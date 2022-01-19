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Альтернативою "гарантіям безпеки" може стати зобов'язання США про неголосування за вступ України до НАТО, - МЗС РФ

Альтернативою

Росія як альтернативу буде готова розглянути зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має замінити розуміння, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язувальній формі, що вони ніколи не будуть голосувати за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - зазначив він.

За словами Рябкова, це був би більш простий шлях для США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні

Автор: 

НАТО (6463) росія (65394) членство в НАТО (1724) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+26
Кацапам свежего кокса привезли. Нюхали вместе с нашим кооуном
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19.01.2022 14:46
+22
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19.01.2022 14:57
+15
засуньте себе свои гарантии в опу. как только у нас появятся стингеры - вам хана
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19.01.2022 14:47
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Кацапам свежего кокса привезли. Нюхали вместе с нашим кооуном
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19.01.2022 14:46 Відповісти
я уже не уверен,что хуцпа не чисто росиянское изобретение..
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19.01.2022 14:48 Відповісти
ага СКОРЕЕ НАД СПАССКОЙ БАШНЕЙ БУДЕТ ВЕЯТЬ ЖОВТО БЛАКЫТНЫЙ ФЛАГ И МЫ НА МАЙДАНЕ ПОВЕСИМ Х..ЛЕНКА ВМЕСТЕ С ЕГО БАНДОЙ--- ЧЕМ ВЫ ПОЛУЧИТИТЕ СВОИ НЕУЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ ПЕДОФИЛЬНОГО ОКУРКА...
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19.01.2022 15:29 Відповісти
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !

Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...

А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...



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19.01.2022 15:30 Відповісти
засуньте себе свои гарантии в опу. как только у нас появятся стингеры - вам хана
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19.01.2022 14:47 Відповісти
стингеры отличная вещь для небольших расчётов, прячущихся в складках местности!
у Украины есть полноценные военно-водушные силы и зенитно-ракетные войска
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19.01.2022 14:49 Відповісти
Вы уверены что ракеты остались после 5 взрывов на складах?
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19.01.2022 14:51 Відповісти
некоторое время назад, тут писали об инспекции этих родов войск!
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19.01.2022 14:55 Відповісти
Стингеры лучше в данной ситуации. Если даже РФ захватит Украину, то партизаны со стингерами и джавелинами разнесут всю армию Рф из кустов и подвалов, как моджахеды разнесли стингерами в Афгане СССР.
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19.01.2022 15:22 Відповісти
вы очень сильно застряли в прошлом партизанской войны...как во второй мировой уже не будет...обилие дронов и оптики делает действия таких отрядов почти бесполезными... современные партизаны это человек ничем не отличающийся от "Мирного" но который может в любую минуту достать оружие...и Джавелин с собой не потаскаешь...А "Акции" возможны будут только в густонаселённых местах...так как там спрятаться можно будет...а это жертвы среди "Мирных"....в общем партизанское движение сильно изменилось...
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19.01.2022 15:55 Відповісти
У них войск не хватит поставить свою армию в каждом городе, чтобы партизаны не смогли свободно перемещаться. Ну и есть противодроновые ружья.
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19.01.2022 16:00 Відповісти
Це щож виходить?НАТО вони Не бояться,а Бояться тільки що Україна Вступить до НАТО? Пробують спригнути з тонучого корабля......
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19.01.2022 16:27 Відповісти
только взамен поламания всех едреных ракет москвы
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19.01.2022 14:47 Відповісти
та уже ж ответили вам сто раз что такого не будет, ну тупыыыыыыые
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19.01.2022 14:47 Відповісти
Зразу після виконання росією Будапештського меморандуму
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19.01.2022 14:48 Відповісти
ну дайте нам хоть чтонибудь! нам перед быдлом уже неудобно...
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19.01.2022 14:48 Відповісти
психіатри називають це "торг" - третя стадія прийняття неминучого
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19.01.2022 17:02 Відповісти
Минуточку! Аа.....как же Будапештский меморандум???....там ведь тоже были чьи то обязательства?....и подписи!!
Вопрос, те кто их подписывали, юридически правомочны требовать еще.....сверх невыполненного меморандума???
Они вааще ...имеют право голоса???..робкого тихого болотного писка????
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19.01.2022 14:52 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?))
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19.01.2022 14:52 Відповісти
І як тепер Аннушкє зібрати всю розлиту олію? Це не реально.)
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19.01.2022 14:53 Відповісти
менше, аніж на 120 міну я не згоден.
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19.01.2022 15:03 Відповісти
Да не кудахтай
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19.01.2022 14:53 Відповісти
Ну ок, США могут взять на себя эти обязательства и параллельно проголосовать за формат "НАТО+" который даст Украине даже без ПЧД, все что только могут дать амеры. Чем это лучше для рашкованов?)
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19.01.2022 14:54 Відповісти
Что бы США не дали по НАТО+ это не заменит устава НАТО, согласно которому члены НАТО дают свою армию и все остальное для защиты друг друга.
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19.01.2022 15:02 Відповісти
Статус союзника поза НАТО, за прикладом Кореї та Сауд.Аравії, набагато кращий.
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19.01.2022 15:13 Відповісти
Ні. Не кращий статус союзника поза НАТО. Саме важливе в НАТО -це не вільне постачання зброї. Саме найголовне- це їх 5-я стаття уставу НАТО.- Один за всіх и всі за кожного.
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19.01.2022 15:24 Відповісти
Короче ясно з *************** все. Нема чим там воювати, їхня армія алкашів та дегенератів страшна тільки проти власного безвольного. безправного холопського бидлонароду. Іржаві радяньські танки, та літаючі через раз космічєскіе гроби. Скоро будуть як КНДР. Дайте пожрать, ато ракету по сусідам запустимо. А Пуйло їхній просто дешевий гопнік.
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19.01.2022 14:54 Відповісти
"Альтернативою "гарантіям безпеки" може стати зобов'язання США про не голосування за вступ України до НАТО, - МЗС РФ"

_Рашисты хотят этим демонстративно сломить и растоптать США и НАТО: гляди, мир, они выполняют наши приказы.
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19.01.2022 14:54 Відповісти
кцппнх
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19.01.2022 14:56 Відповісти
Кацапи знову обкакалися і кричать, лякають, шантажують. Та пішли ви кацапи туди, де Макар телят не пас і ще навіть далі. Це справа українців куди їм йти і справа американців, які приймати рішення. Кацапи постягували весь свій мотлох і металобрухт до кордонів України, махають, погрожують, а їх не бояться. Давайте кацапи, хай ще Північна Корея випустить в море пару ракет і об'явить ядерну тривогу, може щн отримають санкції. Бабахніть ще пару раз по Сірії (може Ердоган приведе ще раз вас до пам'яті) і налякайте США, що поїдете на Кубу і Венесуелу і там наложите великі купи, щоб смерділо аж до США. Ніхто вас не боїться, проти вас просто об'єднується весь світ і все більше і більше бажаючих вступити в НАТО.
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19.01.2022 14:56 Відповісти
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19.01.2022 14:57 Відповісти
ага.. на обратной стороне Будапештского мамарандума вам напишут.. догонят и еще напишут..
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19.01.2022 14:57 Відповісти
А может нам всем встать раком? Русские - вы оху.....ели!!!
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19.01.2022 14:57 Відповісти
Сосните .кацапы. В смысле- не спите.
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19.01.2022 14:57 Відповісти
Ну,ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ДАЙТЕ!
Хоть по 100 грамм налейте...
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19.01.2022 14:58 Відповісти
Та пообіцяйте їм золоті гори. Напишіть їм все що вони хочуть. Виконувати не обов'язково. В любий момент викиньте ту бамажку на смітник.
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19.01.2022 14:58 Відповісти
Хотелки кремля растут по мере уступок.Американцы -не Золотая рыбка..
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19.01.2022 15:01 Відповісти
а как петь козломордые начинали,а сейчас уже альтернатива)))
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19.01.2022 15:03 Відповісти
Только после того как Пуйло сам себя в зад и на камеру
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19.01.2022 15:04 Відповісти
побряцали суки оружием ? теперь что-то просють?
гарантий? удавите ***** и отведите свои говновойска в казармы... вот тогда и будет торг уместен ...
но только торг...а не гарантии)))))
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19.01.2022 15:09 Відповісти
Настолько параша обнаглела, что всем диктует, делает себя несчастную, у нее отобрали часть территории, на ее территории ведется война!!

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19.01.2022 15:11 Відповісти
Деградация российской "дипломатии" поражает. Интересно товарищ Рябков - это дно или за ним последуют еще более "интересные для медицины" товарищи.
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19.01.2022 15:12 Відповісти
зазвичай так виглядає і поводиться ліквідаційна бригада
задача - витягти все, що можна утягти, а решту кинути на поталу
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19.01.2022 15:25 Відповісти
С какого такого ?

Питер в 160 км от границы со страной НАТО Эстонией. А Украина намного дальше .

НАТУ В КОЖНУ ХАТУ.
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19.01.2022 15:12 Відповісти
а там и Финляндия со Швецией вообще рядом. И думают что "ну его нах, в НАТО спокойнее!"
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19.01.2022 15:18 Відповісти
как итог, о котором писал кацапам еще в 2014: ватники, раньше никто и не думал продвигать НАТО на восток, в Украине за это было 25%.. А базы НАТО - в 2-3 тыс км от вас.
Сейчас же, после оккупации Крыма - уже 50%.. а "завтра" - будет все 100%.. и ракеты НАТО, как и базы - будут в Украине..
эдакая "многоходовочка" вашего фуйла))
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19.01.2022 15:20 Відповісти
Тупость масковского начальства Налицо 😀
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19.01.2022 15:44 Відповісти
Тут вопрос значимости Эстонии и Украины для кацапов. Она несоизмерима по их понятиям. Они все еще питают надежду на возврат Украины с ними в союз. Это для трезвомыслящих людей понятно что такое впринципе уже невозможно после всех событий что произошли и происходят. Но трезвомыслие это не про кацапов, а наглости им всегда было не занимать.
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19.01.2022 15:24 Відповісти
Я все прекрасно понимаю .
НО аргумент кацапов , что НАТО в Украине осложнит жизнь кацапии , когда НАТО уже в 160 км от Питера - это просто дурной трёп ,
И Кулеба и Зе и порох могли бы на это регулярно обращать внимание Запада
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19.01.2022 15:42 Відповісти
Потенциал Украины, при всем уважении к Эстонии, несоизмерим. Экономический, научный, военно-политический (не забываем про украинские диаспоры). Тут не в километраже нужно мерить опасность и угрозы. Кроме того, я еще раз акцентирую, что кацапы не оставляют идею основать с Украиной союзное государство. По нескольким причинам. Украина в постсоветских странах всегда имела соответствующее уважение. К ее мнению прислушивались. Она была той самой цементирующей основой для всех союзных республик совка. Несколько особняком может стояли прибалтийские страны. Да и те мнение Украины всегда уважали. Посему Украина кацапам нужна как воздух. Вступит она в союз с кацапами - многие постсоветские республики подтянутся сразу же. Я уже молчу о том, что без Украины у кацапов по сути нет истории. Бредовая идея ***** основать совок №2 и таким образом войти в историю собирателем т.с. земель русских его покуда не оставила.
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19.01.2022 15:54 Відповісти
Я все прекрасно понимаю
Но считаю , что аргумент раши про недопущение НАТО к ее границам абсурдным , т к НАТО уже около их границ в Прибалтике
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19.01.2022 16:09 Відповісти
Границы есть территориальные, а есть т.с. геополитические. Это несколько разные вещи. Можно быть близко территориально и далеко геополитически. А можно наоборот.
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19.01.2022 16:15 Відповісти
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19.01.2022 15:13 Відповісти
ставить односторонние требования это сверхнаглость
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19.01.2022 15:13 Відповісти
Ну, на таке приниження навряд чи піде люба країна, а тим більше США.
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19.01.2022 15:17 Відповісти
Ага. Так Беларашка же не была в НАТО зачем вы ее окупировали? То же самое с украинским крымом и дамбасом. Скорее ето будет не безопасность а гарантия нападения, если Украина не вступит в НАТО,
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19.01.2022 15:18 Відповісти
А на юг ...касаби не хочуть сходити
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19.01.2022 15:21 Відповісти
вернете ЯО и будете голосовать с кем угодно и про что угодно.....
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19.01.2022 15:25 Відповісти
Украинцы помнят опцию Будапештского меморандума, подписанного Россией...
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19.01.2022 15:26 Відповісти
Еще лучше требования)) Подставить США. У них там как я погляжу одни гении в миде) Есть и позитивные сигналы. Начали торговаться. Им нужна хорошая мина при плохой погоде. Отскочить но сохранить мордулица при этом как минимум или как максимум получить хотя бы мнимую, но победу. Но ума на это не хватает. Да и амеры по ходу поймали кураж и как специально колупают полусгнивший труп ракостана уже даже чисто из любопытства и азарта, чем ради самой дипломатии и желания погасить конфликт любым способом ).
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19.01.2022 15:29 Відповісти
Кацапы здесь водки нет, уходите, Украина для вас уже потеряна навсегда, братушки мать вашу
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19.01.2022 15:34 Відповісти
***.........

Путин собрал физиков и под угрозой нападения на Адронный коллайдер требует гарантий нерасширения Вселенной)
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19.01.2022 15:35 Відповісти
Вообще пусть нигде не голосуют ...😂😂
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19.01.2022 15:35 Відповісти
Йоу....
Та які ж пихаті та дурні ці олені!
На які "письмові забов,язання" вони очікують від наймогутнішої держави світу?!
Може шо на лист на якому будє написано "Путін х...ло"?
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19.01.2022 15:35 Відповісти
Как параша заговорила, можно подумать никто не догадывался, в чем самый главный камень предкновения. Грузия, все назад до 1997 года .. бла,.бла, бла. Письменные грарантии о деокупации Крыма и Донбасса, компенсация ущерба, и гарантии о ненападении, письменные. Тогда будете требовать, руцкие скоты. Шовинистическое, кацапские ублюдки, идите нах.
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19.01.2022 15:37 Відповісти
Геть з глузду з'їхало рябко...
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19.01.2022 15:37 Відповісти
Борзеют, сукі
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19.01.2022 15:42 Відповісти
от тупарылые макшанские свинособаки! вам же сказали прымым текстом, и неоднократно, и США и НАТО шо таких норм как отказ от присоединения новых стран к НАТО они НИКОГДА рассматривать не станут. дегенратам из страны вечных портянок и балалек это непонятно, как оказалось. Их выставили в дверь, ани ***** снова в окно
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19.01.2022 15:48 Відповісти
Дуже просто: вступитися з Криму, передати Україні Вороніжчину і Кубань - і вже на цьому напрямку РФії до НАТО буде дальше.
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19.01.2022 15:48 Відповісти
Рябков, а ты можешь дать гарантии, что больше никто из ваших дружбанов не будет вступать в ШОС и в ОДКБ? Хотя, шо я несу, в это гавно итак вступать никто не хочет… это организации по спасению главный упырей из диктаторских режимов. Пример - белорашка и казахи. Армения и та хочет выйти из этой клоаки из за того что рашка побоялась Эрдогана и не защитила армян в Карабахе.
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19.01.2022 15:52 Відповісти
"Ну хоть шо нибудь пообещайте нам, что бы мы могли заявить по телевизору шо пуцинапятьпабедил!
Ну хоть шо нибудь, ну пажаласта... "...
- Идите нах@й!
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19.01.2022 15:57 Відповісти
Фаллоимитатор вставленный в одно место Путлеру только даст 100%-результат в гарантиях безопасности !!!
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19.01.2022 16:02 Відповісти
Это же нужно быть настолько е*анутыми, что бы такое придумать...
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19.01.2022 16:47 Відповісти
а больше ничего не хотите, свиньи?! Часть Украины оккупировали, напали на Грузию, захватили земли Молдовы, совершили теракты против Польши и Нидерландов, бомбёжки в Сирии?
И теперь ещё указывают Украине куда ей вступать?? Совсем озверели?
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19.01.2022 17:00 Відповісти
и дальше будут озверевать, до тех пределов, до которых Запад им позволит. пора ужэ этого больного на всю голову медведя загнать обратно в его вонючую берлогу
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19.01.2022 17:02 Відповісти
Кацап,просто іди на йух.
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19.01.2022 17:05 Відповісти
скоты!
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19.01.2022 19:33 Відповісти
Только что слушал Александра Чалого на наших единых новинах. Это бред старого маразматика, выжившего из ума. Вот уж истина, что если бог захочет наказать человека, то прежде всего отымет у него разум. Зачем тогда были все эти жертвы, если оказывается можно было просто отлизать путину дипломатическим путем. Мне подумалось, а чего бы ему не выступить с этой речью в Мариуполе перед полком АЗОВ. И арахамию пусть с собой прихватит.. Пусть им расскажет...
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29.03.2022 20:09 Відповісти
 
 