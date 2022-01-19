Ердоган відвідає Київ 3 лютого, - речник
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку лютого.
Про це повідомив його речник Ібрагім Калин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".
3 лютого - це день, коди відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.
За словами речника турецького президента, Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зазначається, що угоди будуть орієнтовані на оборону здатність.
"Президент Ердоган, який, як очікується, поїде до України з великою делегацією, разом зі своїм колегою Зеленським вестиме 10-те засідання стратегічної ради високого рівня" - сказав Ібрагім Калин.
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а, якщо буде не-до-олімпіада, або не буде її, то у путіна нема підстав розпочинати войну...
і, що тоді залишається робити голодниму та замерзлому 1млн-ному війську,
як не відгукнутись на заклики побачити московський шик
Ердоган та Порох гарно працювали та й ще попрацюють разом
Навіть якби в нього була велика голова, його одинока звивина не дасть великої площі
хотя....)
Война недопустима в современном мире ни под каким предлогом, поскольку не способна разрешить политические междоусобицы. Нужно раз и навсегда понять, что больше не работают вещи, продиктованные позицией: "Я получу территории, я смогу их захватить".