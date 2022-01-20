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"Северный поток-2" остается рычагом влияния на РФ, - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" все еще является рычагом влияния на Россию.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Блинкен в интервью отметил, что США выступают против ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку он подрывает энергетическую безопасность Европы.

При этом газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине и дает России возможность не использовать трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.

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Газ (10234) россия (95702) США (26877) Северный поток (1452) Блинкен Энтони (937)


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Вот оно что, Михалыч - Рычагом виляния и озабоченности...
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20.01.2022 10:58 Ответить
блинкен лицемер
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20.01.2022 11:08 Ответить
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20.01.2022 13:18 Ответить
 
 