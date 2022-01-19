В Беларуси задержан известный журналист и писатель Квятковский

Стало известно о задержании Северина Квятковского – белорусского писателя и журналиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу "Радио Свобода".

В Беларуси задержан писатель, журналист, менеджер культурных и медиапроектов Северин Квятковский.

Журналист недавно вернулся из-за границы в Беларусь. Силовики задержали его 19 января рядом с домом.

О причинах задержания информации нет.

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Квятковский работал в Радио Свобода с 2002 по 2008 год, а с 2012 года писал собственный блог для белорусской службы. До этого работал в белорусской службе "Польского радио" и газете "Наша ніва".

Он является членом Белорусской ассоциации писателей, ПЭН-центра и Союза белорусских журналистов.