Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украине вряд ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил Байден.

Это, по словам американского президента, связано с тем, сколько работы придется сделать Украине в области демократии и "ряд других происходящих там вещей".

Кроме того, Байден напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов альянса.

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Как передает Голос Америки, по словам Байдена, Путин настаивал, что, во-первых, Украина не вступит в НАТО и, во-вторых, НАТО не разместит на территории Украины стратегические вооружения. "Мы можем поработать над вторым пунктом", – отметил президент США.