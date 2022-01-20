Резников призвал Запад ввести превентивные санкции против ближайшего окружения Путина

Министр обороны Алексей Резников призвал Запад ввести против России превентивные санкции, что могло бы остановить предстоящую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резников убежден, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украины.

"У Запада есть такие возможности, как огромное состояние российских олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить счета с их состоянием", — подчеркнул Резников.

Министр обороны также прокомментировал так называемые "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО и не вступлении Украины в Альянс. Резников заметил, что на этом Россия не остановится. Кремль будет повышать ставки.

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"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И, возможно, следующей целью будет Берлинская стена", - считает глава Минобороны.