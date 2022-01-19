Пересмотр минских соглашений лишен смысла, - Блинкен
По мнению Государственного секретаря США Энтони Блинкена, смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нет, ведь в документе прописан ряд четких шагов.
Об этом сообщает Цезор.НЕТ, ссылаясь на его интервью для "Голоса Америки".
"Я не думаю, что есть какая-то потребность их пересматривать, потому что там прописан целый ряд очень четких шагов, которые обе стороны должны сделать. И можно сказать, что многие из этих шагов Украина либо сделала, либо начала делать, либо сейчас решает вопрос о некоторых из них", - отметил Блинкен.
По его мнению, Россия практически ничего не предприняла в плане шагов, предусмотренных минскими соглашениями.
"Первый вопрос – насколько серьезно Россия готова к урегулированию проблемы Донбасса в рамках минского процесса. Я согласен, это сейчас единственный путь... Вскоре должно состояться совещание в рамках нормандского формата, это опять-таки тест для намерений России", - добавил госсекретарь.
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Є договори, які порушила РФ. Наприклад, договір між РФ та Україною. - От їх і треба проглядати щодня і вимагати від РФ повернутися "в рамки" цього та інших офіційно підписаних, але нині порушених з боку РФ договорів.
Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. ( Джерело: )
І застосувати ці слова до його ж фантазій про якісь "мінські угоди" (чим би воно не було).