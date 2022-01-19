В Беларуси задержан известный журналист и писатель Квятковский
Стало известно о задержании Северина Квятковского – белорусского писателя и журналиста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу "Радио Свобода".
В Беларуси задержан писатель, журналист, менеджер культурных и медиапроектов Северин Квятковский.
Журналист недавно вернулся из-за границы в Беларусь. Силовики задержали его 19 января рядом с домом.
О причинах задержания информации нет.
Квятковский работал в Радио Свобода с 2002 по 2008 год, а с 2012 года писал собственный блог для белорусской службы. До этого работал в белорусской службе "Польского радио" и газете "Наша ніва".
Он является членом Белорусской ассоциации писателей, ПЭН-центра и Союза белорусских журналистов.
Топ комментарии
+8 Сергей Середа
показать весь комментарий19.01.2022 23:58
+4 Герхард
показать весь комментарий19.01.2022 23:16
+2 Bill Pecos
показать весь комментарий20.01.2022 01:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто этого не понимает- обречён жить в рабстве. Похоже сябры этого не понимают, а украинцы на Майдане понимали.
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
Наверное какого-то зеленого тинейджера, поэтому не надо обращать на него внимания.