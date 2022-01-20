Кабмин опубликовал положения о формировании подразделений теробороны в громадах
На сайте Кабинета Министров обнародовано постановление от 29 декабря 2021 года об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных общин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Добровольческое формирование образуется собранием инициативной группы жителей территориального общества в присутствии командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных сил и уполномоченных представителей органа для местного самоуправления соответствующей территориальной громадой", - говорится в положении.
В документе уточняется, что членом добровольческого формирования громады может быть гражданин Украины в возрасте от 18 лет, проживающий на территории общества, где действует добровольческое формирование. Указанный гражданин должен пройти медицинский, профессиональный и психологический подбор (проверку), а также заключить контракт добровольца территориальной обороны.
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u9:gl_4" id="n64" name="n64">керівництво (включаючи посадових осіб штабу бригади Сил територіальної оборони);
u9:gl_4" id="n65" name="n65">юридична служба;
u9:gl_4" id="n66" name="n66">група персоналу;
u9:gl_4" id="n67" name="n67">інформаційно-телекомунікаційний вузол;
u9:gl_4" id="n68" name="n68">центр планування та управління (у складі відділу планування загальних заходів територіальної оборони, відділу планування спеціальних (бойових) дій підрозділів Сил територіальної оборони, відділу розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділу управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, група напрямків);
u9:gl_4" id="n69" name="n69">відділ організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;
u9:gl_4" id="n70" name="n70">служба охорони державної таємниці і захисту інформації;
u9:gl_4" id="n71" name="n71">відділення цивільно-військового співробітництва;
u9:gl_4" id="n72" name="n72">відділення морально-психологічного забезпечення;
u9:gl_4" id="n73" name="n73">підрозділ охорони та забезпечення;
u9:gl_4" id="n74" name="n74">група сил підтримки;
u9:gl_4" id="n75" name="n75">медична служба;
u9:gl_4" id="n76" name="n76">відділення логістики (у складі груп тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);
u9:gl_4" id="n77" name="n77">фінансово-економічна служба;
u9:gl_4" id="n78" name="n78">служба зв'язків із громадськістю;
u9:gl_4" id="n79" name="n79">групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі зони територіальної оборони.
можна так як єврейські козаки - https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0 https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0
або так - по русски - https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони.
4. До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.
Як просрати державу
На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад. Джерело:
Про основи національного спротиву
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 41, ст.339)
В Киевской Руси дети князей учились ратному делу с 7 лет,а дети наших "князей"где они?
ДФТГ складатимуться з тих кому казенна зброя та амуніція не потрібні і задарма, оскільки мають все своє. Звісно будуть виключеня, але враховуючи порядок комплектування, умова - мати все своє, для більшості створюваних ДФТГ буде однією з ключових.
При наймні саме така картина складається після вивчення профільних нормативних актів, у сфері діяльності ДФТГ.