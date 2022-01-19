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Новости Война
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Блинкен: требования России заводят переговоры в тупик

Блинкен: требования России заводят переговоры в тупик

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что требования России по так называемым "гарантиям безопасности" пока неясны. По его словам, некоторые из них заводят переговоры в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы провели интенсивные консультации с Россией… Сейчас не ясно, какое основное требование России, поскольку они ее не представили", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что некоторые требования России заводят переговоры в тупик. При этом, по его словам, ряд российских предложений сосредоточены на укреплении безопасности.

"И такие вопросы мы можем обсудить", – резюмировал Блинкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт буде завершено тоді, коли останній російський солдат покине окуповані території України, - Кулеба

россия (95702) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
Основна вимога ? віддати Україну на знищення , кому ще не ясно ? Досить балаканини ,дайте ПРО ПВО і ми покажемо що ми зможемо самі поставити на місце рашафашистів .
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19.01.2022 17:32
+10
У божевільних багато вимог. Варто лі їм потакать
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19.01.2022 17:32
+10
Возникает вопрос: а почему такое вообще стало возможно, что одна страна начинает шантажировать всех войной против соседнего государства, а всех остальных ядерными ударами, в случае если ей что-то не понравиться? Чертить пресловутые "красные линии" по десяткам государств и создавать "буферные зоны", проводить теракты в Европе, называть официально некоторые страны "неосвоенной территорией", определять кому быть или не быть в военных союзах и прочий многочисленный бред, который мы все услышали. С чем это связанно, может в своих действиях и бездействиях последних лет 15 покопаться и начинать уже делать выводы?
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19.01.2022 17:44
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У божевільних багато вимог. Варто лі їм потакать
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19.01.2022 17:32 Ответить
ну так приведите свои ракетно-ядерные войска в полную боевую готовность
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19.01.2022 17:32 Ответить
Основна вимога ? віддати Україну на знищення , кому ще не ясно ? Досить балаканини ,дайте ПРО ПВО і ми покажемо що ми зможемо самі поставити на місце рашафашистів .
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19.01.2022 17:32 Ответить
РФ будет удовлетворена, если США примут одностороннее обязательство не голосовать за вступление Грузии или Украины в НАТО, добавил Рябков.

Понты и ультиматумы закончились, началась стадия "торг"
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19.01.2022 17:36 Ответить
Так,раССея боїться Не НАТО,А вступу до НАТО України і Грузії.
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19.01.2022 18:07 Ответить
"Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут, - Блінкен"
_Агрессия и притязания фашистской расии, намерение поставить Запад на колени! И вот - стоит только назвать вещи своими именами, как сразу же всё становится на свои места, контуры ситуации проявлятся чётко и недвусмысленно.
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19.01.2022 17:36 Ответить
Шарп: 🍁 Блинкен сегодня Зеленскому (дословно): "Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням".

❗️По сути публично повторил слова Порошенко. Не публично надавал неадеквату подзатыльников - чтобы лучше дошло.
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19.01.2022 17:39 Ответить
Схоже на те, що ця вся істерика русні про НАТО створена з одною метою: показати простим кацапам по ящику, яке в них впливове Пуйло, що з ним весь світ говорить. І всьо! Правда в тому, що інакше Пуйло просто не могло привернути себе увагу. З ним же гидують розмовляти впливові люди, як з корейським Ином. Обвисле величіе кацапні з потугами привстало ну довго воно так не зможе стояти.
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19.01.2022 17:40 Ответить
Возникает вопрос: а почему такое вообще стало возможно, что одна страна начинает шантажировать всех войной против соседнего государства, а всех остальных ядерными ударами, в случае если ей что-то не понравиться? Чертить пресловутые "красные линии" по десяткам государств и создавать "буферные зоны", проводить теракты в Европе, называть официально некоторые страны "неосвоенной территорией", определять кому быть или не быть в военных союзах и прочий многочисленный бред, который мы все услышали. С чем это связанно, может в своих действиях и бездействиях последних лет 15 покопаться и начинать уже делать выводы?
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19.01.2022 17:44 Ответить
А зробити ********* *********** Владичіцей морской ще не вимагали?
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19.01.2022 17:49 Ответить
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19.01.2022 17:56 Ответить
Американці лише зараз це зрозуміли.
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19.01.2022 17:53 Ответить
чи вирішили,що пора...
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19.01.2022 17:55 Ответить
Заводять в глухий кут саму федерашку
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19.01.2022 17:56 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1483495757235769350 22 ч



Microsoft намерена купить компанию Activision Blizzard, создавшую игры Warcraft и Call of Duty, за 68,7 млрд. долларов. Знаете, что тут занятно? Роснефть стоит 66 миллиардов. Дешевле разработчика игр.
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19.01.2022 18:14 Ответить
Ну а Дженерал Моторс ? В США куча предприятий покруче Роснефти.
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19.01.2022 18:29 Ответить
Саме для того кацапи й зачитують свої вимоги. Щоб завести всіх у кут. І відметелити там поодинці. Почали з газового кута. Зараз вже дійшли до українського кута. На черзі нафтовий кут. Кут жириновського. Трясця, а про Скабеєву забули.
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19.01.2022 19:49 Ответить
Москаль слів не розуміє, але коли добряче затопити йому в пику то стає трохи розумнішим.
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19.01.2022 19:56 Ответить
ВОЛОДЬКА СДАВАЙСЯ ПОКА НЕ ПОЗДНО !!!
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19.01.2022 23:16 Ответить
Тепер буду знати, як дипломатично:

1) "послати на" = "мая твая нє панімать"

2) "губу закатай, бо наш джин виконує не всі ваші хотєлки, а тільки 1 бажання" = "яка ж ваша основна вимога?"
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20.01.2022 01:07 Ответить
 
 