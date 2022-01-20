Кабмін опублікував положення про формування підрозділів тероборони в громадах

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил та уповноважених представників органу для місцевого самоврядування відповідної територіальної громади", - йдеться у положенні.

У документі уточнюється, що членом добровольчого формування громади може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування. Зазначений громадянин має пройти медичний, професійний та психологічний добір (перевірку), а також укласти контракт добровольця територіальної оборони.

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