Блинкен: США скоро назначат посла в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает скорого назначения посла США в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я могу сказать, что если посол будет номинирован, у этого человека будет полное доверие от президента США. Это будет человек, которого я хорошо знаю, с которым у меня тесные отношения. И этот человек будет иметь очень ощутимые опыт и знания в этом регионе. Я ожидаю, что назначение будет скоро", - пообещал Блинкен.

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