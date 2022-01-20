Трюдо доручив розширити канадську військову тренувальну місію в Україні
Канадську військову тренувальну місію в Україні UNIFIER слід продовжити.
Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру оборони Аніті Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Закликаю Вас досягти результату для канадців, виконавши таке зобов’язання: упевнитися, що Канада вносить суттєвий внесок до діяльності НАТО, в тому числі продовживши операцію REASSURANCE у Східній Європі та беручи регулярну участь у повітряних та морських патрульних операціях, а також розширивши підтримку Канадою України через операцію UNIFIER", - зазначається у документі.
Трюдо також закликав главу оборонного відомства створити новий Центр передового досвіду НАТО з питань клімату та безпеки, аби "Канада та її союзники були готові реагувати на пов’язані із кліматом загрози та невідкладні ситуації".
Нагадаємо: у рамках операції UNIFIER в Канаді перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає за кілька місяців. Якщо до того часу його не буде продовжено - канадські військові покинуть територію України.
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Канадський, канадець від Канада, як данський, данець від Данія.
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Це англіцизм. Українською буде канадець., мексиканець, аргентинець, анголець, домініканець
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Шо це?
Так что, согласно в Китае теперь велено:
- не покупать ничего зарубежом
- а если покупать, то вскрывать в маске и в перчатках
- и вообще, всю зарубежную почту вскрывать на улице
- а лучше всего вообще ни с кем не переписыватьсяне переписываться
А судя по тому, что в Гонконге во вторник убили разом 2 тысячи хомячков домашних (вы прочли правильную цифру домшних итомцев), из-за того, что в каком-то магазине для животных обнаружили 'следы" ковидлы, ситуация в Китае не просто плохая, а находится на грани коллапса.
И, судя по тому, что омикрон прибыл в Китай из Канады, жахнут ядреным батоном китайцы прежде всего по Канаде.
Как думаете, стоит Ляшко и Педалику хомячков в Украине убить в рамках борьбы с ковидлой?
По рекомендации лучших китайских людоедов?
Об убийстве хомячков и вскрытии почты в масках и перчатках на улице тут:
https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc