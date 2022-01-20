Резніков закликав Захід запровадити превентивні санкції проти найближчого оточення Путіна
Міністр оборони Олексій Резніков закликав Захід запровадити проти Росії превентивні санкції, що могло б зупинити майбутню агресію відносно України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Резніков переконаний, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для захисту Україну.
"У Заходу є такі можливості, як величезні статки російських олігархів, з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити рахунки з їхніми статками", – наголосив Резніков.
Міністр оборони також прокоментував так звані "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО та невступ України до Альянсу. Резніков зауважив, що на цьому Росія не зупиниться. Кремль підвищуватиме ставки.
"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", – вважає очільник Міноборони.
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і вже пішала буба до сну...
ермак за кацапію, парахемія за кітай - резніков за всіх..
польскі пілоти дралися до останьного навіть під повністю окупованою нацистами Польщею і під флагом Брітанії.. - це так, на роздум всім....
-пітін ворог, а расєяни братній народ;
-не чіпати історію, особливо не писати пправду про Україну і не прославляти там українців-лідерів (краще какая разница)...