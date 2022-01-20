"Північний потік-2" залишається важелем впливу на РФ, - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" все ще є важелем впливу на Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Блінкен в інтерв'ю зазначив, що США виступають проти введення газопроводу в експлуатацію, оскільки він підриває енергетичну безпеку Європи.

При цьому газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні й дає Росії можливість не використовувати трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

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