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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине началась вспышка СOVID-19. Эпицентр - Западная Украина, - Ляшко

В Украине началась вспышка СOVID-19. Эпицентр - Западная Украина, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началась вспышка СOVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал министр.

Ляшко сообщил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

"Самая осложненная эпидситуация - в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уже семь областей в "оранжевой" зоне, на Буковине и в Ивано-Франковской области "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Правильно и получаем результаты как Европе, то есть никакие, все как болели так и болеют вне зависимости от локдаунов и вакцинации..
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20.01.2022 10:18
+9
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався спалах СOVID-19. Джерело:


Дык еще в декабре было понятно и даже дата была яснее ясного, депутаты что зря переносили пленарную неделю

Ждем 6-8 новостей в день и активизацию ботов.
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20.01.2022 10:18
+7
Так отож. Нулевой толк от масачек, а тошо в плане заражения и от прививачек толку никакого даже самые упоротые ковидобесы не отрицают. Уже
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20.01.2022 10:26
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Після свят... а чьо нє...
Всі ж уже без масок у громадських місцях тиняються.
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20.01.2022 09:59 Ответить
Незабаром на черзі Київ після хороводів.
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20.01.2022 10:12 Ответить
Треба по всій Україні вже іти на дистанційку. Київська область. Нема півкласу учнів, постійно на лікарняних вчителя - нема кому заміняти. Кожен день класи ідуть в онлайн, а вчителі повинні розриватись: читати уроки в школі і в інтернеті одночасно. Гарно, в кого є можливість в кабінеті, а багато вчителів можуть лише з дому працювати. Видно ж, що іде зараза після того, як діти повернулись за парти після канікул. Негайно треба переводити в онлайн, тим паче рашисти мінують школи кожен день..
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20.01.2022 11:49 Ответить
Зараз 2022р, а ковід якийсь застарілий.
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20.01.2022 09:59 Ответить
скриня пандори з рiзв"яним подарунком була вiдкрита як положно.

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20.01.2022 10:00 Ответить
Чітко оприділи загрозу Найвєлічайшому. Перекрити всі дороги, закрити всі пасажирські перевезення, щоб ні одна душа не змогла приїхати в Київ і піти до офісу.
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20.01.2022 10:00 Ответить
В нас очень много, меня ,жену в эту статистику не включили так как уколотые, хотя тоже болели. Показатели занижены в разы , так как в статистику попадают только не вакцинирование..(((
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20.01.2022 10:07 Ответить

А як ти знаєш, що вас з дружиною не включили в статистику, маєш доступ до баз даних МОЗ? Але ви антиваксовські рашаботи і тупорилі історії видумуєте!
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20.01.2022 11:47 Ответить
Как знаю, тест у меня никто не брал, только у детей, нам сказали вы вакцинирование вам не надо делать тест. А если не брали тест, то как я могу попасть в статистику зараженных??))) Но таким упертым дегенератам разве что докажешь...?)))
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20.01.2022 20:26 Ответить
Пока не начнут штрафовать и закрывать супермаркеты и прочие места сосредоточения людей, за отсутствие масок у посетителей, толку не будет. хотим в Европу, действуем как в Европе.
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20.01.2022 10:13 Ответить
Правильно и получаем результаты как Европе, то есть никакие, все как болели так и болеют вне зависимости от локдаунов и вакцинации..
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20.01.2022 10:18 Ответить
Так отож. Нулевой толк от масачек, а тошо в плане заражения и от прививачек толку никакого даже самые упоротые ковидобесы не отрицают. Уже
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20.01.2022 10:26 Ответить
ты хоть бы голову включил,а не методичку.
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20.01.2022 10:26 Ответить
Думаєте, в плоскоземельників є голова?
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20.01.2022 11:48 Ответить
Це вже не Ковідла-19,це Зелений Буковель-2022.
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20.01.2022 10:13 Ответить
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався спалах СOVID-19. Джерело:


Дык еще в декабре было понятно и даже дата была яснее ясного, депутаты что зря переносили пленарную неделю

Ждем 6-8 новостей в день и активизацию ботов.
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20.01.2022 10:18 Ответить
что то рановато...я рассчитывал в конце февраля...наверное вспышка завязана на событиях с Порошенко...
членограй испугался что таки захлопнут крышку гроба рояля...
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20.01.2022 10:25 Ответить
вы наивны, вся методология разгона ковидобесия уже яснее ясного, в америке и на западе - спад начала декабря - рост начало января (первая неделя), ибо у них главенство рождество а оно 25.12, и перед этим нужно скупляться тратить деньги и тд. У нас праздники длительные и буковель, поэтому дата ореентировалась на после 12.01, а так как депутаты перенесли пленарную неделю на неделю позже - стало яснее ясного "вспышка" начнется после крещения чуть ли не наследующий день. График, ничего личного.Заработали,отдохнули, нужно опять косить
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20.01.2022 11:00 Ответить
Уже повсюду отменяют маски и локдауны из-за бесполезности
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20.01.2022 10:30 Ответить
А вот неправда Ваша!
В Китае, в Гонконге, во вторник 2 тысячи домашних хомячков вбили разом (это не шутка), потому что в каком-то магазине для домашних животных нашли "следы" ковидлы.
Это означает, что ситуация в Китае находится на грани коллапса, а локдауны, то есть открытый террор населения(примером этого является убийство хомячков), очень помогает коммунякам удержаться у власти.

На прошлой неделе прошло сообщение, что сколько-то миллионов жителей китайского города Шиан (Сиань) выселили из города в карантинные лагеря ради "нулевой политики ковидлы", а город заперли в локдаун (с 23 декабря)
Содержат жителей города в туннелях автомобильных и на автомобильных парковках, расставили нары - так и туннелях и живут.
В Китае зима, между прочим.

А почему?
А потому, что за репорт о "нулевой ковидле" китайских чиновников премируют, а за смерти миллионов населения от переохлаждения не наказывают.
Так что очень, очень важно чиновникам правильно отрапортовать.
И потому журнал "The Economist" отрыто китайским товарищам намекает, чтобы правильно рапортовали миллионные смерти от ковидлы в Китае, но китаийские товарищи не понимают намеков, ибо не видят поощрения за правилные отчеты.
Вывод: чтобы рапортовали правильно, нужно поощрять.
Например, деньгами.
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20.01.2022 11:26 Ответить
охужэти сказки и сказочники где можно ознакомиться с видео многомилиионных жителей внечерты города в палатках и пр. хрени и опусташенный город? вы масштабы того бреда который пишите сами понимаете ?
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20.01.2022 11:32 Ответить
Тебя забанили в youtube, что ли?
Да на:

https://www.youtube.com/watch?v=qKwbzq9vTDY

https://www.youtube.com/watch?v=UrUmohcuDwU
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20.01.2022 11:35 Ответить
По английски то понимаешь, придурок?
Репортажи то на английском о Сиане.
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20.01.2022 11:36 Ответить
тупенька, и где там миллионые палаточные городки?? Диктор наговорил??? что за чушь комуняцкую новостную ты пытаешься впарить?? Подготовься получше в сл. раз
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20.01.2022 11:51 Ответить
Ты б изучил английский.
В репортаже четко показаны "карантинные" фасилити в АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОННЕЛЯХ и на АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКОВКАХ.
У тебя еще и дислексия: не способен понять написанное.

Все, придурок, я тебе больше отвечать не буду.
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20.01.2022 14:31 Ответить
Тебе уже біло сказанно идикозевзатрещину комуняцкую новосную хрень засунь себе в одно место, живіе сьемки давай, на многомилионное кол-во якобы переселеных нет ютуберов,инстаграмщиков,блогеров кто это неснял и не разместил в сети?????? Шалашовка ты побирающаяся по сети Тут на такие высеры как у тебя никто не ведется, иди побирайся дальше
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20.01.2022 14:44 Ответить
Ты реально упоратая, ты вообще представляешь себе парутройку лимонов китайцев вне города должны быть по твоим слова??? Какие к херам парковки,тунели??? Где таких как ты упоротых набирают по туалетам.
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20.01.2022 14:52 Ответить
И опять неправда Ваша про отмену намордников.
Дед Байден заказал 400 миллионов хирургических масок для защиты от ковидлы.
Вывод: на Пфизере денег больше не сделаешь хороших, но вот на масках еще можно нажиться.
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20.01.2022 11:28 Ответить
Давно не було чути цього бовдура від медицини . Видно дали відмашку з ОП , ось воно і заговорило...
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20.01.2022 10:35 Ответить
шлюшко, дурачок - угомонись уже, иди на военный учёт стань, толку может больше будет..
и почему шлюшко, до сих пор не вакцинирован второй и бустерной дозой?
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20.01.2022 10:43 Ответить
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20.01.2022 10:47 Ответить
..з Місця подій ... почався ЗОМБО інфо ВКИД ... прикро за ЦН.. злочинці і ВБИВЦІ - БУДУТЬ притягнуті до Суду Людського і Божого ..
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20.01.2022 10:51 Ответить
Ляшко, у меня для тебя персональный радостный подарок:
у власти в США пока еще Демократы, а Фаучи УЖЕ обвинят в том, что врал он, зайка, и вкладывал денежки в Китай, в том числе в компании, занимающиеся биологическими разработками с мышками летучими.
Ай, как нехорошо, как некрасиво, так нагло врать, как врет Сенату США добрый доктор Фаучи.
Ляшко, ты прикинь, что с такими, как ты, сделают республиканцы, когда они в ноябре получат Конгресс США после выборов?
Ты ж понимаешь, Ляшко, что Фаучи НИКОГДА не выйдет из тюрьмы и помрет на нарах.

https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc
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20.01.2022 11:19 Ответить
це п...ц, прошлогодние новости выставлять за новинку
Как красиво замутили это ковидобесие, то китаезов обвинили, потом запоребрики приплели, потом пиндосы обвинили пиндосов, дабы совсем всех запарить.А ты реанимируешь прошлогодний шлак
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20.01.2022 11:36 Ответить
Город Сиань заперли в локдаун 23 декабря прошлого года, меньше месяца назад.
Сейчас в него посылают войска.

Придурок, ты же не понимаешь по английски, но лезешь и лезешь, и лезешь, и лезешь.
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20.01.2022 11:38 Ответить
идиказевзатрещину,свой комуняцкий пропагандос пости в параше.
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20.01.2022 14:47 Ответить
Верушка МОЗ Украины - брехливые алчные суки.
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20.01.2022 11:19 Ответить
Государственная аудиторская служба опубликовала аудит Фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год, которого требует МВФ - проблемных вопросов было найдено на 30 млрд грн.
Об этом говорится в отчете на сайте службы, на который ссылается сайт epravda.

Всего на так называемый "ковидный" фонд выделено 78,4 млрд грн, из которых было использовано 67,9 млрд грн. При этом контролем охвачено до 60 млрд. грн.

Из использованной суммы (67,9 млрд.грн) Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 млрд грн, из которых 155,6 млн грн было устранено.

Наибольшее количество нарушений установлено именно в ходе аудита самого фонда и государственных программ, а также мониторинга закупок.

В разрезе распорядителей средств служба проверяла 12 госучреждений.
Из них лучше всего использовали выделенные средства в Министерстве внутренних дел и Государственном управлении делами - они потратили 100% предусмотренных средств.
Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

В то же время напомним, что больше всего на борьбу с пандемией получил Укравтодор (26,2 млрд грн) и Министерство здравоохранения (21,8 млрд грн). И по 10 млрд грн каждый получил Минсоцполитики и Минэкономики.

В абсолютных числах больше всего проблем выявили в Укравтодоре - 12,6 млрд грн, из которых 5,9 млн грн было устранено.
Сразу за агентством в антирейтинге расположены Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 млрд грн, и Минэкономики (5 млрд грн).

При этом контроль охватил 100% использованных ведомствами и агентством средств.

Для сравнения, в Минздраве были обнаружены нарушения и проблемы на 3,9 млрд грн, однако контролем охватили лишь 66% средств. Именно по Минздраву открыто 22 уголовных производства по материалам аудита - больше всего у Минрегиона, 23 производства.

Относительно финансовых потерь бюджета больше всего их зафиксировали в Минрегионе на сумму 83,2 млн грн. В Минздраве и Минкульте нашли 33 и 36 млн грн потерь соответственно. В то же время в Укравтодоре - всего 10,2 млн грн.

Проведение аудита было одним из требований Международного валютного фонда. Согласно подписанному меморандуму с МВФ, завершить проведение аудита у Украины должно было еще до 1 апреля 2021 года.
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20.01.2022 12:06 Ответить
Іди воювати,і коронапсихоз як рукою зніме!
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02.07.2022 20:04 Ответить
 
 