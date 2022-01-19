У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні

Замміністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевняє, що повноцінні бойові дії в Європі наразі неможливі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Я впевнений, що немає жодного ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі чи ще десь", - сказав дипломат, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

Він також наголосив, що Росія не збирається робити жодних агресивних дій.

"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков.

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Нагадаємо, західні політики та ЗМІ неодноразово заявляли про підготовку Росією нападу на Україну. Москва ці звинувачення відкидала і стверджувала, що такі претензії використовуються як привід для розміщення біля російських кордонів військової техніки та сил НАТО.