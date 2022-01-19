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В Беларуси задержан известный журналист и писатель Квятковский

В Беларуси задержан известный журналист и писатель Квятковский

Стало известно о задержании Северина Квятковского – белорусского писателя и журналиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу "Радио Свобода".

В Беларуси задержан писатель, журналист, менеджер культурных и медиапроектов Северин Квятковский.

Журналист недавно вернулся из-за границы в Беларусь. Силовики задержали его 19 января рядом с домом.

О причинах задержания информации нет.

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Квятковский работал в Радио Свобода с 2002 по 2008 год, а с 2012 года писал собственный блог для белорусской службы. До этого работал в белорусской службе "Польского радио" и газете "Наша ніва".

Он является членом Белорусской ассоциации писателей, ПЭН-центра и Союза белорусских журналистов.

Автор: 

Беларусь (7902) задержание (6679) Квяткивский (3)


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Топ комментарии
+8
Не хотели белорусы умирать вместе на своем протесте, теперь усатый диктатор переловит их по одному и уничтожит.
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19.01.2022 23:58
+4
В Украине сегодня полиция задержала Балуха.
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19.01.2022 23:16
+2
Беларусы погибали на протестах и продолжают умирать в заключении.
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20.01.2022 01:24
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В Украине сегодня полиция задержала Балуха.
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19.01.2022 23:16 Ответить
за що?
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19.01.2022 23:26 Ответить
За поддержку Пороха под судом сегодня.
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20.01.2022 01:46 Ответить
Раз затримали значить в відділок доправили? Чи не доправили?
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19.01.2022 23:51 Ответить
В'ятрович з Чийгозом відбили в прямому сенсі!
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20.01.2022 06:05 Ответить
тобто це як точно "точно" перша половина січня. Не дивно. Народна мудрість каже, як впізнати кацапа, або порохобота. А дуже просто. Завжди брешуть.
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20.01.2022 09:38 Ответить
страна фетишистов...
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19.01.2022 23:17 Ответить
Не хотели белорусы умирать вместе на своем протесте, теперь усатый диктатор переловит их по одному и уничтожит.
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19.01.2022 23:58 Ответить
да нам все равно сколько болотных рабов сгноит лукавый. это их обязанность воевать за свои права.
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20.01.2022 00:11 Ответить
то есть беларусы умиравшие на майдане и в добробатах за свободу Украины и Беларуси для тебя болотные рабы ?
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20.01.2022 01:22 Ответить
Думаю сравнение не корректно.
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20.01.2022 03:07 Ответить
А тобі відомо що в кілька разів більше білорусів воювало на боці ОРДЛО? Що БРСР поставляла масово продовольство на територію ОРДЛО? За деякими даними основна маса продуктів харчування на потреби саме збройних формувань РФ на території ОРДЛО йшла туди через Росію з БРСР?
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20.01.2022 08:13 Ответить
Беларусы погибали на протестах и продолжают умирать в заключении.
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20.01.2022 01:24 Ответить
А они защищаться, не пробовали?
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20.01.2022 03:08 Ответить
За Родину надо убивать ,а не умирать! Г. Сковорода.
Кто этого не понимает- обречён жить в рабстве. Похоже сябры этого не понимают, а украинцы на Майдане понимали.
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20.01.2022 08:00 Ответить
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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20.01.2022 08:15 Ответить
Это абсолютно недостойный и невежественный комментарий.
Наверное какого-то зеленого тинейджера, поэтому не надо обращать на него внимания.
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20.01.2022 08:36 Ответить
Може не знав , що владу в Білорусі захопили терористи , от і поїхав просто в фашистам в лапи .
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20.01.2022 07:58 Ответить
 
 