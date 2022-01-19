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Блінкен: США скоро призначать посла в Україні

Блінкен: США скоро призначать посла в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує на швидке призначення посла США в Україні.

Про це він сказав на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу сказати, що коли посол буде номінований, ця людина матиме повну довіру від президента США. Це буде людина, яку я добре знаю, з якою у мене тісні стосунки. І ця людина матиме дуже відчутні досвід та знання у цьому регіоні. Я очікую, що призначення буде незабаром", - пообіцяв Блінкен.

Читайте: США спільно з ЄС готують "обширний пакет санкцій" проти РФ на випадок вторгнення до України, - Блінкен

Автор: 

Держдепартамент США (1640) посол (1105) США (23085) Блінкен Ентоні (1157)


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заинтриговал )))
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19.01.2022 18:00 Відповісти
Давайте Волкера возвращайте
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19.01.2022 18:08 Відповісти
Послом в Украине должен быть командир танковой дивизии,как минимум. С опытом расплетания лаптей.)
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19.01.2022 18:12 Відповісти
Да ладно не спешите! Лучше после импичмента Зеле.
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19.01.2022 18:43 Відповісти
Пісял особистої зустрічи з найвелинішим, пан Блінкен отримав підтвердження диагнозу цього "нового ліца" і тепер серед усіх претендентів виберуть "лікаря" з відповідним фахом
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19.01.2022 18:43 Відповісти
Ось ця ситуація з назначенням посла,що тягнеться вже два роки-дуже яскравий доказ відношення амер адміністрації до України. Як думаєте,чому нас так і не прийняли ні в ЄС,ні в НАТО? Думайте? Чому нам не давали навіть оборонну зброю стільки років?Думайте? Чому зразу заявили,що не воюватимуть за нас?Думайте!!!
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19.01.2022 21:09 Відповісти
у шабуни с с христинкой траур будет, а ведь якое коханье завязалось, прям антикарупционная благодать
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19.01.2022 21:45 Відповісти
а что не так с послом? У нас нет посла штатов?
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19.01.2022 23:01 Відповісти
 
 