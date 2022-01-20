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В Украине началась вспышка СOVID-19. Эпицентр - Западная Украина, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началась вспышка СOVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал министр.
Ляшко сообщил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.
"Самая осложненная эпидситуация - в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.
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Всі ж уже без масок у громадських місцях тиняються.
А як ти знаєш, що вас з дружиною не включили в статистику, маєш доступ до баз даних МОЗ? Але ви антиваксовські рашаботи і тупорилі історії видумуєте!
Дык еще в декабре было понятно и даже дата была яснее ясного, депутаты что зря переносили пленарную неделю
Ждем 6-8 новостей в день и активизацию ботов.
членограй испугался что таки захлопнут крышку
гробарояля...
В Китае, в Гонконге, во вторник 2 тысячи домашних хомячков вбили разом (это не шутка), потому что в каком-то магазине для домашних животных нашли "следы" ковидлы.
Это означает, что ситуация в Китае находится на грани коллапса, а локдауны, то есть открытый террор населения(примером этого является убийство хомячков), очень помогает коммунякам удержаться у власти.
На прошлой неделе прошло сообщение, что сколько-то миллионов жителей китайского города Шиан (Сиань) выселили из города в карантинные лагеря ради "нулевой политики ковидлы", а город заперли в локдаун (с 23 декабря)
Содержат жителей города в туннелях автомобильных и на автомобильных парковках, расставили нары - так и туннелях и живут.
В Китае зима, между прочим.
А почему?
А потому, что за репорт о "нулевой ковидле" китайских чиновников премируют, а за смерти миллионов населения от переохлаждения не наказывают.
Так что очень, очень важно чиновникам правильно отрапортовать.
И потому журнал "The Economist" отрыто китайским товарищам намекает, чтобы правильно рапортовали миллионные смерти от ковидлы в Китае, но китаийские товарищи не понимают намеков, ибо не видят поощрения за правилные отчеты.
Вывод: чтобы рапортовали правильно, нужно поощрять.
Например, деньгами.
Да на:
https://www.youtube.com/watch?v=qKwbzq9vTDY
https://www.youtube.com/watch?v=UrUmohcuDwU
Репортажи то на английском о Сиане.
В репортаже четко показаны "карантинные" фасилити в АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОННЕЛЯХ и на АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКОВКАХ.
У тебя еще и дислексия: не способен понять написанное.
Все, придурок, я тебе больше отвечать не буду.
идикозевзатрещинукомуняцкую новосную хрень засунь себе в одно место, живіе сьемки давай, на многомилионное кол-во якобы переселеных нет ютуберов,инстаграмщиков,блогеров кто это неснял и не разместил в сети?????? Шалашовка ты побирающаяся по сети Тут на такие высеры как у тебя никто не ведется, иди побирайся дальше
Дед Байден заказал 400 миллионов хирургических масок для защиты от ковидлы.
Вывод: на Пфизере денег больше не сделаешь хороших, но вот на масках еще можно нажиться.
и почему шлюшко, до сих пор не вакцинирован второй и бустерной дозой?
у власти в США пока еще Демократы, а Фаучи УЖЕ обвинят в том, что врал он, зайка, и вкладывал денежки в Китай, в том числе в компании, занимающиеся биологическими разработками с мышками летучими.
Ай, как нехорошо, как некрасиво, так нагло врать, как врет Сенату США добрый доктор Фаучи.
Ляшко, ты прикинь, что с такими, как ты, сделают республиканцы, когда они в ноябре получат Конгресс США после выборов?
Ты ж понимаешь, Ляшко, что Фаучи НИКОГДА не выйдет из тюрьмы и помрет на нарах.
https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc
Как красиво замутили это ковидобесие, то китаезов обвинили, потом запоребрики приплели, потом пиндосы обвинили пиндосов, дабы совсем всех запарить.А ты реанимируешь прошлогодний шлак
Сейчас в него посылают войска.
Придурок, ты же не понимаешь по английски, но лезешь и лезешь, и лезешь, и лезешь.
Об этом говорится в отчете на сайте службы, на который ссылается сайт epravda.
Всего на так называемый "ковидный" фонд выделено 78,4 млрд грн, из которых было использовано 67,9 млрд грн. При этом контролем охвачено до 60 млрд. грн.
Из использованной суммы (67,9 млрд.грн) Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн, из которых 155,6 млн грн было устранено.
Наибольшее количество нарушений установлено именно в ходе аудита самого фонда и государственных программ, а также мониторинга закупок.
В разрезе распорядителей средств служба проверяла 12 госучреждений.
Из них лучше всего использовали выделенные средства в Министерстве внутренних дел и Государственном управлении делами - они потратили 100% предусмотренных средств.
Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).
В то же время напомним, что больше всего на борьбу с пандемией получил Укравтодор (26,2 млрд грн) и Министерство здравоохранения (21,8 млрд грн). И по 10 млрд грн каждый получил Минсоцполитики и Минэкономики.
В абсолютных числах больше всего проблем выявили в Укравтодоре - 12,6 млрд грн, из которых 5,9 млн грн было устранено.
Сразу за агентством в антирейтинге расположены Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 млрд грн, и Минэкономики (5 млрд грн).
При этом контроль охватил 100% использованных ведомствами и агентством средств.
Для сравнения, в Минздраве были обнаружены нарушения и проблемы на 3,9 млрд грн, однако контролем охватили лишь 66% средств. Именно по Минздраву открыто 22 уголовных производства по материалам аудита - больше всего у Минрегиона, 23 производства.
Относительно финансовых потерь бюджета больше всего их зафиксировали в Минрегионе на сумму 83,2 млн грн. В Минздраве и Минкульте нашли 33 и 36 млн грн потерь соответственно. В то же время в Укравтодоре - всего 10,2 млн грн.
Проведение аудита было одним из требований Международного валютного фонда. Согласно подписанному меморандуму с МВФ, завершить проведение аудита у Украины должно было еще до 1 апреля 2021 года.