Перегляд мінських угод позбавлений сенсу, - Блінкен
На думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, сенсу в перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі немає, адже в документі прописано ряд чітких кроків.
Про це повідомляє Цезор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для "Голосу Америки".
"Я не думаю, що є якась потреба їх переглядати, тому що там прописано цілий ряд дуже чітких кроків, які обидві сторони повинні зробити. І можна сказати, що багато з цих кроків Україна або зробила, або почала робити, або зараз вирішує питання щодо деяких з них", - зазначив Блінкен.
На його думку, Росія практично нічого не зробила в плані кроків, передбачених мінськими угодами.
"Перше питання - наскільки серйозно Росія готова до врегулювання проблеми Донбасу в рамках мінського процесу. Я згоден, це зараз єдиний шлях... Незабаром має відбутися нарада в рамках нормандського формату, це знову-таки тест для намірів Росії", - додав держсекретар.
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Є договори, які порушила РФ. Наприклад, договір між РФ та Україною. - От їх і треба проглядати щодня і вимагати від РФ повернутися "в рамки" цього та інших офіційно підписаних, але нині порушених з боку РФ договорів.
Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. ( Джерело: )
І застосувати ці слова до його ж фантазій про якісь "мінські угоди" (чим би воно не було).