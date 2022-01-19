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Перегляд мінських угод позбавлений сенсу, - Блінкен

Перегляд мінських угод позбавлений сенсу, - Блінкен

На думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, сенсу в перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі немає, адже в документі прописано ряд чітких кроків.

Про це повідомляє Цезор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для "Голосу Америки".

"Я не думаю, що є якась потреба їх переглядати, тому що там прописано цілий ряд дуже чітких кроків, які обидві сторони повинні зробити. І можна сказати, що багато з цих кроків Україна або зробила, або почала робити, або зараз вирішує питання щодо деяких з них", - зазначив Блінкен.

На його думку, Росія практично нічого не зробила в плані кроків, передбачених мінськими угодами.

"Перше питання - наскільки серйозно Росія готова до врегулювання проблеми Донбасу в рамках мінського процесу. Я згоден, це зараз єдиний шлях... Незабаром має відбутися нарада в рамках нормандського формату, це знову-таки тест для намірів Росії", - додав держсекретар.

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росія (65415) Донбас (22356) мінські угоди (2231) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+12
Минская капитуляция вообще не имеет смысла.
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19.01.2022 18:09
+12
Организм шутил про эбонитовые палочки,а сейчас другим не смешно

Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483791908765937666 2 ч



Глава МИДа Канады Melanie Joly у Стены Памяти на Майдане.

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19.01.2022 18:10
+11
после будапештского мыморандума у вас не сложилось чёткого мнения о адекватности партнёрофф?
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19.01.2022 18:17
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19.01.2022 20:13 Відповісти
Переглядати "мінські угоди" (чим би воно не було) немає сенсу - давно вже треба було підтерти зад і викинути ті папірці, на яких вони написані (якщо такі взагалі існували коли-небудь).

Є договори, які порушила РФ. Наприклад, договір між РФ та Україною. - От їх і треба проглядати щодня і вимагати від РФ повернутися "в рамки" цього та інших офіційно підписаних, але нині порушених з боку РФ договорів.
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20.01.2022 00:57 Відповісти
То Блінкену треба врахувати його ж власні слова:

Блінкен: Вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. ( Джерело: )

І застосувати ці слова до його ж фантазій про якісь "мінські угоди" (чим би воно не було).
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20.01.2022 01:01 Відповісти
А ось і ''примушення до мінську'' про яке попереджав Іларіонов. Невже правду казав?
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20.01.2022 04:20 Відповісти
А вот не нравятся мне эти речи товарища Блюмкина, а вот не нравятся!
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20.01.2022 12:12 Відповісти
Конфликта НА Донбассе - реґионе Украиньі!
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20.01.2022 14:30 Відповісти
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