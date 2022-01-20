Трюдо поручил расширить канадскую военную тренировочную миссию в Украине

Канадскую военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER следует продолжить.

Об этом говорится в мандате, переданному премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Аните Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Призываю Вас достичь результата для канадцев, выполнив следующие обязательства: убедиться, что Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжив операцию REASSURANCE в Восточной Европе и регулярно участвуя в воздушных и морских патрульных операциях, а также расширив поддержку Канадой Украины через операцию UNIFIER", - говорится в документе.

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Трюдо также призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по климату и безопасности, чтобы "Канада и ее союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и безотлагательные ситуации".

Напомним: в рамках операции UNIFIER в Канаде находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Мандат действующей миссии UNIFIER заканчивается через несколько месяцев. Если к тому времени он не будет продлен - канадские военные покинут территорию Украины.