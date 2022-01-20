Кабмін опублікував положення про формування підрозділів тероборони в громадах
На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил та уповноважених представників органу для місцевого самоврядування відповідної територіальної громади", - йдеться у положенні.
У документі уточнюється, що членом добровольчого формування громади може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування. Зазначений громадянин має пройти медичний, професійний та психологічний добір (перевірку), а також укласти контракт добровольця територіальної оборони.
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u9:gl_4" id="n64" name="n64">керівництво (включаючи посадових осіб штабу бригади Сил територіальної оборони);
u9:gl_4" id="n65" name="n65">юридична служба;
u9:gl_4" id="n66" name="n66">група персоналу;
u9:gl_4" id="n67" name="n67">інформаційно-телекомунікаційний вузол;
u9:gl_4" id="n68" name="n68">центр планування та управління (у складі відділу планування загальних заходів територіальної оборони, відділу планування спеціальних (бойових) дій підрозділів Сил територіальної оборони, відділу розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділу управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, група напрямків);
u9:gl_4" id="n69" name="n69">відділ організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;
u9:gl_4" id="n70" name="n70">служба охорони державної таємниці і захисту інформації;
u9:gl_4" id="n71" name="n71">відділення цивільно-військового співробітництва;
u9:gl_4" id="n72" name="n72">відділення морально-психологічного забезпечення;
u9:gl_4" id="n73" name="n73">підрозділ охорони та забезпечення;
u9:gl_4" id="n74" name="n74">група сил підтримки;
u9:gl_4" id="n75" name="n75">медична служба;
u9:gl_4" id="n76" name="n76">відділення логістики (у складі груп тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);
u9:gl_4" id="n77" name="n77">фінансово-економічна служба;
u9:gl_4" id="n78" name="n78">служба зв'язків із громадськістю;
u9:gl_4" id="n79" name="n79">групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі зони територіальної оборони.
можна так як єврейські козаки - https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0 https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0
або так - по русски - https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони.
4. До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.
Як просрати державу
На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад. Джерело:
Про основи національного спротиву
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 41, ст.339)
В Киевской Руси дети князей учились ратному делу с 7 лет,а дети наших "князей"где они?
ДФТГ складатимуться з тих кому казенна зброя та амуніція не потрібні і задарма, оскільки мають все своє. Звісно будуть виключеня, але враховуючи порядок комплектування, умова - мати все своє, для більшості створюваних ДФТГ буде однією з ключових.
При наймні саме така картина складається після вивчення профільних нормативних актів, у сфері діяльності ДФТГ.