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Новости Война
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Трюдо поручил расширить канадскую военную тренировочную миссию в Украине

Трюдо поручил расширить канадскую военную тренировочную миссию в Украине

Канадскую военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER следует продолжить.

Об этом говорится в мандате, переданному премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Аните Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Призываю Вас достичь результата для канадцев, выполнив следующие обязательства: убедиться, что Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжив операцию REASSURANCE в Восточной Европе и регулярно участвуя в воздушных и морских патрульных операциях, а также расширив поддержку Канадой Украины через операцию UNIFIER", - говорится в документе.

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Трюдо также призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по климату и безопасности, чтобы "Канада и ее союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и безотлагательные ситуации".

Напомним: в рамках операции UNIFIER в Канаде находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Мандат действующей миссии UNIFIER заканчивается через несколько месяцев. Если к тому времени он не будет продлен - канадские военные покинут территорию Украины.

Канада (2092) оборона (5215) военные учения (3459) Трюдо Джастин (298) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+5
Канадійцям взагалі,та Трюдо зокрема-респект...
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20.01.2022 10:13
+4
все остальные в Украине! что вам не понятно?
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20.01.2022 10:49
+1
в Канаді перебуває близько 200 канадських військових.
====
Шо це?
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20.01.2022 10:24
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Канадійцям взагалі,та Трюдо зокрема-респект...
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20.01.2022 10:13 Ответить
а шо це за країна у вас - Канадія?
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20.01.2022 10:25 Ответить
країна саме-Канада,населення-саме канадійці,а не канадці...
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20.01.2022 10:29 Ответить
Ще один "мовознавець"...

Канадський, канадець від Канада, як данський, данець від Данія.
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20.01.2022 10:39 Ответить
канадійці
===
Це англіцизм. Українською буде канадець., мексиканець, аргентинець, анголець, домініканець
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20.01.2022 10:45 Ответить
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20.01.2022 11:02 Ответить
в Канаді перебуває близько 200 канадських військових.
====
Шо це?
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20.01.2022 10:24 Ответить
все остальные в Украине! что вам не понятно?
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20.01.2022 10:49 Ответить
Да, что то вчера лишнего на грудь взял с берегов Роны...
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20.01.2022 11:01 Ответить
качок?! молодец!
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20.01.2022 11:04 Ответить
В этот раз обошлось без уток - закусывал камембертом.
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20.01.2022 11:06 Ответить
надеюсь, вы Камемберта не сильно обгрызли - ему еще сниматься в продолжении Доктора Стрейнджа
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20.01.2022 11:49 Ответить
Сэр, сниматься будет Камбербэтч.
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20.01.2022 12:07 Ответить
Брокендик Контрстрайк
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20.01.2022 17:00 Ответить
Лангедок-Руссильон.
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20.01.2022 19:47 Ответить
Ну да, ясно же написано, в Канаде, на дежурстве, осталось 200 военных
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20.01.2022 11:27 Ответить
Оговорочка, по Фрейду
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20.01.2022 11:26 Ответить
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20.01.2022 10:29 Ответить
da da Canada, niet niet soviet
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20.01.2022 10:34 Ответить
будемо вивчати англійську від носіїв)))
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20.01.2022 11:03 Ответить
Китай обвиняет Канаду в омикроне: согласно ЦК КПК, омикрон прибыл в Киай в письме из Канады.
Так что, согласно в Китае теперь велено:
- не покупать ничего зарубежом
- а если покупать, то вскрывать в маске и в перчатках
- и вообще, всю зарубежную почту вскрывать на улице
- а лучше всего вообще ни с кем не переписыватьсяне переписываться

А судя по тому, что в Гонконге во вторник убили разом 2 тысячи хомячков домашних (вы прочли правильную цифру домшних итомцев), из-за того, что в каком-то магазине для животных обнаружили 'следы" ковидлы, ситуация в Китае не просто плохая, а находится на грани коллапса.
И, судя по тому, что омикрон прибыл в Китай из Канады, жахнут ядреным батоном китайцы прежде всего по Канаде.

Как думаете, стоит Ляшко и Педалику хомячков в Украине убить в рамках борьбы с ковидлой?
По рекомендации лучших китайских людоедов?

Об убийстве хомячков и вскрытии почты в масках и перчатках на улице тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc
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20.01.2022 11:14 Ответить
Так, тут від китайців такого ніхто не чекав )))
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21.01.2022 06:00 Ответить
 
 