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Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, - Байден

Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украине вряд ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил Байден.

Это, по словам американского президента, связано с тем, сколько работы придется сделать Украине в области демократии и "ряд других происходящих там вещей".

Кроме того, Байден напомнил, что для вступления страны в НАТО необходима поддержка всех членов альянса.

Также смотрите: "Сверхдержава должна быть одна – Россия. НАТО распустить, ядерное оружие у всех забрать", - Жириновский. ВИДЕО

Как передает Голос Америки, по словам Байдена, Путин настаивал, что, во-первых, Украина не вступит в НАТО и, во-вторых, НАТО не разместит на территории Украины стратегические вооружения. "Мы можем поработать над вторым пунктом", – отметил президент США.

Автор: 

Байден Джо (2791) НАТО (10004) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+26
все ясно, потрібно позбавитись бубочку
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20.01.2022 00:43
+18
Звичайно!
Ніхто в НАТО не захоче мати резидентуру КГБ і ГРУ в своєму лоні.
Так що мінімум через три роки; ну, звісно, якщо знову Порох стане Верховним (а більше - хто?)
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20.01.2022 00:53
+18
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20.01.2022 01:44
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Правила форума Совет форумчан
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20.01.2022 00:40 Ответить
Товарищ Байдин, зато ймовірне приєднання НАТО до України.
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20.01.2022 00:40 Ответить
про це не можна говорити, бо Ху і Шо та Ко почують
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20.01.2022 00:44 Ответить
Пусть Ху сасаит конец императора Шо.
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20.01.2022 00:48 Ответить
все ясно, потрібно позбавитись бубочку
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20.01.2022 00:43 Ответить
А при Петі чого не взяли в НАТО?
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20.01.2022 06:24 Ответить
при пєті ху@ло не блєяв про відкрите вторгнення
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20.01.2022 07:04 Ответить
Крим був анексований ДО обрання Порошенко. 2/3 раніше окупованого Донбасу було звільнено саме при Порошенко.
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20.01.2022 08:41 Ответить
Это ложь про 2/3, в Луганской обл звільнено не больше 20%
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20.01.2022 13:59 Ответить
(Василий Бочка) спитай у Байдена
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20.01.2022 07:45 Ответить
Який же ти дебіл!
Тому, що це процесс. Тому, що на цей процесс потрібно багато часу. Це Швеція може вступити до НАТО за два дні, тому, що вона давно готова. Там демократія. Там немає і не може бути керівництва держави, яке скаже "какаяразніца". Там немає і не може бути керівництва держави яке переслідує опонентів дзвонячи суддям з наказами. Тому що там цивілізація, яку вони будували десятиріччями. Щоб таки дебіли не поповзли голосувати в 2019 році за таких же дебілів, як ти, а сиділи вдома дівлячись "Сватів", а нормальні люди знов обрали Порошенко, то велика імовірність того, що Украина до кінця 2030 року була б вже в НАТО.
Я розумію, що ти телепень і не розумієш цього, бо ти тупий, але я мушу тобі, валянку це написати.
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20.01.2022 10:42 Ответить
Та хто ж сумнівався... Оце така реальна катастрофа для кацапів? А країнам, що в НАТО, але теж не пощастило з їбанунутим сусідом, треба дуже замислитись.
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20.01.2022 00:47 Ответить
Ну капець
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20.01.2022 00:50 Ответить
Малоймовірне, бо в нас влада зелених зрадників…
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20.01.2022 00:51 Ответить
Тут не так сильно залежить від нього, тут більше самі США повинні зробити цей крок ніж ми. А шо бубочка, он Порох 5 років був Президентом - і що нас взяли в НАТО - ніт. Може Албанія, Черногорія та Північна Македонія були краще готові до НАТО ніж Україна? Я дуже в цьому не впевен...
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20.01.2022 00:57 Ответить
Порох виправляв п´ять років відношення Заходу до України взагалі, після зашкварів януковіча - азірова… спочатку нам навіть ніхто не бажав допомогати зброєю та інформацією, теж саме з МВФ… Залишився би Порох, вже мали б ПДЧ і голубі каски в лугандонії…
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20.01.2022 12:19 Ответить
Це все фігня Леоніде.
Країни з назвою "Північна Македонія" не було до 2019 року, їх блокувала Греція через назву Македонія до вступу у НАТО, а у 2020 їх вже взяли у НАТО.
Знадобився всього рік! А у нас "Порох виправляв п´ять років відношення Заходу до України", і за 5 років нас таки не взяли у НАТО. Якщо б хотіли нас би теж взяли за рік-два, максимум три, а якщо не взяли при самому оптимальному проєвропейському Президенту за 5, то тут річ не у відношенні до країни, а у власних інтересах.
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20.01.2022 13:31 Ответить
в Угорщині не краще
і в Італії
теж йолопи при владі
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20.01.2022 07:15 Ответить
Звичайно!
Ніхто в НАТО не захоче мати резидентуру КГБ і ГРУ в своєму лоні.
Так що мінімум через три роки; ну, звісно, якщо знову Порох стане Верховним (а більше - хто?)
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20.01.2022 00:53 Ответить
Мінімум років 20-30.
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20.01.2022 00:59 Ответить
От тільки не треба ******* всюди пхати. За його гідрантства ми не отримали жодного чіткого сигналу про можливе членство. І було за що. П"ять складів згоріло - і ніхто не винуватий. Лосі курили з непізнаними об"єктами. У наступніків така ж сама біда. Навіть гірша. Перевершили своїм дебілізмом папірєдніків.
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20.01.2022 01:10 Ответить
если вернется петро - не только нато не видать, политический процесс в Украине деградирует.
если мы не в состоянии за одну канедцию распознать карманника - плохи наши дела.
против избирательного правосудия готов воевать.
т.е. если петро сядет, то только после

полного и окончательного расследования вагнергейта - это раз
и после обьяснения
ОБОИМИ

почему не богатеют украинцы

потому что это главная задача избранной власти.
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20.01.2022 05:30 Ответить
а тобі, ольгінець пригожинський, яка вигода з того, що Україна вступить в НАТО?
У всяк випадку, твого протеже Бойко/мертвечука ніхто з нас бачити Гетьманом не хоче. І їх не буде.
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20.01.2022 10:35 Ответить
где я говорил о бойко?

я говорил о том, что главная задача президента -

все украинцы должны богатеть

тогда сами купим любое оружие и в НАТО сами пригласят.

а мы побираемся, и медвечуки при пете с росии пропанбутан начали завозить, и телеканалы покупать.

забылось все
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20.01.2022 10:57 Ответить
а що, зараз, через три роки хтось когось утримує від розслідування тих диверсій чи недбалостей?
Чи то там прямого умислу Пороха і підлеглої йому вертикалі - просто-напросто не вбачається?
Так і скажіть всю правду, 73/43%зебіли! Нині - у вас всі можливості!
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20.01.2022 10:30 Ответить
правда в том, что и тот и этот заняты собственным карманом, а не расследованием, а не Украиной и реформами
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20.01.2022 11:00 Ответить
Ви впевнені шо за 3 роки позбавитеся резидентури КГБ і ГРУ y своєму лоні? - от і НАТО ні...
наразі, завжди е юзік як кандідaт на рояль....
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20.01.2022 03:55 Ответить
Досить того що в НАТО болгарам і мадярам не дуже довіряють і видають дозовану інформацію стосового озброєнь їх стану та розвідувальних заходів
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20.01.2022 06:10 Ответить
невже окрім Пороха більше намає в Україні Гетьманів?

як згадаю міністрів за часів Пороха -то аж лячно стає...
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20.01.2022 08:30 Ответить
Куди їм братися до Галини Третьякової, чи дебіла Тимофія Милованова, або Найвєлічайгого прораба доріг.
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20.01.2022 08:42 Ответить
Нормальных не подпускают. А гавно все на поверхности держится.Ставят перед фактом,шо выбора другого нет.Поэтому жопа будет всегда.
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20.01.2022 08:45 Ответить
Так, немає іншого вибору. Пропаганда про народ, що все зайняли олігархи і цей народ не підпускають до влади, йде виключено з Московії, яка себе назвала Росією. Білоруси повелися і не пускали політиків на свої мітинги і демонстрації і їх стерли в пиляку. Теза про простих людей у владі, з тієї ж опери. Прийде нормальний пастух Гена, заведе стадо корів і биків і засіє скрізь зелену масу. Це і буде його рівень. Прийшов вже один простий із чи від наріду і будує тільки дороги і має мету засіяти мільярд дерев. Країну має очолити людина, яка розбирається в політиці, як діють державні інститути влади, мати свою команду і гроші, щоб це утримувати. Всі бувші президенти США на 90% були свого роду олігархами, правда американськими, які дбали за США, а не ізраїльськими чи московськими, які дбають про себе і про ті країни звідки вони, щоб були куди втікати.
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20.01.2022 14:02 Ответить
а чім це не кандітцев? - тільки башкою не думайти за кіло гречі - мо шо і зліпнется
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20.01.2022 08:49 Ответить
хороший вопрос

я уже спрашивал, и дальше не ясно,
куда в этот сложный момент делись из сми кандидаты на высший пост первого тура выборов
Гриценко, Тимошенко, Смешко итд
где их мнения по теме
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20.01.2022 11:08 Ответить
da vsio okminimum 3 serjoznih golosovanij na viborah i ne odnogo po prikolu, vot togda i budet vozmozhnostj razsmotretj chlenstvo Ukraini do NATO. Nu a chto vi hoteli, NATO ne cirk, da jeshcho, jesli do vas vstupit koe kto iz druzei rashki, to oni budet blokirovatj vash shana. Tak chto vsio v vashih rukah ukrainci.
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20.01.2022 00:55 Ответить
Ні. Річ тут не в тому. Байден боїться. Він, по суті, комуніст, а червоні завжди грали на боці москви. Згадайте як приймали до НАТО Португалію: очолював її диктатор Салазар і демократією там і не пахло. Україна зараз в тисячу разів демократичніша за тодішню Португалію. І, до речі, Португалії не загрожував ссср. Але її прийняли. А тут ми бачимо страх "байдена" перед путіном. І нічого иншого.
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20.01.2022 08:54 Ответить
Еще минимум 3 голосования за гетьмана и НАТО будет. Гетьман в топ партиях Украины с 98 года, осталось совсем немного чтобы он осилил задачу.
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20.01.2022 09:22 Ответить
Скоро кацапи будуть верещати що НАТО руками українців вбиває мирних расєян котрі прийшли рятувати українців від того НАТО
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20.01.2022 00:57 Ответить
А чому Україна не пропонує НАТО приєднатися до української системи оборони на чолі з старшим головнокомандувачем Зе? І це чудово, Зе очолюватиме спільне українсько-НАТОвське військо. Зе - герой, Зе наш керманич, рятівник миру в світовому обсязі...
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20.01.2022 01:05 Ответить
цей опівшостого максимум на роялі соло виконати може і то, до першої кришки роялю! ну не його це! пошуткувати зі сцени про Пороха - то ще й нічого а про себе - засць! тобто сцить! як обрали - шутки скінчилися!
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20.01.2022 08:34 Ответить
Як мінімум 20-30 років в НАТО нас полюбому не захочуть брати. Тому нема смислу тримати в Конституції що ми рухаємося до НАТО. Бо на цьому московія спекулює з намірами напасти на нас. Необхідно зменшувати можливості для спекуляцій ними.
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20.01.2022 01:13 Ответить
Москва може спекулювати на чому захоче - мова, "братські народи", сср-2.0 так що не варто себе тішити, що щось зміниться. А НАТО як вектор має бути. Ось у Білорусі був свій "особливий шлях" - де вони. КНДР - чучхе - де вони. Або ти частина Західного світу або....
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20.01.2022 01:22 Ответить
НАТО може бути вектором, але в наших умовах в НАТО треба йти тихо. Тим більше, що якщо звучно, то скоріше не буде.
А залежність Біларусі від московії не треба перебільшувати. Біларуси зараз дуже совкові і не дуже добре відносяться до рідної мови. Тому там не все так просто. Те що Лука підгавкує хутіну, в угоду совковим біларусам, це не заважає тому, що Біларусь юридично і практично має повноцінну державність. А оті їх "союзи" декларативні, не діють і не будуть діяти.
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20.01.2022 01:47 Ответить
Ну так війська ОДКБ в Казахстані взагалі туди на курорт прилітали(це про союзи)
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20.01.2022 02:05 Ответить
При цьому ні Казахстан ні Біларусь не втратили своєї державності і територій. А це головне.
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20.01.2022 02:12 Ответить
Казахстан згоден, але через те що дядько Си "попросив не заважати казахам вирішити це питання самотушки". Я думаю якщо Лукашенко завтра наприклад скаже "нафіг санкції, дістало постійно клянчити ярди в Путіна", хочу як колись в Європу "тіпа нейтральність і т.д." - скільки часу він проживе?
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20.01.2022 02:19 Ответить
Головне не про Лукашенка, а скільки Біларусь, як держава, проживе. Головне, що держава є і час грає на Біларусь. Зараз більшість біларусів ще совки і вважають московію братньою державою і ніякий президент це змінити не зможе. Тільки час від цього лікує. Щоб біларуси перестали бути совками треба ще щоб років 20-30 Біларусь якось поболталась в цьому.
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20.01.2022 08:37 Ответить
Чи може в його є позиція яка розходиться з думкою Москви - вроді майже "один в один" просто більш лайтові "плаваючі" формулювання. Так в чому державність і суверенність?
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20.01.2022 02:23 Ответить
Біларусь навіть по відношенню до України маленька держава по населенню. "Мудрий народ" там зараз ще в більшості скрепні совки і бачать московію братньою державою, а багато з них одним народом. Тому, хто б там не був президентом будуть робити реверанси перед московією відображаючи настрої населення. І навіть робити щось в угоду московії. Але Біларусь має всі атрибути і структури державності. Як народ перестане бути совковим, буде багато можливостей перестати підігрувати московії. Як я сказав вище, час грає на Біларусь. А зараз можливостей нема. Інакше можуть втратити державність. Зараз для них головне стабільність.
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20.01.2022 09:00 Ответить
Ще доповню. В них не те що "вони вибрали собі такий шлях" по державності. Думаю, що в тій ситуації як в них є, вибору іншого шляху нема. Народ у них совковий, скрєпний і не любить свою рідну мову, і це потихеньку може змінити тільки час.

Пару років назад Лукашенко казав, що з території Біларусі ніколи не підуть люди зі зброєю проти України. Думаю, що, не дивлячись ні на що, він так буде думати й далі. Я б на його місці відмінив би їх спільні військові навчання, які мають бути в лютому місяці, щоб московити не використали своє тимчасове знаходження там.
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20.01.2022 12:47 Ответить
Бо вони Росії не суперечили Якби у них справжній Майдан був Лука залив-би кров"ю БРСР А вбивали-б білорусів не білоруси а кацапи перевдягнуті в білоруську форму (як це було в Казахстані) А Коли Казахстан закипів то "сонцеликого просто зупинили китайці - у Китаї (у Синьцьзяні) живе вдвоє більше казахів ніж в самому КАзахстані - це потомки емігрантів що втекли з Росії у 1916-му А вони точно - "казахобандерівці"! Саме вони під Жаланашколем у 1969 році "нєрви делали СРСР І якби Китай "свиснув"-би зараз то у казахів на складах не вистачило-б одягу взуття і шевронів з кокардами щоб одягти всю казахську армію! І ніяка ОДКБ нічого зробить не змогла-б
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20.01.2022 06:25 Ответить
кацап штопаный потеряйся с ветки ,да и с сайта.
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20.01.2022 03:04 Ответить
А с какой стати Украина должна менять Конституцию из-за хотелок хутина ? Вы тут кацапскую пропаганду прекратите
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20.01.2022 01:35 Ответить
Потому что надо быть более гибкими и учитывать опасность от них. А не заниматься шапкозакидательством.
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20.01.2022 02:09 Ответить
Не несите бред кацапский . Я Вас даже к ним не посылаю , бо мордор скоро развалится и Вам будет негде жить 😀😀😀
а Конституции США БОЛЕЕ 200 лет и никто ее не переписывал
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20.01.2022 02:14 Ответить
Ну от реально про яку гнучкість після статей Путіна і Медведєва можна говори "гнучко зникнути"
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20.01.2022 02:28 Ответить
‼️США и Британия показали себя настоящими союзниками Украины .
ТОГДА ВОПРОС - как случилось , что в переговорах между Украиной и рашей участвуют неприкрытые союзники Кремля- Франция и Германия?

кстати, уже 8 лет !!!! И сдвигов нет !!! И минскими соглашениями уже задолбали
Кто знает как формировалась группа по переговорам ? Почему не включили будапештский формат ?
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20.01.2022 01:33 Ответить
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20.01.2022 01:44 Ответить
Для неё это потрясение - сколько молодых хлопцев раша убила
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20.01.2022 02:15 Ответить
Хотілося знати у чому Албанія відрізняється від України та в чому її заслуга в прийнятті в НАТО? Невже в Німеччині є демократія, коли з вбивцями йдуть на перемовини та постачають окупантам в Крим генератори в обхід санкцій та тягнуть газ в обхід України? А в чому сила НАТО, якщо їх представники продаються за гроші вбивці та голосують на саміти НАТО проти України? Якщо в НАТО демократія, то невже Байден рішає прийняти Україну чи ні? Щось така демократія смердить як кацапська наволоч. І перед Богом є нечисть. В союзниках України має бути Бог та правда, а все інше від лукавого.Тільки тоді Україна переможе.
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20.01.2022 01:49 Ответить
Ми через німців "срану гвинтівку проти безпілотників" купити не можемо, але розглагольствуємо про НАТО. Байден не буде (хоча може) ламати німців і французів через коліно, бо ми вже хочемо в блок. Тут спецоперації провалені, оборонзамовлення за два роки в дупі - але НАТО. Може хтось вкурсі почали вже будувати нормальні захищені склади для *********** - чи знову ждуть поки не бемкне.
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20.01.2022 02:11 Ответить
Які захищені склади були, ті і залишились.
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20.01.2022 04:34 Ответить
Україна вже в НАТО, поки що не формально. А якщо США нададуть Україні статус "НАТО-плюс", то стане майже член НАТО.
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20.01.2022 02:16 Ответить
Це буде вирішуватися після 2024 року і то, якщо "мудрий" народ знову не "наступить на граблі" на виборах президента.
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20.01.2022 07:00 Ответить
Це вже вирішується.
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20.01.2022 07:13 Ответить
Чи знаєте ви, що завдяки НАТО

в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?

НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні.
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20.01.2022 03:02 Ответить
Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.

Для Кремля питання розширення НАТО є принциповим - «червоною лінією», а сам Альянс - ворогом.Так відбувається внаслідок Історичного протистояння СРСР та НАТО часів холодної війни. Риторика Радянського Союзу зводилася до того, що Північноатлантичний Альянс - агресивний блок. І цю конфронтацію зберігає зараз і Росія. Під виглядом риторики протистояння з НАТО Кремль маскує свої імперські амбіції та виправдовує власну агресивну політику. Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.

Інтеграція до НАТО - справа не одного дня. Вона займе роки, але готуватися до неї потрібно вже зараз.
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20.01.2022 03:03 Ответить
НАТО оборонний союз. Створений після першої берлінської кризи, коли сталін відрізав з.Берлін від всього світу. Був створений швидко, тільки французи за де Голля кочевряжились. Це вже потім довбали НАТО СС 20, а тепер Іскандерами. В них більше нема чим бряцати, А Україну хочуть захопити під виглядом допомоги у відновленні конституційного ладу, коли сам Буба їх попросить про це. На цього сиплого лошару ніхто не звертає уваги, приїздять подивитись на нього по дорозі до рейху. Формально Україна не в НАТО а фактично так, рейх не хоче сам нападати першом бо збудеться пророцтво Енгельса, за яким всі війни, які починала Росія, вона програвала. А тут допомога зелених - по бистріше вкрасти, і звалити з країни. Світ великий - не догонять.
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20.01.2022 03:15 Ответить
Продовжуйте голосувати-підтримувати бубу, будете в ************ "о де кабе" раніше ніж уявляете..
Казахстанці вам розскажуть все за це кубло "самостійних" *********** калоній на кацапських танках..
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20.01.2022 03:25 Ответить
это логично, с зе-пидером во главе страны мы им не нужны
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20.01.2022 06:02 Ответить
новина про - США зможуть і готові запезпечіти Европу газом в разі нападу кацапів на Україну - ото б була новина, але для цього повинно буть Рейганом, чі Маккейном... - не Трампом і не Байденом.
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20.01.2022 06:08 Ответить
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20.01.2022 06:59 Ответить
Я зрозумів, що головна перешкода сьогодні для України вступити в НАТО - Найвєлічайший, татарови.єрмаки,демченко і їх свора в Раді. Почекаємо, мінімум рік, максимум 2,4 роки.
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20.01.2022 07:03 Ответить
Это верно, но есть еще и устав НАТО, на нарушение которого никто не пойдет.
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого. В частности, кандидаты в члены НАТО должны:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию.

Так что не Байден единый...
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20.01.2022 08:31 Ответить
Ловля на живца?
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20.01.2022 07:13 Ответить
та "низку інших речей, які там відбуваються".
Угадайте что за речі он имел ввиду)))
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20.01.2022 07:30 Ответить
Корупція, засилля кацапської агентури. Про держзраду не говоримо, бо Нелох і його помічник не вважають Україну своєю
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20.01.2022 08:20 Ответить
Согласие всех членов?
Тогда не скоро!
Венгрия, Италия, Турция - импотенты, члены не поддержат.
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20.01.2022 08:23 Ответить
Про Турцию ты зря звезданул...
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20.01.2022 08:37 Ответить
Турция заглядывает в рот *****.
Постройка АЭС, закупка вооружений, поддержка Азейбарджана для наказания Армении. Крепкие связи с ***********.
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20.01.2022 17:22 Ответить
против только политики немцы и венгры. потому что пуйловское бабло это вкусно и платить налоги с них не нужно
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20.01.2022 09:49 Ответить
Это всё отговорки, истинная причина - НАТО и ЕС удобно иметь Украину в качестве буфера перед дикой ордой. И ни за что не нужно отвечать, и дополнительная безопасность есть. Ну и амбиции орды в отношении Украины тоже играют роль.
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20.01.2022 08:31 Ответить
На сегодня хватит договора Блинкєн-Кулеба о страатегическом партнерстве Украина-США подписаном 10 ноября прошлого года,на очереди подписание еще одного законпроекта в Конгрессе нескольких сентаторов США Украина-НАТО+....
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20.01.2022 08:36 Ответить
Логично.НАТО военно - политическое образование стран с устоявшимися экономическими и социальными институтами,где правит закон.В Украине правит беззаконие и право богатого и сильного.На данный момент у власти чернь.Шариковы и Швондеры,и поддержавшие их безграмотный охлос.Ни одной развитой стране мира не охота иметь в друзьях комсомольцев,павликовморозовых и фросекбурлаковых,у них самих такого добра навалом,и пример Венесуэлы их не радует.Пока у нас не сдохнет социализм ни НАТО ни юогатства нам не видать.
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20.01.2022 08:38 Ответить
Британия прислала в Украину 1080 противотанковых комплексов....этого достаточно чтобы превратить рабссиянский металлолом в Хлам...
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20.01.2022 08:40 Ответить
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20.01.2022 08:44 Ответить
Мне вспомнились нравоучения Била Гейтса. Где он поучал,шо те хто жалуются на государство - есть неудачники. И типа удачник должен невзирая на все проблемы решать поставленную задачу )) - Я не спорю,шо как инженер он может и хороший. Но как философ - дурак полный. - Невозможно в коррупционном государстве заниматься бизнесом. - При Зеленском убежал миллионер канадец из Украины. При Порошенко - немец-сыровар. Дома у них все хорошо получалось. А в Украине обосрались. - Видно Гейтца наслушались ))
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20.01.2022 08:51 Ответить
Надо ж ещё учесть и сделать поправку на то, что все заявления маститых политиков делаются на дипломатическом языке. То есть, фразу "не очень хорошо" следует понимать как "хуже некуда". Стало быть, фразу "в ближайшее время маловероятно" следует понимать как "никогда в жизни ни при каких обстоятельствах". А кто-то надеется на что-то другое?
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20.01.2022 09:27 Ответить
но возможно)
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20.01.2022 09:47 Ответить
А хто нас може взяти в НАТО ,якщо у нас при владі неадеквати ,а 73 % дурнів ,привели їх до влади.
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20.01.2022 09:51 Ответить
Підараси,сеер…
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20.01.2022 10:18 Ответить
Козак Байден поставил на место мечтунов...
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20.01.2022 10:50 Ответить
Ещё никогда товарищ Байден не был так близко к провалу!
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20.01.2022 11:43 Ответить
Замыливают глаза пуйлу чтоб оно сильно не брыкалось и сидело на жопе ровно.
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20.01.2022 14:03 Ответить
 
 