Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки" поки незрозумілі. За його словами, деякі з них заводять переговори в глухий кут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільний брифінг Блінкена й міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Ми провели інтенсивні консультації з Росією... Зараз неясно, яка основна вимога Росії, оскільки вони її не представили", - сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що деякі вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. При цьому, за його словами, ряд російських пропозицій зосереджені на зміцненні безпеки.

"І такі питання ми можемо обговорити", - резюмував Блінкен.

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