Блинкен: требования России заводят переговоры в тупик
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования России по так называемым "гарантиям безопасности" пока неясны. По его словам, некоторые из них заводят переговоры в тупик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Мы провели интенсивные консультации с Россией… Сейчас не ясно, какое основное требование России, поскольку они ее не представили", – сказал Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что некоторые требования России заводят переговоры в тупик. При этом, по его словам, ряд российских предложений сосредоточены на укреплении безопасности.
"И такие вопросы мы можем обсудить", – резюмировал Блинкен.
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+11 Konstantin Gostryi #419977
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+10 Орест #480098
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Понты и ультиматумы закончились, началась стадия "торг"
_Агрессия и притязания фашистской расии, намерение поставить Запад на колени! И вот - стоит только назвать вещи своими именами, как сразу же всё становится на свои места, контуры ситуации проявлятся чётко и недвусмысленно.
❗️По сути публично повторил слова Порошенко. Не публично надавал неадеквату подзатыльников - чтобы лучше дошло.
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1483495757235769350 22 ч
Microsoft намерена купить компанию Activision Blizzard, создавшую игры Warcraft и Call of Duty, за 68,7 млрд. долларов. Знаете, что тут занятно? Роснефть стоит 66 миллиардов. Дешевле разработчика игр.
1) "послати на" = "мая твая нє панімать"
2) "губу закатай, бо наш джин виконує не всі ваші хотєлки, а тільки 1 бажання" = "яка ж ваша основна вимога?"