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Новости Оборона
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Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах

Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах

На сайте Кабинета Министров обнародовано постановление от 29 декабря 2021 года об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных общин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Добровольческое формирование образуется собранием инициативной группы жителей территориального общества в присутствии командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил и уполномоченных представителей органа для местного самоуправления соответствующей территориальной громадой", - говорится в положении.

В документе уточняется, что членом добровольческого формирования громады может быть гражданин Украины в возрасте от 18 лет, проживающий на территории общества, где действует добровольческое формирование. Указанный гражданин должен пройти медицинский, профессиональный и психологический подбор (проверку), а также заключить контракт добровольца территориальной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие, - Вениславский

Автор: 

Кабмин (14031) оборона (5215) тероборона (340)


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Топ комментарии
+7
у всу
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20.01.2022 01:06
+7
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20.01.2022 07:04
+5
не сильно поспішають - сьогодні вже 20 січня. Різдвяні та новорічні свята. Сейшели та інші Туреччини.

Як просрати державу

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад. Джерело:
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20.01.2022 00:22
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Типовий штаб зони територіальної оборони складається з таких підрозділів:
u9:gl_4" id="n64" name="n64">керівництво (включаючи посадових осіб штабу бригади Сил територіальної оборони);
u9:gl_4" id="n65" name="n65">юридична служба;
u9:gl_4" id="n66" name="n66">група персоналу;
u9:gl_4" id="n67" name="n67">інформаційно-телекомунікаційний вузол;
u9:gl_4" id="n68" name="n68">центр планування та управління (у складі відділу планування загальних заходів територіальної оборони, відділу планування спеціальних (бойових) дій підрозділів Сил територіальної оборони, відділу розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділу управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, група напрямків);
u9:gl_4" id="n69" name="n69">відділ організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;
u9:gl_4" id="n70" name="n70">служба охорони державної таємниці і захисту інформації;
u9:gl_4" id="n71" name="n71">відділення цивільно-військового співробітництва;
u9:gl_4" id="n72" name="n72">відділення морально-психологічного забезпечення;
u9:gl_4" id="n73" name="n73">підрозділ охорони та забезпечення;
u9:gl_4" id="n74" name="n74">група сил підтримки;
u9:gl_4" id="n75" name="n75">медична служба;
u9:gl_4" id="n76" name="n76">відділення логістики (у складі груп тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);
u9:gl_4" id="n77" name="n77">фінансово-економічна служба;
u9:gl_4" id="n78" name="n78">служба зв'язків із громадськістю;
u9:gl_4" id="n79" name="n79">групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі зони територіальної оборони.
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20.01.2022 00:48 Ответить
Цей штаб вже недієздатний. Потоне в паперах і бюрократії.
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20.01.2022 09:16 Ответить
а що має бути натовп з берданками і командиром на жигулях?
можна так як єврейські козаки - https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0 https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0

або так - по русски - https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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20.01.2022 19:01 Ответить
алкаші не проходять.

До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони.
4. До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.
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20.01.2022 00:51 Ответить
Это всё бумажная волокита. Где я могу реально пройти курсы по применению NLAW или Стингера на худой конец?
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20.01.2022 00:20 Ответить
у всу
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20.01.2022 01:06 Ответить
не сильно поспішають - сьогодні вже 20 січня. Різдвяні та новорічні свята. Сейшели та інші Туреччини.

Як просрати державу

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад. Джерело:
показать весь комментарий
20.01.2022 00:22 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основи національного спротиву
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 41, ст.339)
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20.01.2022 00:52 Ответить
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20.01.2022 07:04 Ответить
У кожній хаті така "іграшка" потрібна бути. У хаті справжніх українців!
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20.01.2022 08:38 Ответить
Досить соплі жувати, мені потрібен український "малюк", бо калаш важкий, а у мене астма і мені вже 64....
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20.01.2022 08:44 Ответить
Возраст от18 и до?Не указан предельный возраст

В Киевской Руси дети князей учились ратному делу с 7 лет,а дети наших "князей"где они?
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20.01.2022 09:17 Ответить
Не скажу, что толку от этих формирований совсем не будет... Но ели оружие им будут выдавать только по большим праздникам на парады, то это говорит лишь об одном, - сцыкливость обгадившихся ЗЕбильных тварей преобладает над здравым смыслом.
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20.01.2022 09:18 Ответить
Відкрию страшну таємницю.
ДФТГ складатимуться з тих кому казенна зброя та амуніція не потрібні і задарма, оскільки мають все своє. Звісно будуть виключеня, але враховуючи порядок комплектування, умова - мати все своє, для більшості створюваних ДФТГ буде однією з ключових.
При наймні саме така картина складається після вивчення профільних нормативних актів, у сфері діяльності ДФТГ.
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20.01.2022 10:34 Ответить
Аналізуючи все те лайно за два попередні роки, яке було прийняте ЗЕбілами і названо законами, це можна було прогнозувати...
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20.01.2022 11:14 Ответить
 
 