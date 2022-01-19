У МЗС РФ запевняють, що Росія не збирається нападати на Україну, а ризики повномасштабної війни в Європі відсутні
Замміністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевняє, що повноцінні бойові дії в Європі наразі неможливі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Я впевнений, що немає жодного ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі чи ще десь", - сказав дипломат, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".
Він також наголосив, що Росія не збирається робити жодних агресивних дій.
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков.
Нагадаємо, західні політики та ЗМІ неодноразово заявляли про підготовку Росією нападу на Україну. Москва ці звинувачення відкидала і стверджувала, що такі претензії використовуються як привід для розміщення біля російських кордонів військової техніки та сил НАТО.
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А поки що...
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...
Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...
А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...
https://twitter.com/babaikit/status/1483748500877762561 1 ч
Цікаво, що на задньому плані робить С17.
Подарунки привіз?
а раз так - выводите войска из донбасса и Крыма
Сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Кацапы - брехливые мрази, сегодня говорят одно завтра другое, веры им нет!
Донбасс - это, типа, не Европа?
Или там, типа, не "полноценные" боевые действия происходили?
Самое печальное во всем этом, что похоже в Европе так и считают. Судя по их реакции ...