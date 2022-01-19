Эрдоган посетит Киев 3 февраля, - пресс-секретарь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину уже в начале февраля.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Ибрагим Калын, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
3 февраля — день, когда будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.
По словам представителя турецкого президента, Эрдоган проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Ожидается, что по результатам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Указывается, что сделки будут ориентированы на оборонную способность.
"Президент Эрдоган, который, как ожидается, поедет в Украину с большой делегацией, вместе со своим коллегой Зеленским будет вести 10 заседание стратегического совета высокого уровня" — сказал Ибрагим Калын.
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а, якщо буде не-до-олімпіада, або не буде її, то у путіна нема підстав розпочинати войну...
і, що тоді залишається робити голодниму та замерзлому 1млн-ному війську,
як не відгукнутись на заклики побачити московський шик
Ердоган та Порох гарно працювали та й ще попрацюють разом
Навіть якби в нього була велика голова, його одинока звивина не дасть великої площі
хотя....)
Война недопустима в современном мире ни под каким предлогом, поскольку не способна разрешить политические междоусобицы. Нужно раз и навсегда понять, что больше не работают вещи, продиктованные позицией: "Я получу территории, я смогу их захватить".