"Північний потік-2" залишається важелем впливу на РФ, - Блінкен
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" все ще є важелем впливу на Росію.
Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Блінкен в інтерв'ю зазначив, що США виступають проти введення газопроводу в експлуатацію, оскільки він підриває енергетичну безпеку Європи.
При цьому газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні й дає Росії можливість не використовувати трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.
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Тарас Резниченко
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Igor Wind
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