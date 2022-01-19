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Пересмотр минских соглашений лишен смысла, - Блинкен

Пересмотр минских соглашений лишен смысла, - Блинкен

По мнению Государственного секретаря США Энтони Блинкена, смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нет, ведь в документе прописан ряд четких шагов.

Об этом сообщает Цезор.НЕТ, ссылаясь на его интервью для "Голоса Америки".

"Я не думаю, что есть какая-то потребность их пересматривать, потому что там прописан целый ряд очень четких шагов, которые обе стороны должны сделать. И можно сказать, что многие из этих шагов Украина либо сделала, либо начала делать, либо сейчас решает вопрос о некоторых из них", - отметил Блинкен.

По его мнению, Россия практически ничего не предприняла в плане шагов, предусмотренных минскими соглашениями.

"Первый вопрос – насколько серьезно Россия готова к урегулированию проблемы Донбасса в рамках минского процесса. Я согласен, это сейчас единственный путь... Вскоре должно состояться совещание в рамках нормандского формата, это опять-таки тест для намерений России", - добавил госсекретарь.

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Автор: 

россия (95702) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
Минская капитуляция вообще не имеет смысла.
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19.01.2022 18:09
+12
Организм шутил про эбонитовые палочки,а сейчас другим не смешно

Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483791908765937666 2 ч



Глава МИДа Канады Melanie Joly у Стены Памяти на Майдане.

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19.01.2022 18:10
+11
после будапештского мыморандума у вас не сложилось чёткого мнения о адекватности партнёрофф?
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19.01.2022 18:17
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19.01.2022 20:13 Ответить
Переглядати "мінські угоди" (чим би воно не було) немає сенсу - давно вже треба було підтерти зад і викинути ті папірці, на яких вони написані (якщо такі взагалі існували коли-небудь).

Є договори, які порушила РФ. Наприклад, договір між РФ та Україною. - От їх і треба проглядати щодня і вимагати від РФ повернутися "в рамки" цього та інших офіційно підписаних, але нині порушених з боку РФ договорів.
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20.01.2022 00:57 Ответить
То Блінкену треба врахувати його ж власні слова:

Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. ( Джерело: )

І застосувати ці слова до його ж фантазій про якісь "мінські угоди" (чим би воно не було).
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20.01.2022 01:01 Ответить
А ось і ''примушення до мінську'' про яке попереджав Іларіонов. Невже правду казав?
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20.01.2022 04:20 Ответить
А вот не нравятся мне эти речи товарища Блюмкина, а вот не нравятся!
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20.01.2022 12:12 Ответить
Конфликта НА Донбассе - реґионе Украиньі!
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20.01.2022 14:30 Ответить
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