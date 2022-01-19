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Эрдоган посетит Киев 3 февраля, - пресс-секретарь

Эрдоган посетит Киев 3 февраля, - пресс-секретарь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину уже в начале февраля.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Ибрагим Калын, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

3 февраля — день, когда будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

По словам представителя турецкого президента, Эрдоган проведет встречу тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Ожидается, что по результатам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Указывается, что сделки будут ориентированы на оборонную способность.

"Президент Эрдоган, который, как ожидается, поедет в Украину с большой делегацией, вместе со своим коллегой Зеленским будет вести 10 заседание стратегического совета высокого уровня" — сказал Ибрагим Калын.

Читайте также: Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "разобраться в их вопросах и разногласиях", - пресс-секретарь президента Турции.

Автор: 

визит (3090) Турция (3382) Эрдоган Реджеп Тайип (895)


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Топ комментарии
+7
Цікаво, чи є десь у Туреччині людина яка сказала б, що хоче мати такого преЗедента як Зеленський
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19.01.2022 22:47
+6
да задрали вы уже своим порохом лепите его куда только можно , завтра будет новость что кошку машина переехала и в эту новость своего пороха всунете да выстраиваетесь уже в очередь и целуйте его в зад
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19.01.2022 23:54
+3
даже на этом фото у него тыква малогабаритная...а в мелкую бошку влазит токо мелкий мозг
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19.01.2022 23:04
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на олімпіаду не їхатимуть....всі спішать зустрітись з нашим президентом, засвідчити йому свою прихильність...адже розуміють перспективу і те, що все це неспроста...
а, якщо буде не-до-олімпіада, або не буде її, то у путіна нема підстав розпочинати войну...
і, що тоді залишається робити голодниму та замерзлому 1млн-ному війську,
як не відгукнутись на заклики побачити московський шик
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19.01.2022 22:33 Ответить
Жаль що Ердоган не наш президент !
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19.01.2022 22:33 Ответить
Цікаво, чи є десь у Туреччині людина яка сказала б, що хоче мати такого преЗедента як Зеленський
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19.01.2022 22:47 Ответить
Вы думаете в Турции любят Эрдогана?
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19.01.2022 23:18 Ответить
ніколи не чув від турків щось про політику
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19.01.2022 23:49 Ответить
у нас є Порох !
Ердоган та Порох гарно працювали та й ще попрацюють разом
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19.01.2022 23:45 Ответить
да задрали вы уже своим порохом лепите его куда только можно , завтра будет новость что кошку машина переехала и в эту новость своего пороха всунете да выстраиваетесь уже в очередь и целуйте его в зад
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19.01.2022 23:54 Ответить
тю, а ти звідкіля взявся ?
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20.01.2022 00:12 Ответить
шо Сирожа, тоже обижаешься шо порох тебя насадил на бутылку?
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20.01.2022 01:13 Ответить
Нет порох, а порошок. Но это такое.)
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20.01.2022 06:57 Ответить
Ты пыль придорожная со свом порохом.
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20.01.2022 09:47 Ответить
А че не Алиев, Си Цзиньпин, северокорейский хомяк, Мугабе, Лукашенко или ху"ло например? Кардинальной разницы же нету между ними!
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20.01.2022 01:28 Ответить
даже на этом фото у него тыква малогабаритная...а в мелкую бошку влазит токо мелкий мозг
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19.01.2022 23:04 Ответить
головне - це площа сірої речовини, яка залежить від кількості звивин.
Навіть якби в нього була велика голова, його одинока звивина не дасть великої площі
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19.01.2022 23:51 Ответить
Кстати у Эйнштейна был маленький мозг.
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20.01.2022 01:23 Ответить
Учитывая что он предлагает переговоры вовчки с ****** на своей территории - это засланец
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19.01.2022 23:27 Ответить
хоче дівчаток наших недозрілих злякать зненацьким видом ***?
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19.01.2022 23:52 Ответить
кому шо
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20.01.2022 01:12 Ответить
Переговори в Мінську вже ніхто не буде проводити, тому розглядають як альтернативу Стамбул. Європейцям туди зручно добиратись і рашистам не треба спеціальні дозволи на в'їзд давати. Бо в Європі санкції проти параші.
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20.01.2022 01:48 Ответить
Надо объявить челендж. Пусть каждый приезжающий спрашивает у Зели: "просрал оборонзаказ?" и тутже даёт ему подзатыльник.
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20.01.2022 00:35 Ответить
Во ты это уже дело
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20.01.2022 07:00 Ответить
Зе+пу<Эрдога
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20.01.2022 01:28 Ответить
Считаю, существование России в нынешних границах это дело максимум года-двух. Крым снова будет украинским (и Кубань тоже), а Московия лишится 70-80% своей территории.
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20.01.2022 01:36 Ответить
Увы, но лет 15-20 прийдется ещё поработать всем нам над этой цел;ю.
хотя....)
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20.01.2022 07:02 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/ukraina-silnaya-strana-erdogan-otsenil-veroyatnost-masshtabnogo-nastupleniya-rossii.htm Эрдоган: "Украина - это сильная страна. Это необычное государство и в нем своя особенная ситуация"

Война недопустима в современном мире ни под каким предлогом, поскольку не способна разрешить политические междоусобицы. Нужно раз и навсегда понять, что больше не работают вещи, продиктованные позицией: "Я получу территории, я смогу их захватить".
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20.01.2022 01:44 Ответить
Эрдоган предупредил путлера,полезешь в Украину будут большие проблемы,сегодня не 2014 года ...
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20.01.2022 04:10 Ответить
 
 