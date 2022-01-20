Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до НАТО, оскільки для цього потрібно виконати низку умов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - заявив Байден.

Це, за словами американського президента, пов'язано з тим, скільки роботи доведеться зробити Україні в галузі демократії та "низку інших речей, які там відбуваються".

Крім того, Байден нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Альтернативою "гарантіям безпеки" може стати зобов'язання США про неголосування за вступ України до НАТО, - МЗС РФ

Як передає Голос Америки, за словами Байдена, Путін наполягав, що, по-перше, Україна не вступить до НАТО, і, по-друге, НАТО не розмістить на території України стратегічних озброєнь. "Ми можемо попрацювати над другиму пунктом", - зазначив президент США.