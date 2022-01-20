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Новости Санкции против России Война
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Финляндия введет против РФ жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину, - премьер-министр Марин

Финляндия введет против РФ жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину, - премьер-министр Марин

Финляндия введет против России "крайне жесткие санкции" в случае ее нового вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила премьер-министр Санна Марин.

По ее словам, запланированные санкции будут "существенными" и "действенными". Она также подчеркнула, что Финляндии в течение долгих лет удается поддерживать "функциональные" отношения с соседней Россией.

Премьер-министр отметила, что Финляндия не собирается в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, но считает принципиальным сохранить за собой такое право.

Марин добавила, что такую ​​позицию Финляндии "никто не сможет изменить давлением - ни США, ни Россия, ни кто-либо".

Общественная дискуссия о вступлении в НАТО будет продолжаться и в ближайшие годы, уверена премьер.

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НАТО (10004) россия (95725) санкции (11321) Финляндия (965) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+6
Грамматику учи, ******* ***********!
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20.01.2022 11:25
+4
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 11:01
+4
дякуємо за підтримку
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20.01.2022 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 11:01 Ответить
Ну и?
англичане вот уже поставили - вроде неплохие гранатометы для городского боя.

бубася (или Елдак? - вроде Елдак в КГБ выше по званию) приказал все отвезти на склады и повесить амбарный замок.

Думаю, скоро все отдадут в рфию.
Как вагнеровцев.
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20.01.2022 11:33 Ответить
Що ж ви так довго спите? Хасдєппп!
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20.01.2022 11:05 Ответить
так оно давно произошло
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20.01.2022 11:05 Ответить
Ну если фины с Прибалтами введут санкции тогда Россия точно развалится.
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20.01.2022 11:10 Ответить
Грамматику учи, ******* ***********!
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20.01.2022 11:25 Ответить
Перестанете ездить в алкотуры?
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20.01.2022 11:11 Ответить
мордве есть что вспомнить в Суоми. как их жиды - вытираны на раатском тракте замерзале.
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
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20.01.2022 11:17 Ответить
И тем не менее ФИнляндия просрала обе войны с СССР и потеряли кучу территорий. Я не понимаю почему фины такие расслабленные сейчас (учитывая, что они нифига не в НАТО).
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20.01.2022 11:29 Ответить
У них память на кончике геморроя расположена, как рудимент от лишней хромосомы!
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20.01.2022 11:35 Ответить
Молодцы финны.
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20.01.2022 11:25 Ответить
Легко грозится когда на 100% знаешь что никакого вторжения не будет, идет искусственное нагнетание на пустом месте.
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20.01.2022 11:28 Ответить
Хорошо, а украинцам що делать? Сидети сложа руки? Тогда треба готовить армию отвоевывать ордло, а там грешным делом может и часть кубани!
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20.01.2022 12:04 Ответить
это тебе вчера бубася сказал?

так он у пуцькина на службе, ему приказали так говорить - он выполнил.
ему за это бабло идет.

а ты чего?
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20.01.2022 12:25 Ответить
дякуємо за підтримку
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20.01.2022 11:31 Ответить
Донедавна Финляндия на 100% зависела от запоребриковского газа. Кто в теме, что-то изменилось?
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20.01.2022 11:50 Ответить
фины в свое время хорошо надрали задницу колоссу на глиняных ногах, в настоящее время именуемым как кацапия...
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20.01.2022 12:21 Ответить
ВЭС, атомная энергетика, торф, древесные опилки. И газопроводы закольцевали с Балтией и Польшей.
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20.01.2022 12:35 Ответить
 
 