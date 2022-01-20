УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12815 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 459 19

Фінляндія запровадить проти РФ жорсткі санкції в разі її вторгнення до України, - прем'єр-міністр Марін

Фінляндія запровадить проти РФ жорсткі санкції в разі її вторгнення до України, - прем'єр-міністр Марін

Фінляндія введе проти Росії "вкрай жорсткі санкції" у разі її нового вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це зявила прем'єр-міністр Санна Марін.

За її словами, заплановані санкції будуть "істотними" та "дієвими". Вона також наголосила, що Фінляндії протягом довгих років вдається підтримувати "функціональні" відносини із сусідньою Росією.

Прем'єр-міністр зазначила, що Фінляндія не збирається найближчим часом подавати заявку на вступ до НАТО, але вважає за принципове зберегти за собою таке право.

Марін додала, що таку позицію Фінляндії "ніхто не зможе змінити тиском - ні США, ні Росія, ні будь-хто".

Громадська дискусія щодо вступу до НАТО триватиме й у найближчі роки, впевнена прем'єр.

Також читайте: Зеленський заявив сенаторам США, що санкції проти РФ після вторгнення не допомагають, - Axios

Автор: 

НАТО (6466) росія (65442) санкції (11900) Фінляндія (1309) членство в НАТО (1724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Грамматику учи, ******* ***********!
показати весь коментар
20.01.2022 11:25
+4
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
показати весь коментар
20.01.2022 11:01
+4
дякуємо за підтримку
показати весь коментар
20.01.2022 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
показати весь коментар
20.01.2022 11:01 Відповісти
Ну и?
англичане вот уже поставили - вроде неплохие гранатометы для городского боя.

бубася (или Елдак? - вроде Елдак в КГБ выше по званию) приказал все отвезти на склады и повесить амбарный замок.

Думаю, скоро все отдадут в рфию.
Как вагнеровцев.
показати весь коментар
20.01.2022 11:33 Відповісти
Що ж ви так довго спите? Хасдєппп!
показати весь коментар
20.01.2022 11:05 Відповісти
так оно давно произошло
показати весь коментар
20.01.2022 11:05 Відповісти
Ну если фины с Прибалтами введут санкции тогда Россия точно развалится.
показати весь коментар
20.01.2022 11:10 Відповісти
Грамматику учи, ******* ***********!
показати весь коментар
20.01.2022 11:25 Відповісти
Перестанете ездить в алкотуры?
показати весь коментар
20.01.2022 11:11 Відповісти
мордве есть что вспомнить в Суоми. как их жиды - вытираны на раатском тракте замерзале.
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
показати весь коментар
20.01.2022 11:17 Відповісти
И тем не менее ФИнляндия просрала обе войны с СССР и потеряли кучу территорий. Я не понимаю почему фины такие расслабленные сейчас (учитывая, что они нифига не в НАТО).
показати весь коментар
20.01.2022 11:29 Відповісти
У них память на кончике геморроя расположена, как рудимент от лишней хромосомы!
показати весь коментар
20.01.2022 11:35 Відповісти
Молодцы финны.
показати весь коментар
20.01.2022 11:25 Відповісти
Легко грозится когда на 100% знаешь что никакого вторжения не будет, идет искусственное нагнетание на пустом месте.
показати весь коментар
20.01.2022 11:28 Відповісти
Хорошо, а украинцам що делать? Сидети сложа руки? Тогда треба готовить армию отвоевывать ордло, а там грешным делом может и часть кубани!
показати весь коментар
20.01.2022 12:04 Відповісти
это тебе вчера бубася сказал?

так он у пуцькина на службе, ему приказали так говорить - он выполнил.
ему за это бабло идет.

а ты чего?
показати весь коментар
20.01.2022 12:25 Відповісти
дякуємо за підтримку
показати весь коментар
20.01.2022 11:31 Відповісти
Донедавна Финляндия на 100% зависела от запоребриковского газа. Кто в теме, что-то изменилось?
показати весь коментар
20.01.2022 11:50 Відповісти
фины в свое время хорошо надрали задницу колоссу на глиняных ногах, в настоящее время именуемым как кацапия...
показати весь коментар
20.01.2022 12:21 Відповісти
ВЭС, атомная энергетика, торф, древесные опилки. И газопроводы закольцевали с Балтией и Польшей.
показати весь коментар
20.01.2022 12:35 Відповісти
 
 