Фінляндія запровадить проти РФ жорсткі санкції в разі її вторгнення до України, - прем'єр-міністр Марін

Фінляндія введе проти Росії "вкрай жорсткі санкції" у разі її нового вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це зявила прем'єр-міністр Санна Марін.

За її словами, заплановані санкції будуть "істотними" та "дієвими". Вона також наголосила, що Фінляндії протягом довгих років вдається підтримувати "функціональні" відносини із сусідньою Росією.

Прем'єр-міністр зазначила, що Фінляндія не збирається найближчим часом подавати заявку на вступ до НАТО, але вважає за принципове зберегти за собою таке право.

Марін додала, що таку позицію Фінляндії "ніхто не зможе змінити тиском - ні США, ні Росія, ні будь-хто".

Громадська дискусія щодо вступу до НАТО триватиме й у найближчі роки, впевнена прем'єр.

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