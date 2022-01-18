"Північний потік-2" не запрацює повноцінно до наступного опалювального сезону, - "Нафтогаз"

У НАК "Нафтогаз України" вважають, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює повноцінно до наступного опалювального сезону.

Про це радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук заявила виданню "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця цього року, аж до жовтня, швидше за все, так само газ не потече через "Північний потік-2". І я вважаю, що це спільний здобуток всіх гравців в Україні, патріотів, які працюють на цьому фронті. І я вважаю, що шанс виграти цю війну є і за це ми будемо боротися", - сказала вона.

Як відомо, будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року.

Читайте: Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін

У середині листопада Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG, що базується в швейцарському місті Цуг, пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

У "Газпромі" наприкінці минулого року заявили, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" повністю готові до експлуатації.

Втім, німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.

Також читайте: "Північний потік-2" сприяє підготовці нападу РФ, - Вітренко