности. Эта путинская реальность находится внутри информационного пузыря, созданного по заказу самого Путина его обслугой. Там, внутри этого пузыря, в ядерной войне может быть победитель и этот победитель - путинская Россия. Там, внутри этого пузыря, коллективный Патрушев создает всякие мифы, которые совпадают с мифами телевизора, поскольку телевизор и путинский информационный пузырь - это сообщающиеся сосуды. Вот только что одно из лиц «коллективного Патрушева» директор Службы внешней разведки России Нарышкин объявил: «На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации».
Внутри этого информационного пузыря идет напряженная работа по созданию новой гражданской религии, которая призвана заменить марксизм-ленинизм. Имя этой религии давно известно - «Победобесие» - религия войны. Религии, как правило, нуждаются в жертвоприношениях. Любых - от вуду до авраамических. В фундаменте любой религии течет кровь жертвы. Путин явно ставит себе задачу переучредить Россию на основе новой гражданской религии. Эту новую-старую религию надо непременно смочить кровью, желательно, чужой. Еще лучше, чтобы это была угроза войны, готовность пролить море виртуальной крови. - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451641/
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19.01.2022 16:53 Відповісти
прочитал всю статью, ничего хорошего. рафинированный интеллигент размышляет о вечном. КТО И ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ,чтобы предотвратить войну. кооператив "Озеро" впал в безумство, а другие должны спасать мир
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19.01.2022 17:15 Відповісти
А где ЗЕсранец?
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19.01.2022 16:54 Відповісти
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19.01.2022 16:56 Відповісти
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19.01.2022 17:16 Відповісти
Просто у лавро-клячи закончились уже даже откровенно дибильные "аргументы", в оправдание действий х@йлоплешивого гомункула...
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19.01.2022 16:55 Відповісти
Кулеба-жахонавадящій...
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19.01.2022 16:55 Відповісти
А зачем Кулеба должен общаться с говорящей лошадью ? Такой страны расеи нет
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19.01.2022 16:55 Відповісти
то кулеба в подаренных ковбойских сапогах со шпорами ходит, а лавров звона шпор пугается
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19.01.2022 16:55 Відповісти
Кулеба носи с собой сахарок...или жменьку овса )))
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19.01.2022 16:58 Відповісти
Осел - лучше чем Медведев,
Єто факт - согласисисиь
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19.01.2022 17:08 Відповісти
в парашной конюшне прошёл слух, что у кулебы с собой всегда есть фуфырик бояры с фильтрующимся вирусом сапа. боятся, что у него есть умысел на теракт ))
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19.01.2022 17:02 Відповісти
Кулеба- кращий міністр МВС
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19.01.2022 17:05 Відповісти
у зебилов не может быть ничего хорошего.
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19.01.2022 17:54 Відповісти
Баіцца, навєрна.
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19.01.2022 17:07 Відповісти
А про що взагалі можна говорити з кацапською конякою?
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19.01.2022 17:23 Відповісти
Не, ну после таких слов Лавров просто обязан будет встретиться с Кулебой. Чисто по пацанским понятиям.
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19.01.2022 17:26 Відповісти
Овсом не пробовали приманить, с порошком-с?
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19.01.2022 17:33 Відповісти
Приманить не пробовал?
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19.01.2022 17:37 Відповісти
на морковку его надо брать! на морковку и овес!
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19.01.2022 18:03 Відповісти
"Дебіл, ***....". Сніг вкрив ... травку. Вітаміни скінчились. Щиро шкода конячку. Мається бідна. Авітаміноз, ***.....
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19.01.2022 18:01 Відповісти
москали показывают всем видом, что не считают Украину субъектом внешней политики, это у них там установка общая такая, уже 2.5 года... При Порохе, тот самый мистер "лошадиное хлебало" всея РФ спокойно встречался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, потому что тогда Украину уже воспринимали, как субъект политических решений и даже москальская орда тогда, при Порохе, вынуждена была с этим считаться... Увы, все это обнулено запоследние 2.5 года .
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19.01.2022 18:54 Відповісти
 
 