Блинкен пообещал проинформировать Украину о результатах встречи с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проинформирует Украину после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В последние недели мы провели более 100 дипломатических консультаций, включая с Украиной, НАТО, ЕС, ОБСЕ, "Бухарестской девяткой", разными членами этих организаций, чтобы убедиться, что мы едины, и говорим ясно, в один голос. Мы ясно давали понять, что сильно привержены дипломатическому пути деэскалировать конфликт с Россией. Поэтому я направляюсь в Берлин, чтобы проконсультироваться с некоторыми нашими ближайшими европейскими партнерами. И поэтому я встречаюсь с министром иностранных дел РФ Лавровым в Женеве в пятницу", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Он добавил, что цель этих встреч и одна и одна из ключевых тем - то, что он обсудил с президентом Украины Зеленским и министром иностранных дел Украины Кулебой.

"И как мы постоянно делали, мы проинформируем наших украинских партнеров сразу после встречи в Женеве и обсудим следующие шаги", - подчеркнул Блинкен.

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