Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки" поки незрозумілі. За його словами, деякі з них заводять переговори в глухий кут.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільний брифінг Блінкена й міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Ми провели інтенсивні консультації з Росією... Зараз неясно, яка основна вимога Росії, оскільки вони її не представили", - сказав Блінкен.
Держсекретар США додав, що деякі вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. При цьому, за його словами, ряд російських пропозицій зосереджені на зміцненні безпеки.
"І такі питання ми можемо обговорити", - резюмував Блінкен.
Топ коментарі
+11 Konstantin Gostryi #419977
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+10 Орест #480098
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+10 дмитрий иванов #379098
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Понты и ультиматумы закончились, началась стадия "торг"
_Агрессия и притязания фашистской расии, намерение поставить Запад на колени! И вот - стоит только назвать вещи своими именами, как сразу же всё становится на свои места, контуры ситуации проявлятся чётко и недвусмысленно.
❗️По сути публично повторил слова Порошенко. Не публично надавал неадеквату подзатыльников - чтобы лучше дошло.
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1483495757235769350 22 ч
Microsoft намерена купить компанию Activision Blizzard, создавшую игры Warcraft и Call of Duty, за 68,7 млрд. долларов. Знаете, что тут занятно? Роснефть стоит 66 миллиардов. Дешевле разработчика игр.
1) "послати на" = "мая твая нє панімать"
2) "губу закатай, бо наш джин виконує не всі ваші хотєлки, а тільки 1 бажання" = "яка ж ваша основна вимога?"