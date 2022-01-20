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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Резников призвал Запад ввести превентивные санкции против ближайшего окружения Путина

Резников призвал Запад ввести превентивные санкции против ближайшего окружения Путина

Министр обороны Алексей Резников призвал Запад ввести против России превентивные санкции, что могло бы остановить предстоящую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резников убежден, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украины.

"У Запада есть такие возможности, как огромное состояние российских олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить счета с их состоянием", — подчеркнул Резников.

Министр обороны также прокомментировал так называемые "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО и не вступлении Украины в Альянс. Резников заметил, что на этом Россия не остановится. Кремль будет повышать ставки.

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"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И, возможно, следующей целью будет Берлинская стена", - считает глава Минобороны.

Автор: 

путин владимир (31335) россия (95702) санкции (11321) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
Санкції вони такі:

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20.01.2022 01:50
+4
Распоряжение сверху прокурорским и СБУ-шникам боевиков-убийц ОРДЛО не задерживать! ЗЕ-власть их уже амнистирует за спиной народа?!
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20.01.2022 02:52
+3
Гідру касабську потрібно давити по всьому світу
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20.01.2022 06:34
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Санкції вони такі:

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20.01.2022 01:50 Ответить
Явно цей пан (буде наказаний) не консультувався з паном Агрохіміею, той би йому пояснив, що загрози нема і тo все маніпуляціі і вброси західних ЗМІ, а буба підвердив і нагадав що 1000 гривень все ще можна витрати на білет до 95го шапіто.
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20.01.2022 02:26 Ответить
Спочатку самі перестаньте торгувати з цапами. https://www.youtube.com/watch?v=u1gjslUesBs
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20.01.2022 02:32 Ответить
Распоряжение сверху прокурорским и СБУ-шникам боевиков-убийц ОРДЛО не задерживать! ЗЕ-власть их уже амнистирует за спиной народа?!
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20.01.2022 02:52 Ответить
щось смердить з цих висловів Резника. особистий багатолітній друг Ермака так просто попросив про санкції. Та це курява, просто чергова фраза.
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20.01.2022 03:25 Ответить
Так ти проти санкції
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20.01.2022 06:33 Ответить
Це як фальстарт у спорті, або "а ну вдар" у гопників, це як чихнути у горах під час обвалу. Провокація, яку на їх думку ніхто не зрозуміє.
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20.01.2022 08:16 Ответить
Гідру касабську потрібно давити по всьому світу
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20.01.2022 06:34 Ответить
дай бубі барабан і "треуголку" - він на нього сяде, на руку голову зіпре, захмуриться за долю України і прохрипть - "дайте мені коксу і вірталіот на всю родину + юзік..."
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20.01.2022 06:44 Ответить
а потім сплюне, в ліву змотню косовортки, і по кацапські так прохрипить: "тільки коксу і пороха за гратаи - сімья на сейшнулах, бо стомилися.... - красти - це вам не *******!"...
і вже пішала буба до сну...
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20.01.2022 07:04 Ответить
23 зелених закликають всіх до навпроти один одного - буба за лижі, бурковель і ермака.
ермак за кацапію, парахемія за кітай - резніков за всіх..
польскі пілоти дралися до останьного навіть під повністю окупованою нацистами Польщею і під флагом Брітанії.. - це так, на роздум всім....
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20.01.2022 06:35 Ответить
А самі ж не забутьте путіна з Хрещенням поздоровити!
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20.01.2022 06:38 Ответить
шо, знову христосе воскресе? - та скільки ж можна?
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20.01.2022 06:46 Ответить
Це добре, Захід і так все робить замість України. То хай хоч Найвєлічайший зніме лижі і забуде на короткий час Омани і Сейшели і звернеться до свого наріду 73%, хай почне фінансувати армію, а не будувати дороги для танків ворога і визначитися з ворогом. Бо у нормальних українців і всього світу, окрім білорусі, вірмен і вже частини казахів загроза і ворог путін, а у них "піндоси" і звичайно українці, а у Гундоса - Порошенко.
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20.01.2022 07:01 Ответить
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20.01.2022 07:21 Ответить
Так це точно нова справа проти Найвєлічайшого і його свори. Сьогодні ДБР чи СБУ її не порушать, але через 2,4 роки точно порушать. І після цього не потрібно кричати, що нам не дають зброю. Зброю бажають і дають українцям, просто не бажають мати справу з малоросами і агентами кремля.
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20.01.2022 08:37 Ответить
А Україна вже запровадила привентівні санкції проти оточення Путлєра ?
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20.01.2022 08:08 Ответить
Не. Ссыкотно. Сватов перестанут показывать
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20.01.2022 09:00 Ответить
кто такой резников?какие у него обязанности?
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20.01.2022 08:15 Ответить
Попередити про санкції проти Зелі та його найближчого оточення, якщо вони й надалі будуть заглядати у око Путіна та закінчувати війну у своїх головах.
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20.01.2022 08:36 Ответить
В оЧко
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20.01.2022 08:59 Ответить
Обвал уровня капитализации рабссиянских компаний 13 января продолжился вчера... за 5 дней кремлевские болваны потеряли миллиарды долларов на Мировых Биржах от Токио до Вашингтона... Байден АСТАНАВИТЕСЬ...
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20.01.2022 08:49 Ответить
Призывы, хорошо. Но решают не они.
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20.01.2022 08:54 Ответить
Про що шепчуть ці міністри? Політику Найвєлічайшого і його свори виклав пан Дроздов. А ця політика вся в темниках для телебачень, щоб звпудрити мізки не тільки баранам 73%, а вже і українцям6
-пітін ворог, а расєяни братній народ;
-не чіпати історію, особливо не писати пправду про Україну і не прославляти там українців-лідерів (краще какая разница)...
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20.01.2022 09:57 Ответить
 
 