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Трюдо доручив розширити канадську військову тренувальну місію в Україні

Трюдо доручив розширити канадську військову тренувальну місію в Україні

Канадську військову тренувальну місію в Україні UNIFIER слід продовжити.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру оборони Аніті Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Закликаю Вас досягти результату для канадців, виконавши таке зобов’язання: упевнитися, що Канада вносить суттєвий внесок до діяльності НАТО, в тому числі продовживши операцію REASSURANCE у Східній Європі та беручи регулярну участь у повітряних та морських патрульних операціях, а також розширивши підтримку Канадою України через операцію UNIFIER", - зазначається у документі.

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Трюдо також закликав главу оборонного відомства створити новий Центр передового досвіду НАТО з питань клімату та безпеки, аби "Канада та її союзники були готові реагувати на пов’язані із кліматом загрози та невідкладні ситуації".

Нагадаємо: у рамках операції UNIFIER в Канаді перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає за кілька місяців. Якщо до того часу його не буде продовжено - канадські військові покинуть територію України.

Автор: 

Канада (2207) оборона (4799) військові навчання (2778) Трюдо Джастін (355) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+5
Канадійцям взагалі,та Трюдо зокрема-респект...
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20.01.2022 10:13
+4
все остальные в Украине! что вам не понятно?
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20.01.2022 10:49
+1
в Канаді перебуває близько 200 канадських військових.
====
Шо це?
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20.01.2022 10:24
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Канадійцям взагалі,та Трюдо зокрема-респект...
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20.01.2022 10:13 Відповісти
а шо це за країна у вас - Канадія?
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20.01.2022 10:25 Відповісти
країна саме-Канада,населення-саме канадійці,а не канадці...
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20.01.2022 10:29 Відповісти
Ще один "мовознавець"...

Канадський, канадець від Канада, як данський, данець від Данія.
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20.01.2022 10:39 Відповісти
канадійці
===
Це англіцизм. Українською буде канадець., мексиканець, аргентинець, анголець, домініканець
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20.01.2022 10:45 Відповісти
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20.01.2022 11:02 Відповісти
в Канаді перебуває близько 200 канадських військових.
====
Шо це?
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20.01.2022 10:24 Відповісти
все остальные в Украине! что вам не понятно?
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20.01.2022 10:49 Відповісти
Да, что то вчера лишнего на грудь взял с берегов Роны...
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20.01.2022 11:01 Відповісти
качок?! молодец!
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20.01.2022 11:04 Відповісти
В этот раз обошлось без уток - закусывал камембертом.
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20.01.2022 11:06 Відповісти
надеюсь, вы Камемберта не сильно обгрызли - ему еще сниматься в продолжении Доктора Стрейнджа
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20.01.2022 11:49 Відповісти
Сэр, сниматься будет Камбербэтч.
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20.01.2022 12:07 Відповісти
Брокендик Контрстрайк
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20.01.2022 17:00 Відповісти
Лангедок-Руссильон.
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20.01.2022 19:47 Відповісти
Ну да, ясно же написано, в Канаде, на дежурстве, осталось 200 военных
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20.01.2022 11:27 Відповісти
Оговорочка, по Фрейду
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20.01.2022 11:26 Відповісти
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20.01.2022 10:29 Відповісти
da da Canada, niet niet soviet
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20.01.2022 10:34 Відповісти
будемо вивчати англійську від носіїв)))
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20.01.2022 11:03 Відповісти
Китай обвиняет Канаду в омикроне: согласно ЦК КПК, омикрон прибыл в Киай в письме из Канады.
Так что, согласно в Китае теперь велено:
- не покупать ничего зарубежом
- а если покупать, то вскрывать в маске и в перчатках
- и вообще, всю зарубежную почту вскрывать на улице
- а лучше всего вообще ни с кем не переписыватьсяне переписываться

А судя по тому, что в Гонконге во вторник убили разом 2 тысячи хомячков домашних (вы прочли правильную цифру домшних итомцев), из-за того, что в каком-то магазине для животных обнаружили 'следы" ковидлы, ситуация в Китае не просто плохая, а находится на грани коллапса.
И, судя по тому, что омикрон прибыл в Китай из Канады, жахнут ядреным батоном китайцы прежде всего по Канаде.

Как думаете, стоит Ляшко и Педалику хомячков в Украине убить в рамках борьбы с ковидлой?
По рекомендации лучших китайских людоедов?

Об убийстве хомячков и вскрытии почты в масках и перчатках на улице тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc
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20.01.2022 11:14 Відповісти
Так, тут від китайців такого ніхто не чекав )))
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21.01.2022 06:00 Відповісти
 
 