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Ердоган відвідає Київ 3 лютого, - речник

Ердоган відвідає Київ 3 лютого, - речник

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку лютого.

Про це повідомив його речник Ібрагім Калин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

3 лютого - це день, коди відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

За словами речника турецького президента, Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зазначається, що угоди будуть орієнтовані на оборону здатність.

Читайте: Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

"Президент Ердоган, який, як очікується, поїде до України з великою делегацією, разом зі своїм колегою Зеленським вестиме 10-те засідання стратегічної ради високого рівня" - сказав Ібрагім Калин.

Автор: 

візит (1594) Туреччина (3505) Ердоган Реджеп Таїп (930)


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Топ коментарі
+7
Цікаво, чи є десь у Туреччині людина яка сказала б, що хоче мати такого преЗедента як Зеленський
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19.01.2022 22:47
+6
да задрали вы уже своим порохом лепите его куда только можно , завтра будет новость что кошку машина переехала и в эту новость своего пороха всунете да выстраиваетесь уже в очередь и целуйте его в зад
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19.01.2022 23:54
+3
даже на этом фото у него тыква малогабаритная...а в мелкую бошку влазит токо мелкий мозг
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19.01.2022 23:04
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на олімпіаду не їхатимуть....всі спішать зустрітись з нашим президентом, засвідчити йому свою прихильність...адже розуміють перспективу і те, що все це неспроста...
а, якщо буде не-до-олімпіада, або не буде її, то у путіна нема підстав розпочинати войну...
і, що тоді залишається робити голодниму та замерзлому 1млн-ному війську,
як не відгукнутись на заклики побачити московський шик
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19.01.2022 22:33 Відповісти
Жаль що Ердоган не наш президент !
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19.01.2022 22:33 Відповісти
Цікаво, чи є десь у Туреччині людина яка сказала б, що хоче мати такого преЗедента як Зеленський
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19.01.2022 22:47 Відповісти
Вы думаете в Турции любят Эрдогана?
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19.01.2022 23:18 Відповісти
ніколи не чув від турків щось про політику
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19.01.2022 23:49 Відповісти
у нас є Порох !
Ердоган та Порох гарно працювали та й ще попрацюють разом
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19.01.2022 23:45 Відповісти
да задрали вы уже своим порохом лепите его куда только можно , завтра будет новость что кошку машина переехала и в эту новость своего пороха всунете да выстраиваетесь уже в очередь и целуйте его в зад
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19.01.2022 23:54 Відповісти
тю, а ти звідкіля взявся ?
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20.01.2022 00:12 Відповісти
шо Сирожа, тоже обижаешься шо порох тебя насадил на бутылку?
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20.01.2022 01:13 Відповісти
Нет порох, а порошок. Но это такое.)
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20.01.2022 06:57 Відповісти
Ты пыль придорожная со свом порохом.
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20.01.2022 09:47 Відповісти
А че не Алиев, Си Цзиньпин, северокорейский хомяк, Мугабе, Лукашенко или ху"ло например? Кардинальной разницы же нету между ними!
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20.01.2022 01:28 Відповісти
даже на этом фото у него тыква малогабаритная...а в мелкую бошку влазит токо мелкий мозг
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19.01.2022 23:04 Відповісти
головне - це площа сірої речовини, яка залежить від кількості звивин.
Навіть якби в нього була велика голова, його одинока звивина не дасть великої площі
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19.01.2022 23:51 Відповісти
Кстати у Эйнштейна был маленький мозг.
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20.01.2022 01:23 Відповісти
Учитывая что он предлагает переговоры вовчки с ****** на своей территории - это засланец
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19.01.2022 23:27 Відповісти
хоче дівчаток наших недозрілих злякать зненацьким видом ***?
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19.01.2022 23:52 Відповісти
кому шо
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20.01.2022 01:12 Відповісти
Переговори в Мінську вже ніхто не буде проводити, тому розглядають як альтернативу Стамбул. Європейцям туди зручно добиратись і рашистам не треба спеціальні дозволи на в'їзд давати. Бо в Європі санкції проти параші.
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20.01.2022 01:48 Відповісти
Надо объявить челендж. Пусть каждый приезжающий спрашивает у Зели: "просрал оборонзаказ?" и тутже даёт ему подзатыльник.
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20.01.2022 00:35 Відповісти
Во ты это уже дело
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20.01.2022 07:00 Відповісти
Зе+пу<Эрдога
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20.01.2022 01:28 Відповісти
Считаю, существование России в нынешних границах это дело максимум года-двух. Крым снова будет украинским (и Кубань тоже), а Московия лишится 70-80% своей территории.
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20.01.2022 01:36 Відповісти
Увы, но лет 15-20 прийдется ещё поработать всем нам над этой цел;ю.
хотя....)
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20.01.2022 07:02 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/ukraina-silnaya-strana-erdogan-otsenil-veroyatnost-masshtabnogo-nastupleniya-rossii.htm Эрдоган: "Украина - это сильная страна. Это необычное государство и в нем своя особенная ситуация"

Война недопустима в современном мире ни под каким предлогом, поскольку не способна разрешить политические междоусобицы. Нужно раз и навсегда понять, что больше не работают вещи, продиктованные позицией: "Я получу территории, я смогу их захватить".
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20.01.2022 01:44 Відповісти
Эрдоган предупредил путлера,полезешь в Украину будут большие проблемы,сегодня не 2014 года ...
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20.01.2022 04:10 Відповісти
 
 