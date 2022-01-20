Финляндия введет против РФ жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину, - премьер-министр Марин

Финляндия введет против России "крайне жесткие санкции" в случае ее нового вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила премьер-министр Санна Марин.

По ее словам, запланированные санкции будут "существенными" и "действенными". Она также подчеркнула, что Финляндии в течение долгих лет удается поддерживать "функциональные" отношения с соседней Россией.

Премьер-министр отметила, что Финляндия не собирается в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, но считает принципиальным сохранить за собой такое право.

Марин добавила, что такую ​​позицию Финляндии "никто не сможет изменить давлением - ни США, ни Россия, ни кто-либо".

Общественная дискуссия о вступлении в НАТО будет продолжаться и в ближайшие годы, уверена премьер.

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