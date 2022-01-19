УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7221 відвідувач онлайн
Новини
5 520 41

У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні

У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні

Замміністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевняє, що повноцінні бойові дії в Європі наразі неможливі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Я впевнений, що немає жодного ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі чи ще десь", - сказав дипломат, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

Він також наголосив, що Росія не збирається робити жодних агресивних дій.

"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив, що Захід "зарвався" і пішов на загострення

Нагадаємо, західні політики та ЗМІ неодноразово заявляли про підготовку Росією нападу на Україну. Москва ці звинувачення відкидала і стверджувала, що такі претензії використовуються як привід для розміщення біля російських кордонів військової техніки та сил НАТО.

вторгнення (380) Європа (1830) МЗС рф (962) росія (65394) Рябков Сергій (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Баба і кіт@babaikit

https://twitter.com/babaikit/status/1483748500877762561 1 ч



Цікаво, що на задньому плані робить С17.
Подарунки привіз?

показати весь коментар
19.01.2022 14:23
+9
Победа!!!!Порох победил!!!!!! земразота соси.е х..
показати весь коментар
19.01.2022 14:22
+8
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков. Джерело:

а раз так - выводите войска из донбасса и Крыма
показати весь коментар
19.01.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Победа!!!!Порох победил!!!!!! земразота соси.е х..
показати весь коментар
19.01.2022 14:22 Відповісти
Боже, бережи Порошенка
показати весь коментар
19.01.2022 14:29 Відповісти
Хочу ответить ряпкову ну и всему свинособачьему миду, пошли набуй!!!
показати весь коментар
19.01.2022 14:39 Відповісти
Пишить- НА ***, бо вони не зрозуміють
показати весь коментар
19.01.2022 14:55 Відповісти
треба їм вірити- це братський народ- жарт-
показати весь коментар
19.01.2022 14:22 Відповісти
Один норот, практически
показати весь коментар
19.01.2022 14:40 Відповісти
Нарешті... "лід тскрес" . Але такої заяву має зробити саме Путін!

А поки що...


Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !

Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...

А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...








показати весь коментар
19.01.2022 15:33 Відповісти
Баба і кіт@babaikit

https://twitter.com/babaikit/status/1483748500877762561 1 ч



Цікаво, що на задньому плані робить С17.
Подарунки привіз?

показати весь коментар
19.01.2022 14:23 Відповісти
саме так, вже 1100, і ще їдуть))
показати весь коментар
19.01.2022 14:27 Відповісти
там всем членам партии за по договору на подпись, что с ними будет, если хоть даже одну трубу от противотанковой ракеты продадут налево
показати весь коментар
19.01.2022 14:28 Відповісти
никак стингеры в военторге будут?
показати весь коментар
19.01.2022 14:29 Відповісти
А шо, мы их у супермаркете купляем, в любом)))
показати весь коментар
19.01.2022 14:42 Відповісти
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков. Джерело:

а раз так - выводите войска из донбасса и Крыма
показати весь коментар
19.01.2022 14:25 Відповісти
это да. но при первой их слабине надо говорить о возвращении до 2014 года
показати весь коментар
19.01.2022 14:50 Відповісти
*******, а окупований Крим та частина Донбасу - це що, не напад?!!
показати весь коментар
19.01.2022 14:27 Відповісти
да просто голуби мира
показати весь коментар
19.01.2022 14:29 Відповісти
мзс мокшанське, та ні хто вам не вірить!!!!! вИ чмошники БРЕХУНИ!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.01.2022 14:31 Відповісти
- Мы пришли с миром! Мы миролюбивые! Мы ни на кого не собираемся нападать! Прекратите поставки оборонительных вооружений в Украину!....

показати весь коментар
19.01.2022 14:34 Відповісти
а нет никаких поставок - мы оружие в шахтах выкапываем, да и в любом военторге можно что хошь купить! Данецкие не дадут соврать!
показати весь коментар
19.01.2022 14:50 Відповісти
Чикатило заявил шо он пацыфист, филателист, и коллекционер бабочек, шо он в жызни муху ни абидил, и ни на каво никада ни нападал и ни сабираицца....
показати весь коментар
19.01.2022 14:36 Відповісти
Ага, а глазки такие добрые добрые
показати весь коментар
19.01.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 14:37 Відповісти
пока?
показати весь коментар
19.01.2022 14:37 Відповісти
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев
показати весь коментар
19.01.2022 14:37 Відповісти
вот это и напрягает, кацапы всегда врут, лучше б сказали "убубубу, я вас щас всех, держите меня семеро" можно было бы только поржать в сторону психопатов, а так напряжно
показати весь коментар
19.01.2022 14:39 Відповісти
Ага. Мы верим. Особенно после того как Рашка возмущена украинским оборонительным вооружением. А когда вообще Рашка говорила что на кого то собирается нападать? Более того, даже окупировав очередную страну Рашка говорит что ихтамнет.
показати весь коментар
19.01.2022 14:40 Відповісти
Да, да! Вы "мирные" люди, но ваш бронепоезд стоит на запасному пути (с трёх сторон границ Украины, аж Дальний Восток и Сибирь демилитаризировали).
показати весь коментар
19.01.2022 14:42 Відповісти
А ми їх Будапештським меморандумом та по морді, по морді.
показати весь коментар
19.01.2022 14:43 Відповісти
Мне любопытно знать, оне при этом пальцы крестиком держали, подмигивали или хихикали, как идиоты?
показати весь коментар
19.01.2022 14:50 Відповісти
Це вже про щось э домовленості. Бо ріторика змінилась. Але, їх не озвучать. Тре дивитись 23.01 виступ у РФ. Там і буде озвучена подальша політика.
показати весь коментар
19.01.2022 14:55 Відповісти
10 декабря 2021 года.

Сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Кацапы - брехливые мрази, сегодня говорят одно завтра другое, веры им нет!
показати весь коментар
19.01.2022 15:00 Відповісти
В МЗС РФ ще кажуть що то не їх кокоін
показати весь коментар
19.01.2022 15:05 Відповісти
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну" адже це буде рівноціно рашистському суіциду
показати весь коментар
19.01.2022 15:07 Відповісти
Хитрая формулировочка: "полноценные боевые действия в Европе ..."
Донбасс - это, типа, не Европа?
Или там, типа, не "полноценные" боевые действия происходили?
Самое печальное во всем этом, что похоже в Европе так и считают. Судя по их реакции ...
показати весь коментар
19.01.2022 15:15 Відповісти
А для чего весь это движ, чисто так, стало скучно решили покатать войска из Сибири к украинской границе, чтобы пртлежней не было.
показати весь коментар
19.01.2022 15:19 Відповісти
Рябкову чем-либо в воздух выхлоп сделать не трудно. Путин что скажет по этому поводу? Молчит "государь-батюшка"....
показати весь коментар
19.01.2022 15:22 Відповісти
Он потом скажет: "такую пургу несет, как письков, примерно2
показати весь коментар
22.01.2022 20:41 Відповісти
Кацапу верить - себя нае... Ну вы поняли.
показати весь коментар
19.01.2022 15:26 Відповісти
Ага,вы твари и в 2014 не собирались нападать.Но так получилось.
показати весь коментар
19.01.2022 18:11 Відповісти
 
 