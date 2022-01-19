Лавров уникає зустрічей зі мною, - Кулеба

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відверто уникає зустрічей із українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив сьогодні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба побажав Блінкену успішних перемовин із Лавровим у Женеві.

"Він (Лавров. - Ред.) уникає зустрічей зі мною", - зазначив Кулеба, додавши, що це його вибір.

В свою чергу Блінкен додав, що після перемовин із Лавровим знову проведе консультації із українськими колегами.

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"Я також зустрінуся з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві в п'ятницю. Мета зустрічі включатиме те, що я обговорив з Зеленським та Кулебою сьогодні. Після цього ми також проведемо консультації з українськими партнерами та обговоримо наступні кроки", - додав Блінкен.