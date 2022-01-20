Трюдо поручил расширить канадскую военную тренировочную миссию в Украине
Канадскую военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER следует продолжить.
Об этом говорится в мандате, переданному премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Аните Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Призываю Вас достичь результата для канадцев, выполнив следующие обязательства: убедиться, что Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжив операцию REASSURANCE в Восточной Европе и регулярно участвуя в воздушных и морских патрульных операциях, а также расширив поддержку Канадой Украины через операцию UNIFIER", - говорится в документе.
Трюдо также призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по климату и безопасности, чтобы "Канада и ее союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и безотлагательные ситуации".
Напомним: в рамках операции UNIFIER в Канаде находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Мандат действующей миссии UNIFIER заканчивается через несколько месяцев. Если к тому времени он не будет продлен - канадские военные покинут территорию Украины.
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Канадський, канадець від Канада, як данський, данець від Данія.
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Це англіцизм. Українською буде канадець., мексиканець, аргентинець, анголець, домініканець
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Шо це?
Так что, согласно в Китае теперь велено:
- не покупать ничего зарубежом
- а если покупать, то вскрывать в маске и в перчатках
- и вообще, всю зарубежную почту вскрывать на улице
- а лучше всего вообще ни с кем не переписыватьсяне переписываться
А судя по тому, что в Гонконге во вторник убили разом 2 тысячи хомячков домашних (вы прочли правильную цифру домшних итомцев), из-за того, что в каком-то магазине для животных обнаружили 'следы" ковидлы, ситуация в Китае не просто плохая, а находится на грани коллапса.
И, судя по тому, что омикрон прибыл в Китай из Канады, жахнут ядреным батоном китайцы прежде всего по Канаде.
Как думаете, стоит Ляшко и Педалику хомячков в Украине убить в рамках борьбы с ковидлой?
По рекомендации лучших китайских людоедов?
Об убийстве хомячков и вскрытии почты в масках и перчатках на улице тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc