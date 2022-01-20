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Новини Оборона
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Кабмін опублікував положення про формування підрозділів тероборони в громадах

Кабмін опублікував положення про формування підрозділів тероборони в громадах

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил та уповноважених представників органу для місцевого самоврядування відповідної територіальної громади", - йдеться у положенні.

У документі уточнюється, що членом добровольчого формування громади може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування. Зазначений громадянин має пройти медичний, професійний та психологічний добір (перевірку), а також укласти контракт добровольця територіальної оборони.

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Автор: 

Кабмін (14108) оборона (4799) тероборона (386)


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Топ коментарі
+7
у всу
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20.01.2022 01:06
+7
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20.01.2022 07:04
+5
не сильно поспішають - сьогодні вже 20 січня. Різдвяні та новорічні свята. Сейшели та інші Туреччини.

Як просрати державу

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад. Джерело:
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20.01.2022 00:22
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Типовий штаб зони територіальної оборони складається з таких підрозділів:
u9:gl_4" id="n64" name="n64">керівництво (включаючи посадових осіб штабу бригади Сил територіальної оборони);
u9:gl_4" id="n65" name="n65">юридична служба;
u9:gl_4" id="n66" name="n66">група персоналу;
u9:gl_4" id="n67" name="n67">інформаційно-телекомунікаційний вузол;
u9:gl_4" id="n68" name="n68">центр планування та управління (у складі відділу планування загальних заходів територіальної оборони, відділу планування спеціальних (бойових) дій підрозділів Сил територіальної оборони, відділу розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділу управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, група напрямків);
u9:gl_4" id="n69" name="n69">відділ організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;
u9:gl_4" id="n70" name="n70">служба охорони державної таємниці і захисту інформації;
u9:gl_4" id="n71" name="n71">відділення цивільно-військового співробітництва;
u9:gl_4" id="n72" name="n72">відділення морально-психологічного забезпечення;
u9:gl_4" id="n73" name="n73">підрозділ охорони та забезпечення;
u9:gl_4" id="n74" name="n74">група сил підтримки;
u9:gl_4" id="n75" name="n75">медична служба;
u9:gl_4" id="n76" name="n76">відділення логістики (у складі груп тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);
u9:gl_4" id="n77" name="n77">фінансово-економічна служба;
u9:gl_4" id="n78" name="n78">служба зв'язків із громадськістю;
u9:gl_4" id="n79" name="n79">групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі зони територіальної оборони.
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20.01.2022 00:48 Відповісти
Цей штаб вже недієздатний. Потоне в паперах і бюрократії.
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20.01.2022 09:16 Відповісти
а що має бути натовп з берданками і командиром на жигулях?
можна так як єврейські козаки - https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0 https://www.youtube.com/watch?v=FAjW85rsnt0

або так - по русски - https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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20.01.2022 19:01 Відповісти
алкаші не проходять.

До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони.
4. До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.
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20.01.2022 00:51 Відповісти
Это всё бумажная волокита. Где я могу реально пройти курсы по применению NLAW или Стингера на худой конец?
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20.01.2022 00:20 Відповісти
у всу
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20.01.2022 01:06 Відповісти
не сильно поспішають - сьогодні вже 20 січня. Різдвяні та новорічні свята. Сейшели та інші Туреччини.

Як просрати державу

На сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову від 29 грудня 2021 року про затвердження положення про добровільні формування територіальних громад. Джерело:
показати весь коментар
20.01.2022 00:22 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основи національного спротиву
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 41, ст.339)
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20.01.2022 00:52 Відповісти
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20.01.2022 07:04 Відповісти
У кожній хаті така "іграшка" потрібна бути. У хаті справжніх українців!
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20.01.2022 08:38 Відповісти
Досить соплі жувати, мені потрібен український "малюк", бо калаш важкий, а у мене астма і мені вже 64....
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20.01.2022 08:44 Відповісти
Возраст от18 и до?Не указан предельный возраст

В Киевской Руси дети князей учились ратному делу с 7 лет,а дети наших "князей"где они?
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20.01.2022 09:17 Відповісти
Не скажу, что толку от этих формирований совсем не будет... Но ели оружие им будут выдавать только по большим праздникам на парады, то это говорит лишь об одном, - сцыкливость обгадившихся ЗЕбильных тварей преобладает над здравым смыслом.
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20.01.2022 09:18 Відповісти
Відкрию страшну таємницю.
ДФТГ складатимуться з тих кому казенна зброя та амуніція не потрібні і задарма, оскільки мають все своє. Звісно будуть виключеня, але враховуючи порядок комплектування, умова - мати все своє, для більшості створюваних ДФТГ буде однією з ключових.
При наймні саме така картина складається після вивчення профільних нормативних актів, у сфері діяльності ДФТГ.
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20.01.2022 10:34 Відповісти
Аналізуючи все те лайно за два попередні роки, яке було прийняте ЗЕбілами і названо законами, це можна було прогнозувати...
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20.01.2022 11:14 Відповісти
 
 