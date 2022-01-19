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Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим

Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проінформує Україну після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві в п'ятницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В останні тижні ми провели понад 100 дипломатичних консультацій, зокрема з Україною, НАТО, ЄС, ОБСЄ, "Бухарестською дев'яткою", різними членами цих організацій, щоб переконатися, що ми єдині й говоримо в один голос. Ми ясно давали зрозуміти, що прихильні дипломатичному шляху деескалувати конфлікт із Росією. Тому я прямую до Берліна, щоб проконсультуватися з деякими нашими найближчими європейськими партнерами. Й тому я зустрічаюся з міністром закордонних справ РФ Лавровим у Женеві в п'ятницю",- сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Він додав, що мета цих зустрічей і одна з ключових тем - те, що він обговорив із президентом України Зеленським і міністром закордонних справ України Кулебою.

Також читайте: Блінкен під час зустрічі з Лавровим з’ясує, чи є ще дипломатичний шлях для запобігання агресії РФ, - The New York Times

"І як ми постійно робили, ми поінформуємо наших українських партнерів відразу після зустрічі в Женеві й обговоримо подальші кроки", - наголосив Блінкен.

Автор: 

Лавров Сергій (1592) США (23085) Блінкен Ентоні (1157)


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Блинкен насыпет мешок овса для лошади. Приятного аппетита. На кой хер это Украине нужно?)
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19.01.2022 18:54 Відповісти
Поехал отчитываться Лаврову. Немка Берброк точно также из Киева поехал к Лаврову. Лавров по итогам заявил, что он "приятно удивлён отношением нового главы МИД мк вопросу"
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19.01.2022 18:55 Відповісти
 
 