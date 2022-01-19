Перегляд мінських угод позбавлений сенсу, - Блінкен

На думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, сенсу в перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі немає, адже в документі прописано ряд чітких кроків.

Про це повідомляє Цезор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для "Голосу Америки".

"Я не думаю, що є якась потреба їх переглядати, тому що там прописано цілий ряд дуже чітких кроків, які обидві сторони повинні зробити. І можна сказати, що багато з цих кроків Україна або зробила, або почала робити, або зараз вирішує питання щодо деяких з них", - зазначив Блінкен.

На його думку, Росія практично нічого не зробила в плані кроків, передбачених мінськими угодами.

"Перше питання - наскільки серйозно Росія готова до врегулювання проблеми Донбасу в рамках мінського процесу. Я згоден, це зараз єдиний шлях... Незабаром має відбутися нарада в рамках нормандського формату, це знову-таки тест для намірів Росії", - додав держсекретар.

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