Альтернативою "гарантіям безпеки" може стати зобов'язання США про неголосування за вступ України до НАТО, - МЗС РФ
Росія як альтернативу буде готова розглянути зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.
"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має замінити розуміння, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язувальній формі, що вони ніколи не будуть голосувати за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - зазначив він.
За словами Рябкова, це був би більш простий шлях для США.
Топ коментарі
+26 Юрий Петров #225294
показати весь коментар19.01.2022 14:46
+22 NonCFist
показати весь коментар19.01.2022 14:57
+15 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар19.01.2022 14:47
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Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...
А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...
у Украины есть полноценные военно-водушные силы и зенитно-ракетные войска
Вопрос, те кто их подписывали, юридически правомочны требовать еще.....сверх невыполненного меморандума???
Они вааще ...имеют право голоса???..робкого тихого болотного писка????
_Рашисты хотят этим демонстративно сломить и растоптать США и НАТО: гляди, мир, они выполняют наши приказы.
Хоть по 100 грамм налейте...
гарантий? удавите ***** и отведите свои говновойска в казармы... вот тогда и будет торг уместен ...
но только торг...а не гарантии)))))
задача - витягти все, що можна утягти, а решту кинути на поталу
Питер в 160 км от границы со страной НАТО Эстонией. А Украина намного дальше .
НАТУ В КОЖНУ ХАТУ.
Сейчас же, после оккупации Крыма - уже 50%.. а "завтра" - будет все 100%.. и ракеты НАТО, как и базы - будут в Украине..
эдакая "многоходовочка" вашего фуйла))
НО аргумент кацапов , что НАТО в Украине осложнит жизнь кацапии , когда НАТО уже в 160 км от Питера - это просто дурной трёп ,
И Кулеба и Зе и порох могли бы на это регулярно обращать внимание Запада
Но считаю , что аргумент раши про недопущение НАТО к ее границам абсурдным , т к НАТО уже около их границ в Прибалтике
Путин собрал физиков и под угрозой нападения на Адронный коллайдер требует гарантий нерасширения Вселенной)
Та які ж пихаті та дурні ці олені!
На які "письмові забов,язання" вони очікують від наймогутнішої держави світу?!
Може шо на лист на якому будє написано "Путін х...ло"?
Ну хоть шо нибудь, ну пажаласта... "...
- Идите нах@й!
И теперь ещё указывают Украине куда ей вступать?? Совсем озверели?