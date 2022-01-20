Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до НАТО, оскільки для цього потрібно виконати низку умов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - заявив Байден.
Це, за словами американського президента, пов'язано з тим, скільки роботи доведеться зробити Україні в галузі демократії та "низку інших речей, які там відбуваються".
Крім того, Байден нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів альянсу.
Як передає Голос Америки, за словами Байдена, Путін наполягав, що, по-перше, Україна не вступить до НАТО, і, по-друге, НАТО не розмістить на території України стратегічних озброєнь. "Ми можемо попрацювати над другиму пунктом", - зазначив президент США.
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Тому, що це процесс. Тому, що на цей процесс потрібно багато часу. Це Швеція може вступити до НАТО за два дні, тому, що вона давно готова. Там демократія. Там немає і не може бути керівництва держави, яке скаже "какаяразніца". Там немає і не може бути керівництва держави яке переслідує опонентів дзвонячи суддям з наказами. Тому що там цивілізація, яку вони будували десятиріччями. Щоб таки дебіли не поповзли голосувати в 2019 році за таких же дебілів, як ти, а сиділи вдома дівлячись "Сватів", а нормальні люди знов обрали Порошенко, то велика імовірність того, що Украина до кінця 2030 року була б вже в НАТО.
Я розумію, що ти телепень і не розумієш цього, бо ти тупий, але я мушу тобі, валянку це написати.
Країни з назвою "Північна Македонія" не було до 2019 року, їх блокувала Греція через назву Македонія до вступу у НАТО, а у 2020 їх вже взяли у НАТО.
Знадобився всього рік! А у нас "Порох виправляв п´ять років відношення Заходу до України", і за 5 років нас таки не взяли у НАТО. Якщо б хотіли нас би теж взяли за рік-два, максимум три, а якщо не взяли при самому оптимальному проєвропейському Президенту за 5, то тут річ не у відношенні до країни, а у власних інтересах.
і в Італії
теж йолопи при владі
Ніхто в НАТО не захоче мати резидентуру КГБ і ГРУ в своєму лоні.
Так що мінімум через три роки; ну, звісно, якщо знову Порох стане Верховним (а більше - хто?)
если мы не в состоянии за одну канедцию распознать карманника - плохи наши дела.
против избирательного правосудия готов воевать.
т.е. если петро сядет, то только после
полного и окончательного расследования вагнергейта - это раз
и после обьяснения
ОБОИМИ
почему не богатеют украинцы
потому что это главная задача избранной власти.
У всяк випадку, твого протеже Бойко/мертвечука ніхто з нас бачити Гетьманом не хоче. І їх не буде.
я говорил о том, что главная задача президента -
все украинцы должны богатеть
тогда сами купим любое оружие и в НАТО сами пригласят.
а мы побираемся, и медвечуки при пете с росии пропанбутан начали завозить, и телеканалы покупать.
забылось все
Чи то там прямого умислу Пороха і підлеглої йому вертикалі - просто-напросто не вбачається?
Так і скажіть всю правду, 73/43%зебіли! Нині - у вас всі можливості!
наразі, завжди е юзік як кандідaт на рояль....
як згадаю міністрів за часів Пороха -то аж лячно стає...
я уже спрашивал, и дальше не ясно,
куда в этот сложный момент делись из сми кандидаты на высший пост первого тура выборов
Гриценко, Тимошенко, Смешко итд
где их мнения по теме
А залежність Біларусі від московії не треба перебільшувати. Біларуси зараз дуже совкові і не дуже добре відносяться до рідної мови. Тому там не все так просто. Те що Лука підгавкує хутіну, в угоду совковим біларусам, це не заважає тому, що Біларусь юридично і практично має повноцінну державність. А оті їх "союзи" декларативні, не діють і не будуть діяти.
Пару років назад Лукашенко казав, що з території Біларусі ніколи не підуть люди зі зброєю проти України. Думаю, що, не дивлячись ні на що, він так буде думати й далі. Я б на його місці відмінив би їх спільні військові навчання, які мають бути в лютому місяці, щоб московити не використали своє тимчасове знаходження там.
а Конституции США БОЛЕЕ 200 лет и никто ее не переписывал
ТОГДА ВОПРОС - как случилось , что в переговорах между Украиной и рашей участвуют неприкрытые союзники Кремля- Франция и Германия?
кстати, уже 8 лет !!!! И сдвигов нет !!! И минскими соглашениями уже задолбали
Кто знает как формировалась группа по переговорам ? Почему не включили будапештский формат ?
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні.
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
Для Кремля питання розширення НАТО є принциповим - «червоною лінією», а сам Альянс - ворогом.Так відбувається внаслідок Історичного протистояння СРСР та НАТО часів холодної війни. Риторика Радянського Союзу зводилася до того, що Північноатлантичний Альянс - агресивний блок. І цю конфронтацію зберігає зараз і Росія. Під виглядом риторики протистояння з НАТО Кремль маскує свої імперські амбіції та виправдовує власну агресивну політику. Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.
Інтеграція до НАТО - справа не одного дня. Вона займе роки, але готуватися до неї потрібно вже зараз.
Казахстанці вам розскажуть все за це кубло "самостійних" *********** калоній на кацапських танках..
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого. В частности, кандидаты в члены НАТО должны:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию.
Так что не Байден единый...
Угадайте что за речі он имел ввиду)))
Тогда не скоро!
Венгрия, Италия, Турция - импотенты, члены не поддержат.
Постройка АЭС, закупка вооружений, поддержка Азейбарджана для наказания Армении. Крепкие связи с ***********.