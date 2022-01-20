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Резніков закликав Захід запровадити превентивні санкції проти найближчого оточення Путіна

Резніков закликав Захід запровадити превентивні санкції проти найближчого оточення Путіна

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Захід запровадити проти Росії превентивні санкції, що могло б зупинити майбутню агресію відносно України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Резніков переконаний, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для захисту Україну.

"У Заходу є такі можливості, як величезні статки російських олігархів, з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити рахунки з їхніми статками", – наголосив Резніков.

Міністр оборони також прокоментував так звані "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО та невступ України до Альянсу. Резніков зауважив, що на цьому Росія не зупиниться. Кремль підвищуватиме ставки.

"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", – вважає очільник Міноборони.

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Автор: 

путін володимир (23889) росія (65415) санкції (11891) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
Санкції вони такі:

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20.01.2022 01:50
+4
Распоряжение сверху прокурорским и СБУ-шникам боевиков-убийц ОРДЛО не задерживать! ЗЕ-власть их уже амнистирует за спиной народа?!
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20.01.2022 02:52
+3
Гідру касабську потрібно давити по всьому світу
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20.01.2022 06:34
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Санкції вони такі:

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20.01.2022 01:50 Відповісти
Явно цей пан (буде наказаний) не консультувався з паном Агрохіміею, той би йому пояснив, що загрози нема і тo все маніпуляціі і вброси західних ЗМІ, а буба підвердив і нагадав що 1000 гривень все ще можна витрати на білет до 95го шапіто.
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20.01.2022 02:26 Відповісти
Спочатку самі перестаньте торгувати з цапами. https://www.youtube.com/watch?v=u1gjslUesBs
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20.01.2022 02:32 Відповісти
Распоряжение сверху прокурорским и СБУ-шникам боевиков-убийц ОРДЛО не задерживать! ЗЕ-власть их уже амнистирует за спиной народа?!
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20.01.2022 02:52 Відповісти
щось смердить з цих висловів Резника. особистий багатолітній друг Ермака так просто попросив про санкції. Та це курява, просто чергова фраза.
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20.01.2022 03:25 Відповісти
Так ти проти санкції
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20.01.2022 06:33 Відповісти
Це як фальстарт у спорті, або "а ну вдар" у гопників, це як чихнути у горах під час обвалу. Провокація, яку на їх думку ніхто не зрозуміє.
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20.01.2022 08:16 Відповісти
Гідру касабську потрібно давити по всьому світу
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20.01.2022 06:34 Відповісти
дай бубі барабан і "треуголку" - він на нього сяде, на руку голову зіпре, захмуриться за долю України і прохрипть - "дайте мені коксу і вірталіот на всю родину + юзік..."
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20.01.2022 06:44 Відповісти
а потім сплюне, в ліву змотню косовортки, і по кацапські так прохрипить: "тільки коксу і пороха за гратаи - сімья на сейшнулах, бо стомилися.... - красти - це вам не *******!"...
і вже пішала буба до сну...
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20.01.2022 07:04 Відповісти
23 зелених закликають всіх до навпроти один одного - буба за лижі, бурковель і ермака.
ермак за кацапію, парахемія за кітай - резніков за всіх..
польскі пілоти дралися до останьного навіть під повністю окупованою нацистами Польщею і під флагом Брітанії.. - це так, на роздум всім....
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20.01.2022 06:35 Відповісти
А самі ж не забутьте путіна з Хрещенням поздоровити!
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20.01.2022 06:38 Відповісти
шо, знову христосе воскресе? - та скільки ж можна?
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20.01.2022 06:46 Відповісти
Це добре, Захід і так все робить замість України. То хай хоч Найвєлічайший зніме лижі і забуде на короткий час Омани і Сейшели і звернеться до свого наріду 73%, хай почне фінансувати армію, а не будувати дороги для танків ворога і визначитися з ворогом. Бо у нормальних українців і всього світу, окрім білорусі, вірмен і вже частини казахів загроза і ворог путін, а у них "піндоси" і звичайно українці, а у Гундоса - Порошенко.
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20.01.2022 07:01 Відповісти
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20.01.2022 07:21 Відповісти
Так це точно нова справа проти Найвєлічайшого і його свори. Сьогодні ДБР чи СБУ її не порушать, але через 2,4 роки точно порушать. І після цього не потрібно кричати, що нам не дають зброю. Зброю бажають і дають українцям, просто не бажають мати справу з малоросами і агентами кремля.
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20.01.2022 08:37 Відповісти
А Україна вже запровадила привентівні санкції проти оточення Путлєра ?
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20.01.2022 08:08 Відповісти
Не. Ссыкотно. Сватов перестанут показывать
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20.01.2022 09:00 Відповісти
кто такой резников?какие у него обязанности?
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20.01.2022 08:15 Відповісти
Попередити про санкції проти Зелі та його найближчого оточення, якщо вони й надалі будуть заглядати у око Путіна та закінчувати війну у своїх головах.
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20.01.2022 08:36 Відповісти
В оЧко
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20.01.2022 08:59 Відповісти
Обвал уровня капитализации рабссиянских компаний 13 января продолжился вчера... за 5 дней кремлевские болваны потеряли миллиарды долларов на Мировых Биржах от Токио до Вашингтона... Байден АСТАНАВИТЕСЬ...
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20.01.2022 08:49 Відповісти
Призывы, хорошо. Но решают не они.
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20.01.2022 08:54 Відповісти
Про що шепчуть ці міністри? Політику Найвєлічайшого і його свори виклав пан Дроздов. А ця політика вся в темниках для телебачень, щоб звпудрити мізки не тільки баранам 73%, а вже і українцям6
-пітін ворог, а расєяни братній народ;
-не чіпати історію, особливо не писати пправду про Україну і не прославляти там українців-лідерів (краще какая разница)...
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20.01.2022 09:57 Відповісти
 
 