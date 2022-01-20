"Северный поток-2" остается рычагом влияния на РФ, - Блинкен
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" все еще является рычагом влияния на Россию.
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Блинкен в интервью отметил, что США выступают против ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку он подрывает энергетическую безопасность Европы.
При этом газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине и дает России возможность не использовать трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.
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Тарас Резниченко
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