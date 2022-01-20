Финляндия введет против РФ жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину, - премьер-министр Марин
Финляндия введет против России "крайне жесткие санкции" в случае ее нового вторжения в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила премьер-министр Санна Марин.
По ее словам, запланированные санкции будут "существенными" и "действенными". Она также подчеркнула, что Финляндии в течение долгих лет удается поддерживать "функциональные" отношения с соседней Россией.
Премьер-министр отметила, что Финляндия не собирается в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, но считает принципиальным сохранить за собой такое право.
Марин добавила, что такую позицию Финляндии "никто не сможет изменить давлением - ни США, ни Россия, ни кто-либо".
Общественная дискуссия о вступлении в НАТО будет продолжаться и в ближайшие годы, уверена премьер.
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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.
Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
англичане вот уже поставили - вроде неплохие гранатометы для городского боя.
бубася (или Елдак? - вроде Елдак в КГБ выше по званию) приказал все отвезти на склады и повесить амбарный замок.
Думаю, скоро все отдадут в рфию.
Как вагнеровцев.
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
так он у пуцькина на службе, ему приказали так говорить - он выполнил.
ему за это бабло идет.
а ты чего?