Ердоган відвідає Київ 3 лютого, - речник

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку лютого.

Про це повідомив його речник Ібрагім Калин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

3 лютого - це день, коди відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туреччиною.

За словами речника турецького президента, Ердоган проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Очікується, що за результатами зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зазначається, що угоди будуть орієнтовані на оборону здатність.

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"Президент Ердоган, який, як очікується, поїде до України з великою делегацією, разом зі своїм колегою Зеленським вестиме 10-те засідання стратегічної ради високого рівня" - сказав Ібрагім Калин.