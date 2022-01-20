Лотерея США Mega Millions разыграет $376 миллионов. Украинцы официально участвуют (Реклама)
Следующий тираж пройдет в ближайшую пятницу, 21 января, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!
Топ-приз США Mega Millions снова перешел в следующий тираж, достигнув отметки в $376 миллионов долларов.
Поскольку в ходе тиража, который состоялся в минувший вторник, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Mega Millions все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – на сегодняшний день лотерея разыгрывает $376 миллионов.
Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-70, и один дополнительный номер ("Mega Millions") от 1 до 25. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.
- Джекпот Mega Millions достиг 376 млн долларов, это свыше 10 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с пятницы, 21 января.
- Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!
Можно ли играть в Mega Millions из Украины?
Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Mega Millions можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.
- Зарегистрируйтесь на сайте.
- Выберите лотерею Mega Millions из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.
- Отметьте 5 номеров (от 1 до 70) в игровом поле.
- Выберите 1 номер ‘Mega Millions’ (от 1 до 25) в оранжевой части игрового поля.
Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:
"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Mega Millions, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".
Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?
После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.
Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!
Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!
В 2015 г. Житель Ирака, проживающий в Багдаде, выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс США. История получила широкое освещение в американских СМИ.
За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.
376 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!
Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно.
