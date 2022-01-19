Блинкен: требования России заводят переговоры в тупик

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования России по так называемым "гарантиям безопасности" пока неясны. По его словам, некоторые из них заводят переговоры в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы провели интенсивные консультации с Россией… Сейчас не ясно, какое основное требование России, поскольку они ее не представили", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что некоторые требования России заводят переговоры в тупик. При этом, по его словам, ряд российских предложений сосредоточены на укреплении безопасности.

"И такие вопросы мы можем обсудить", – резюмировал Блинкен.

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