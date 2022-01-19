Блінкен: США скоро призначать посла в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує на швидке призначення посла США в Україні.

Про це він сказав на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу сказати, що коли посол буде номінований, ця людина матиме повну довіру від президента США. Це буде людина, яку я добре знаю, з якою у мене тісні стосунки. І ця людина матиме дуже відчутні досвід та знання у цьому регіоні. Я очікую, що призначення буде незабаром", - пообіцяв Блінкен.

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