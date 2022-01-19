Альтернативою "гарантіям безпеки" може стати зобов'язання США про неголосування за вступ України до НАТО, - МЗС РФ

Росія як альтернативу буде готова розглянути зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має замінити розуміння, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язувальній формі, що вони ніколи не будуть голосувати за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - зазначив він.

За словами Рябкова, це був би більш простий шлях для США.

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