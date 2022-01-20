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Новини
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"Північний потік-2" залишається важелем впливу на РФ, - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" все ще є важелем впливу на Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Блінкен в інтерв'ю зазначив, що США виступають проти введення газопроводу в експлуатацію, оскільки він підриває енергетичну безпеку Європи.

При цьому газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні й дає Росії можливість не використовувати трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" не запрацює повноцінно до наступного опалювального сезону, - "Нафтогаз"

Автор: 

газ (10462) росія (65415) США (23085) Північний потік (2465) Блінкен Ентоні (1157)


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20.01.2022 10:58 Відповісти
блинкен лицемер
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20.01.2022 11:08 Відповісти
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20.01.2022 13:18 Відповісти
 
 