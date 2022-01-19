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Блинкен: США скоро назначат посла в Украине

Блинкен: США скоро назначат посла в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает скорого назначения посла США в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я могу сказать, что если посол будет номинирован, у этого человека будет полное доверие от президента США. Это будет человек, которого я хорошо знаю, с которым у меня тесные отношения. И этот человек будет иметь очень ощутимые опыт и знания в этом регионе. Я ожидаю, что назначение будет скоро", - пообещал Блинкен.

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Госдепартамент США (1842) посол (1804) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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заинтриговал )))
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19.01.2022 18:00 Ответить
Давайте Волкера возвращайте
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19.01.2022 18:08 Ответить
Послом в Украине должен быть командир танковой дивизии,как минимум. С опытом расплетания лаптей.)
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19.01.2022 18:12 Ответить
Да ладно не спешите! Лучше после импичмента Зеле.
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19.01.2022 18:43 Ответить
Пісял особистої зустрічи з найвелинішим, пан Блінкен отримав підтвердження диагнозу цього "нового ліца" і тепер серед усіх претендентів виберуть "лікаря" з відповідним фахом
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19.01.2022 18:43 Ответить
Ось ця ситуація з назначенням посла,що тягнеться вже два роки-дуже яскравий доказ відношення амер адміністрації до України. Як думаєте,чому нас так і не прийняли ні в ЄС,ні в НАТО? Думайте? Чому нам не давали навіть оборонну зброю стільки років?Думайте? Чому зразу заявили,що не воюватимуть за нас?Думайте!!!
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19.01.2022 21:09 Ответить
у шабуни с с христинкой траур будет, а ведь якое коханье завязалось, прям антикарупционная благодать
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19.01.2022 21:45 Ответить
а что не так с послом? У нас нет посла штатов?
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19.01.2022 23:01 Ответить
 
 