В Украине началась вспышка СOVID-19. Эпицентр - Западная Украина, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началась вспышка СOVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал министр.

Ляшко сообщил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

"Самая осложненная эпидситуация - в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

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