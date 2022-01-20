Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах

На сайте Кабинета Министров обнародовано постановление от 29 декабря 2021 года об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных общин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Добровольческое формирование образуется собранием инициативной группы жителей территориального общества в присутствии командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил и уполномоченных представителей органа для местного самоуправления соответствующей территориальной громадой", - говорится в положении.

В документе уточняется, что членом добровольческого формирования громады может быть гражданин Украины в возрасте от 18 лет, проживающий на территории общества, где действует добровольческое формирование. Указанный гражданин должен пройти медицинский, профессиональный и психологический подбор (проверку), а также заключить контракт добровольца территориальной обороны.

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