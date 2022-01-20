Фінляндія запровадить проти РФ жорсткі санкції в разі її вторгнення до України, - прем'єр-міністр Марін
Фінляндія введе проти Росії "вкрай жорсткі санкції" у разі її нового вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це зявила прем'єр-міністр Санна Марін.
За її словами, заплановані санкції будуть "істотними" та "дієвими". Вона також наголосила, що Фінляндії протягом довгих років вдається підтримувати "функціональні" відносини із сусідньою Росією.
Прем'єр-міністр зазначила, що Фінляндія не збирається найближчим часом подавати заявку на вступ до НАТО, але вважає за принципове зберегти за собою таке право.
Марін додала, що таку позицію Фінляндії "ніхто не зможе змінити тиском - ні США, ні Росія, ні будь-хто".
Громадська дискусія щодо вступу до НАТО триватиме й у найближчі роки, впевнена прем'єр.
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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.
Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
англичане вот уже поставили - вроде неплохие гранатометы для городского боя.
бубася (или Елдак? - вроде Елдак в КГБ выше по званию) приказал все отвезти на склады и повесить амбарный замок.
Думаю, скоро все отдадут в рфию.
Как вагнеровцев.
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
так он у пуцькина на службе, ему приказали так говорить - он выполнил.
ему за это бабло идет.
а ты чего?