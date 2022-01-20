В Україні розпочався спалах СOVID-19. Епіцентр - Захід України, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався спалах СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", - сказав міністр.

Ляшко повідомив, що епіцентр спалаху є Захід України.

"Найбільш ускладнена епідситуація – на Івано-Франківщині. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", - сказав міністр.

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